https://ukraina.ru/20231121/1051210455.html

Дальше только пустыня и "Нюрнберг": Азаров о результатах Майдана и будущем Украины

Дальше только пустыня и "Нюрнберг": Азаров о результатах Майдана и будущем Украины - 21.11.2023 Украина.ру

Дальше только пустыня и "Нюрнберг": Азаров о результатах Майдана и будущем Украины

Премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в десятую годовщину Евромайдана в эфире Украина.ру поделился воспоминаниями о перевороте и его истоках, катастрофе в различных сферах, которой стал Майдан для Украины, а также поделился размышлениями о невесёлом будущем страны

2023-11-21T17:35

2023-11-21T17:35

2023-11-21T17:39

видео

николай азаров

оранжевая революция

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0:39 – Истоки Евромайдана: "Оранжевая революция" 2004 года; 2:03 – Как правительство Януковича потеряло всё; 4:06 – Власть "майдановцев" и противостояние им; 9:54 – Демографическая катастрофа и другие итоги "Майдана" для Украины; 17:59 – Последняя станция метро на Украине; 22:13 – Как удержалась майдановская власть; 30:26 – Европейские поздравления и невесёлое будущее Украины; * В ролике упоминается запрещённая в России экстремистская организация "Правый сектор"

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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