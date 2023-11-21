Дальше только пустыня и "Нюрнберг": Азаров о результатах Майдана и будущем Украины - 21.11.2023 Украина.ру
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Дальше только пустыня и "Нюрнберг": Азаров о результатах Майдана и будущем Украины
Дальше только пустыня и "Нюрнберг": Азаров о результатах Майдана и будущем Украины - 21.11.2023 Украина.ру
Дальше только пустыня и "Нюрнберг": Азаров о результатах Майдана и будущем Украины
Премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в десятую годовщину Евромайдана в эфире Украина.ру поделился воспоминаниями о перевороте и его истоках, катастрофе в различных сферах, которой стал Майдан для Украины, а также поделился размышлениями о невесёлом будущем страны
2023-11-21T17:35
2023-11-21T17:39
видео
николай азаров
оранжевая революция
юлия тимошенко
виктор ющенко
петр порошенко
яценюк
оос
нюрнбергский процесс
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0:39 – Истоки Евромайдана: "Оранжевая революция" 2004 года; 2:03 – Как правительство Януковича потеряло всё; 4:06 – Власть "майдановцев" и противостояние им; 9:54 – Демографическая катастрофа и другие итоги "Майдана" для Украины; 17:59 – Последняя станция метро на Украине; 22:13 – Как удержалась майдановская власть; 30:26 – Европейские поздравления и невесёлое будущее Украины; * В ролике упоминается запрещённая в России экстремистская организация "Правый сектор"
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видео, николай азаров, оранжевая революция, юлия тимошенко, виктор ющенко, петр порошенко, яценюк, оос, нюрнбергский процесс, трибунал, власти украины, видео, евромайдан, революция, киев, ато, санду, катастрофа
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Дальше только пустыня и "Нюрнберг": Азаров о результатах Майдана и будущем Украины

17:35 21.11.2023 (обновлено: 17:39 21.11.2023)
 
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Премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в десятую годовщину Евромайдана в эфире Украина.ру поделился воспоминаниями о перевороте и его истоках, катастрофе в различных сферах, которой стал Майдан для Украины, а также поделился размышлениями о невесёлом будущем страны
0:39 – Истоки Евромайдана: "Оранжевая революция" 2004 года;
2:03 – Как правительство Януковича потеряло всё;
4:06 – Власть "майдановцев" и противостояние им;
9:54 – Демографическая катастрофа и другие итоги "Майдана" для Украины;
17:59 – Последняя станция метро на Украине;
22:13 – Как удержалась майдановская власть;
30:26 – Европейские поздравления и невесёлое будущее Украины;
* В ролике упоминается запрещённая в России экстремистская организация "Правый сектор"
 
ВидеоНиколай АзаровОранжевая революцияЮлия ТимошенкоВиктор ЮщенкоПетр ПорошенкоЯценюкООСНюрнбергский процесстрибуналвласти УкраиныевромайданреволюцияКиевАТОСандукатастрофа
 
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