https://ukraina.ru/20231121/1051208750.html

Экс-советник Трампа Дуглас предсказал Зеленскому судьбу Троцкого

Экс-советник Трампа Дуглас предсказал Зеленскому судьбу Троцкого - 21.11.2023 Украина.ру

Экс-советник Трампа Дуглас предсказал Зеленскому судьбу Троцкого

О возможном будущем, которое ждет президента Украины, полковник армии США рассказал интервью бывшему судье Эндрю Наполитано. Видео опубликовано ютуб-канале Judging freedom

2023-11-21T17:29

2023-11-21T17:29

2023-11-21T17:29

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Экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор считает Зеленского лицом военных действий на Украине. Для заключения мира с Россией он не подходит, нужен новый человек на посту президента Украины.Полковник армии США считает, что у Зеленского нет шансов выжить."Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнет ледорубом череп", – добавил он.

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