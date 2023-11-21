https://ukraina.ru/20231121/1051208750.html
Экс-советник Трампа Дуглас предсказал Зеленскому судьбу Троцкого
Экс-советник Трампа Дуглас предсказал Зеленскому судьбу Троцкого - 21.11.2023 Украина.ру
Экс-советник Трампа Дуглас предсказал Зеленскому судьбу Троцкого
О возможном будущем, которое ждет президента Украины, полковник армии США рассказал интервью бывшему судье Эндрю Наполитано. Видео опубликовано ютуб-канале Judging freedom
2023-11-21T17:29
2023-11-21T17:29
2023-11-21T17:29
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Экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор считает Зеленского лицом военных действий на Украине. Для заключения мира с Россией он не подходит, нужен новый человек на посту президента Украины.Полковник армии США считает, что у Зеленского нет шансов выжить."Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнет ледорубом череп", – добавил он.
https://ukraina.ru/20231121/1051196184.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, дуглас макгрегор, владимир зеленский, троцкий
Новости, Новости Украины, Дуглас Макгрегор, Владимир Зеленский, Троцкий
Экс-советник Трампа Дуглас предсказал Зеленскому судьбу Троцкого
О возможном будущем, которое ждет президента Украины, полковник армии США рассказал интервью бывшему судье Эндрю Наполитано. Видео опубликовано ютуб-канале Judging freedom
Экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор считает Зеленского лицом военных действий на Украине. Для заключения мира с Россией он не подходит, нужен новый человек на посту президента Украины.
"Мистер Зеленский, вы лицо войны, кто-то другой должен прийти на это место, встретиться с русскими и подписать документ о передаче территории и всего, что захочет Россия. С этим конфликтом нужно покончить, потому что мы больше не в состоянии поддерживать вас", – считает Дуглас.
Полковник армии США считает, что у Зеленского нет шансов выжить.
"Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнет ледорубом череп", – добавил он.