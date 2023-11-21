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Стало известно, кому в декабре и январе повысят пенсии

Стало известно, кому в декабре и январе повысят пенсии - 21.11.2023 Украина.ру

Стало известно, кому в декабре и январе повысят пенсии

В декабре пенсии повысят ранее работавшим пенсионерам, уволившимся в сентябре, а также тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Об этом со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского 21 ноября сообщает агентство "Прайм"

2023-11-21T03:18

2023-11-21T03:18

2023-11-21T03:19

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Большинство неработающих пенсионеров получат прибавку в январе 2024 года, когда пенсии будут проиндексированы на 7,5 процента.“При размере пенсии примерно в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно”, - заявил Гиринский.По его словам, большинство пенсионеров в декабре получат выплату и за январь."Как правило, такие перечисления производят 3 числа каждого месяца. С 1 по 8 января - праздничные дни, поэтому деньги переводят заранее. Пенсия за декабрь тоже начнёт приходить чуть раньше - начиная с 1 декабря, из-за того что 2 и 3 декабря - выходные дни", - уточнил Гиринский.Индексации для работающих пенсионеров пока не предусмотрено.

https://ukraina.ru/20231120/1051177053.html

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