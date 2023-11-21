Стало известно, кому в декабре и январе повысят пенсии - 21.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231121/1051182259.html
Стало известно, кому в декабре и январе повысят пенсии
Стало известно, кому в декабре и январе повысят пенсии - 21.11.2023 Украина.ру
Стало известно, кому в декабре и январе повысят пенсии
В декабре пенсии повысят ранее работавшим пенсионерам, уволившимся в сентябре, а также тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Об этом со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского 21 ноября сообщает агентство "Прайм"
2023-11-21T03:18
2023-11-21T03:19
новости
россия
пенсионеры
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101945/73/1019457343_0:150:2516:1565_1920x0_80_0_0_9892bcedd71e59b9b73dd1f976fa78f8.jpg
Большинство неработающих пенсионеров получат прибавку в январе 2024 года, когда пенсии будут проиндексированы на 7,5 процента.“При размере пенсии примерно в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно”, - заявил Гиринский.По его словам, большинство пенсионеров в декабре получат выплату и за январь."Как правило, такие перечисления производят 3 числа каждого месяца. С 1 по 8 января - праздничные дни, поэтому деньги переводят заранее. Пенсия за декабрь тоже начнёт приходить чуть раньше - начиная с 1 декабря, из-за того что 2 и 3 декабря - выходные дни", - уточнил Гиринский.Индексации для работающих пенсионеров пока не предусмотрено.
https://ukraina.ru/20231120/1051177053.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101945/73/1019457343_115:0:2402:1715_1920x0_80_0_0_3d9229db844ddbc913c815821f0aa0f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, пенсионеры, пенсии
Новости, Россия, пенсионеры, пенсии

Стало известно, кому в декабре и январе повысят пенсии

03:18 21.11.2023 (обновлено: 03:19 21.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсий
Выплата пенсий - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
В декабре пенсии повысят ранее работавшим пенсионерам, уволившимся в сентябре, а также тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Об этом со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского 21 ноября сообщает агентство "Прайм"
Большинство неработающих пенсионеров получат прибавку в январе 2024 года, когда пенсии будут проиндексированы на 7,5 процента.
“При размере пенсии примерно в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно”, - заявил Гиринский.
По его словам, большинство пенсионеров в декабре получат выплату и за январь.
"Как правило, такие перечисления производят 3 числа каждого месяца. С 1 по 8 января - праздничные дни, поэтому деньги переводят заранее. Пенсия за декабрь тоже начнёт приходить чуть раньше - начиная с 1 декабря, из-за того что 2 и 3 декабря - выходные дни", - уточнил Гиринский.
Индексации для работающих пенсионеров пока не предусмотрено.
Руслан Стефанчук
Вчера, 18:20
Несуществующие русские. Итоги 20 ноября на УкраинеСпикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что права русских должны быть ущемлены, а на Украине русских нацменьшинств "нет и быть не может"
 
НовостиРоссияпенсионерыпенсии
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:38Посол России назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной таблеткой
04:00Сахалинский суд осудил на реальный срок в колонии военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО
03:42"Герани" долетели до северо-запада Украины: взрывы в Волынской и Ровненской областях
03:18Стало известно, кому в декабре и январе повысят пенсии
02:59США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона
02:32Киевские каратели за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:16На западе Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Староконстантинове взрывы
01:46ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью
01:35Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена
01:09"Натофикация": Умеров назвал приоритеты работы минобороны Украины
00:48Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск
00:31Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции
00:15Гепатит А добрался до Киевской области
23:51Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с Украиной
23:28США передадут Украине одну РСЗО HIMARS
23:14Немецкие фермеры спрогнозировали крах сельхозсистемы ЕС при одном условии
22:44На ремонт санузлов и лестничных пролётов ГБР Украины потратит 27 млн грн
22:02Над Брянской областью сбит украинский беспилотник
21:47Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой – секретарь СНБО
21:24В Офисе Зеленского анонсировали конфискацию компании "Киевстар"
Лента новостейМолния