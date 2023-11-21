Киевские каратели за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 21.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 21.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 32 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-21T02:32
2023-11-21T02:33
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району) и Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) было выпущено 114 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил три обстрела из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 29 обстрелов из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР семь раз. Всего была выпущена 21 единица различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО

Киевские каратели за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:32 21.11.2023 (обновлено: 02:33 21.11.2023)
 
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ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 32 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району) и Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) было выпущено 114 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил три обстрела из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 29 обстрелов из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР семь раз. Всего была выпущена 21 единица различных боеприпасов.
Руслан Стефанчук
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02:32Киевские каратели за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
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