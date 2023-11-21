https://ukraina.ru/20231121/1051181859.html

На западе Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Староконстантинове взрывы

На западе Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Староконстантинове взрывы - 21.11.2023 Украина.ру

На западе Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Староконстантинове взрывы

Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Хмельницкой, Киевской, Житомирской, Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, и Черновицкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 01:45 мск 21 ноября

2023-11-21T02:16

2023-11-21T02:16

2023-11-21T02:17

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В 2:15 мск воздушная тревога также была объявлена в Волынской области.Ранее воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлялась в Винницкой, Полтавской и Николаевской областях. Полёты групп "Гераней" наблюдались по направлениям Миргорода, Нежина, Жмеринки, Умани, Ровно и Староконстантинова.По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Киеве и Хмельницкой областях.БПЛА "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231120/1051177053.html

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новости, украина, воздушная тревога, взрывы, бпла, сво