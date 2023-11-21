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ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью

ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью - 21.11.2023 Украина.ру

ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью

Операторы противовоздушной обороны уничтожили очередную цель над Курской областью. Об поражении украинского беспилотника сообщили в министерстве обороны России

2023-11-21T01:46

2023-11-21T01:46

2023-11-21T01:46

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Ранее сообщалось об поражении украинского беспилотника самолётного типа над территорией Брянской области. В то же время на западе Украины ревут сирены воздушной тревоги. Сообщается о взрывах в Хмельницкой области, о движении российских боевых дронов "Герань" в сторону аэродрома "Константинов".

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новости, украина, сво, бпла, курская область, минобороны украины