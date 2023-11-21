ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Операторы противовоздушной обороны уничтожили очередную цель над Курской областью. Об поражении украинского беспилотника сообщили в министерстве обороны России
"Ночью 21 ноября около 00.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", – сообщили в телеграм-канале миноброны.
Ранее сообщалось об поражении украинского беспилотника самолётного типа над территорией Брянской области.
В то же время на западе Украины ревут сирены воздушной тревоги. Сообщается о взрывах в Хмельницкой области, о движении российских боевых дронов "Герань" в сторону аэродрома "Константинов".