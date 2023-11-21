"Натофикация": Умеров назвал приоритеты работы минобороны Украины - 21.11.2023 Украина.ру
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"Натофикация": Умеров назвал приоритеты работы минобороны Украины
"Натофикация": Умеров назвал приоритеты работы минобороны Украины - 21.11.2023 Украина.ру
"Натофикация": Умеров назвал приоритеты работы минобороны Украины
Украина выбрала свой пусть, цель которого стать частью Североатлантического альянса, потому главным приоритетом работы министерства обороны страны сегодня является "натофикация", заявил глава ведомства Рустем Умеров
2023-11-21T01:09
2023-11-21T01:09
новости
украина
рустем умеров
минобороны украины
нато
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В соцсети он опубликовал пост в котором поделился итогами встречи с министром обороны США Ллойдом Остином. По словам министра, на встрече с Остином также обсуждались "текущие и будущие возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать". В понедельник, 20 ноября, Остин посетил Украину, где пообещал, что США продолжат спонсировать киевский режим. Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов Америки намерены обсудить перспективы развития украинского военно-промышленного комплекса в начале декабря. Напомним, в конце сентября 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Он утверждал , Киев и НАТО уже "де-факто союзники".
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новости, украина, рустем умеров, минобороны украины, нато
Новости, Украина, Рустем Умеров, Минобороны Украины, НАТО

"Натофикация": Умеров назвал приоритеты работы минобороны Украины

01:09 21.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Украина выбрала свой пусть, цель которого стать частью Североатлантического альянса, потому главным приоритетом работы министерства обороны страны сегодня является "натофикация", заявил глава ведомства Рустем Умеров
В соцсети он опубликовал пост в котором поделился итогами встречи с министром обороны США Ллойдом Остином.
"Важная тема касалась НАТО. Украина выбрала свой путь: стать членом альянса. Поэтому натофикация – один из главных приоритетов министерства обороны Украины", – написал Умеров.
По словам министра, на встрече с Остином также обсуждались "текущие и будущие возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать".
В понедельник, 20 ноября, Остин посетил Украину, где пообещал, что США продолжат спонсировать киевский режим.
Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов Америки намерены обсудить перспективы развития украинского военно-промышленного комплекса в начале декабря.
Напомним, в конце сентября 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Он утверждал , Киев и НАТО уже "де-факто союзники".
 
НовостиУкраинаРустем УмеровМинобороны УкраиныНАТО
 
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