Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск - 21.11.2023 Украина.ру
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Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск
Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск - 21.11.2023 Украина.ру
Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск
Украинского бизнесмена Александра Поворознюка, известного своей поддержкой действующего президента страны Владимира Зеленского, объявили в розыск. Об этом сообщает МВД России
2023-11-21T00:48
2023-11-21T00:49
новости
украина
мвд
уголовный розыск
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Поворознюк — украинский аграрий, бывший районный депутат из Кировоградской области, президент ФК "Ингулец", широко известный благодаря видеороликам в соцсетях, в которых он критикует украинских политиков – соперников президента Украины Владимира Зеленского, таких как бывший президент Пётр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. На основе одного из таких обращений был замиксован трек, который набрал на популярном видеохостинге более семи миллионов просмотров. Поворознюк неоднократно призывал главу киевского режима к вооруженному конфликту с Россией.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мвд, уголовный розыск
Новости, Украина, МВД, уголовный розыск

Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск

00:48 21.11.2023 (обновлено: 00:49 21.11.2023)
 
Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск
Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск
Читать в
Украинского бизнесмена Александра Поворознюка, известного своей поддержкой действующего президента страны Владимира Зеленского, объявили в розыск. Об этом сообщает МВД России
Поворознюк — украинский аграрий, бывший районный депутат из Кировоградской области, президент ФК "Ингулец", широко известный благодаря видеороликам в соцсетях, в которых он критикует украинских политиков – соперников президента Украины Владимира Зеленского, таких как бывший президент Пётр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко.
На основе одного из таких обращений был замиксован трек, который набрал на популярном видеохостинге более семи миллионов просмотров. Поворознюк неоднократно призывал главу киевского режима к вооруженному конфликту с Россией.
 
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