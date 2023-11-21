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Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск

Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск - 21.11.2023 Украина.ру

Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск

Украинского бизнесмена Александра Поворознюка, известного своей поддержкой действующего президента страны Владимира Зеленского, объявили в розыск. Об этом сообщает МВД России

2023-11-21T00:48

2023-11-21T00:48

2023-11-21T00:49

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Поворознюк — украинский аграрий, бывший районный депутат из Кировоградской области, президент ФК "Ингулец", широко известный благодаря видеороликам в соцсетях, в которых он критикует украинских политиков – соперников президента Украины Владимира Зеленского, таких как бывший президент Пётр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. На основе одного из таких обращений был замиксован трек, который набрал на популярном видеохостинге более семи миллионов просмотров. Поворознюк неоднократно призывал главу киевского режима к вооруженному конфликту с Россией.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мвд, уголовный розыск