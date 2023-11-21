Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск
00:48 21.11.2023 (обновлено: 00:49 21.11.2023)
Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск
Украинского бизнесмена Александра Поворознюка, известного своей поддержкой действующего президента страны Владимира Зеленского, объявили в розыск. Об этом сообщает МВД России
Поворознюк — украинский аграрий, бывший районный депутат из Кировоградской области, президент ФК "Ингулец", широко известный благодаря видеороликам в соцсетях, в которых он критикует украинских политиков – соперников президента Украины Владимира Зеленского, таких как бывший президент Пётр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко.
На основе одного из таких обращений был замиксован трек, который набрал на популярном видеохостинге более семи миллионов просмотров. Поворознюк неоднократно призывал главу киевского режима к вооруженному конфликту с Россией.