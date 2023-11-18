https://ukraina.ru/20231118/1051139941.html
Вода будет! В Крыму под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель
Вода будет! В Крыму под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель - 18.11.2023 Украина.ру
Вода будет! В Крыму под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель
Полностью завершены буровые работы на семикилометровом гидротоннеле сквозь горную гряду Крыма, предназначенном для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны крымских гор. Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО "ПРиСС" Андрея Булыгина 18 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-18T10:31
2023-11-18T10:31
2023-11-18T10:32
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По словам Булыгина, смычка проходчиков с южной готовой частью гидротехнического сооружения произошла на этой неделе.Строительство тоннеля под Ай-Петри стоимостью порядка девяти миллиардов рублей является одним из самых масштабных проектов ФЦП развития Крыма. Общая длинна гидротоннеля более 7,2 километра при диаметре 3,5 метра, он проложен в тюбинговой отделке в толще главной горной гряды. Его строительство началось с южной стороны ещё в конце 80-х годов, после чего стройка была заморожена. Сейчас сооружённые ранее около полутора километров тоннеля уже отремонтированы и готовы к работе."В существующем [с южной стороны] тоннеле, длина которого одна тысяча 540 метров, мы сделали приёмную камеру под проходческий щит, размером чуть больше самого щита. И вот - пройдя пять тысяч 646 метров мы вышли в эту камеру, произошла смычка. Как видно на видео [которое снимали в момент смычки], выход получился достаточно точным. Это произошло на этой неделе. Физически тоннель готов", - рассказал Булыгин.По его словам, после смычки специалисты компании должны будут демонтировать щит и подготовить тоннель к чистовой отделке. В сооружённом с северной стороны тоннеле осталось проложить лоток для подачи воды и установить все необходимые, в том числе сейсмические датчики."Полностью все работы планируется завершить в апреле, после этого будет осуществляться приёмка и передача тоннеля в эксплуатирующую организацию. Запуск тоннеля в работу не будет сложен, будут переключены задвижки на водоводе для подачи воды из водохранилища в новый водный тоннель", - уточнил Булыгин.Вода будет самотёком подаваться по новому тоннелю, имеющему уклон один миллиметр на один метр длины, из водохранилища "Счастливое-2", расположенного на северной стороне горной гряды. На выходе вода после очистки до питьевого качества будет подаваться в Ялту и посёлки. Мощность гидросооружения - до 100 тысяч кубометров в сутки.Трасса нового дублирует старый гидротехнический тоннель, построенный в 60-х годах и находящийся в аварийном состоянии.
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новости, россия, крым, ялта, тоннель, водоснабжение, строительство
Вода будет! В Крыму под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель
10:31 18.11.2023 (обновлено: 10:32 18.11.2023)
Полностью завершены буровые работы на семикилометровом гидротоннеле сквозь горную гряду Крыма, предназначенном для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны крымских гор. Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО "ПРиСС" Андрея Булыгина 18 ноября сообщает РИА Новости
По словам Булыгина, смычка проходчиков с южной готовой частью гидротехнического сооружения произошла на этой неделе.
Строительство тоннеля под Ай-Петри стоимостью порядка девяти миллиардов рублей является одним из самых масштабных проектов ФЦП развития Крыма. Общая длинна гидротоннеля более 7,2 километра при диаметре 3,5 метра, он проложен в тюбинговой отделке в толще главной горной гряды. Его строительство началось с южной стороны ещё в конце 80-х годов, после чего стройка была заморожена. Сейчас сооружённые ранее около полутора километров тоннеля уже отремонтированы и готовы к работе.
"В существующем [с южной стороны] тоннеле, длина которого одна тысяча 540 метров, мы сделали приёмную камеру под проходческий щит, размером чуть больше самого щита. И вот - пройдя пять тысяч 646 метров мы вышли в эту камеру, произошла смычка. Как видно на видео [которое снимали в момент смычки], выход получился достаточно точным. Это произошло на этой неделе. Физически тоннель готов", - рассказал Булыгин.
По его словам, после смычки специалисты компании должны будут демонтировать щит и подготовить тоннель к чистовой отделке. В сооружённом с северной стороны тоннеле осталось проложить лоток для подачи воды и установить все необходимые, в том числе сейсмические датчики.
"Полностью все работы планируется завершить в апреле, после этого будет осуществляться приёмка и передача тоннеля в эксплуатирующую организацию. Запуск тоннеля в работу не будет сложен, будут переключены задвижки на водоводе для подачи воды из водохранилища в новый водный тоннель", - уточнил Булыгин.
Вода будет самотёком подаваться по новому тоннелю, имеющему уклон один миллиметр на один метр длины, из водохранилища "Счастливое-2", расположенного на северной стороне горной гряды. На выходе вода после очистки до питьевого качества будет подаваться в Ялту и посёлки. Мощность гидросооружения - до 100 тысяч кубометров в сутки.
Трасса нового дублирует старый гидротехнический тоннель, построенный в 60-х годах и находящийся в аварийном состоянии.