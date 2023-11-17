Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма - 17.11.2023 Украина.ру
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Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма
Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма - 17.11.2023 Украина.ру
Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма
Руководитель прибывшей в Крым турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что специальная военная операция стала залогом безопасности полуострова. Об этом 17 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-17T09:31
2023-11-17T09:34
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Делегация общественников из Турции в настоящее время находится с визитом в Крыму. Представители делегации посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвящённого развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом."СВО и присоединение к России новых регионов на севере Крыма стало важным достижением для безопасности полуострова", - сказал Сель.Он также подчеркнул, что сейчас целесообразно принять дополнительные меры предосторожности для предотвращения угроз полуострову, исходящих со стороны Одессы до Николаева.По мнению общественного деятеля, Крым в составе России продолжает своё развитие и очень важно не позволить помешать этому никаким внешним силам."Мы также обсуждаем совместные планы действий для соотечественников за рубежом, чтобы внести свой вклад в это развитие", - подчеркнул он.Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого на полуострове после кровавого государственного переворота на Украине. На референдуме за возвращение "в родную гавань" высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.
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новости, россия, крым, турция, крымские татары, украина
Новости, Россия, Крым, Турция, крымские татары, Украина

Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма

09:31 17.11.2023 (обновлено: 09:34 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Руководитель прибывшей в Крым турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что специальная военная операция стала залогом безопасности полуострова. Об этом 17 ноября сообщает РИА Новости
Делегация общественников из Турции в настоящее время находится с визитом в Крыму. Представители делегации посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвящённого развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.
"СВО и присоединение к России новых регионов на севере Крыма стало важным достижением для безопасности полуострова", - сказал Сель.
Он также подчеркнул, что сейчас целесообразно принять дополнительные меры предосторожности для предотвращения угроз полуострову, исходящих со стороны Одессы до Николаева.
По мнению общественного деятеля, Крым в составе России продолжает своё развитие и очень важно не позволить помешать этому никаким внешним силам.
"Мы также обсуждаем совместные планы действий для соотечественников за рубежом, чтобы внести свой вклад в это развитие", - подчеркнул он.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого на полуострове после кровавого государственного переворота на Украине. На референдуме за возвращение "в родную гавань" высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.
Владимир Джаралла интервью
09:21
Владимир Джаралла: "Бумажные тигры" ВСУ больно ударили по Крыму, но Россия готовится опустошить ЛьвовСейчас наше положение благополучное. Но военная теория гласит, что победа невозможна без наступления. Мы еще не освободили Донбасс, Херсон и Запорожье, которые теперь входят в состав РФ. Нарушения Конституции мы не можем допустить. Кроме того, нашему наступлению будут способствовать слабости Украины, считает крымский политолог Владимир Джаралла
 
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