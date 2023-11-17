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Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма
Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма - 17.11.2023 Украина.ру
Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма
Руководитель прибывшей в Крым турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что специальная военная операция стала залогом безопасности полуострова. Об этом 17 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-17T09:31
2023-11-17T09:31
2023-11-17T09:34
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Делегация общественников из Турции в настоящее время находится с визитом в Крыму. Представители делегации посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвящённого развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом."СВО и присоединение к России новых регионов на севере Крыма стало важным достижением для безопасности полуострова", - сказал Сель.Он также подчеркнул, что сейчас целесообразно принять дополнительные меры предосторожности для предотвращения угроз полуострову, исходящих со стороны Одессы до Николаева.По мнению общественного деятеля, Крым в составе России продолжает своё развитие и очень важно не позволить помешать этому никаким внешним силам."Мы также обсуждаем совместные планы действий для соотечественников за рубежом, чтобы внести свой вклад в это развитие", - подчеркнул он.Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого на полуострове после кровавого государственного переворота на Украине. На референдуме за возвращение "в родную гавань" высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.
https://ukraina.ru/20231117/1051095273.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, крым, турция, крымские татары, украина
Новости, Россия, Крым, Турция, крымские татары, Украина
Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма
09:31 17.11.2023 (обновлено: 09:34 17.11.2023)
Руководитель прибывшей в Крым турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что специальная военная операция стала залогом безопасности полуострова. Об этом 17 ноября сообщает РИА Новости
Делегация общественников из Турции в настоящее время находится с визитом в Крыму. Представители делегации посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвящённого развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.
"СВО и присоединение к России новых регионов на севере Крыма стало важным достижением для безопасности полуострова", - сказал Сель.
Он также подчеркнул, что сейчас целесообразно принять дополнительные меры предосторожности для предотвращения угроз полуострову, исходящих со стороны Одессы до Николаева.
По мнению общественного деятеля, Крым в составе России продолжает своё развитие и очень важно не позволить помешать этому никаким внешним силам.
"Мы также обсуждаем совместные планы действий для соотечественников за рубежом, чтобы внести свой вклад в это развитие", - подчеркнул он.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого на полуострове после кровавого государственного переворота на Украине. На референдуме за возвращение "в родную гавань" высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.