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До Западной Украины дошли слухи об уголовном деле Арестовича*

До Западной Украины дошли слухи об уголовном деле Арестовича* - 16.11.2023 Украина.ру

До Западной Украины дошли слухи об уголовном деле Арестовича*

Пользователи соцсетей с Западной Украины обсуждают новость об уголовном деле в отношении бывшего товарища Владимира Зеленского по комедийному цеху, а впоследствии советника президентского офиса Алексея Арестовича*

2023-11-16T18:27

2023-11-16T18:27

2023-11-16T18:36

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Новостью об открытии уголовного преследования в отношении "ґражданіна Арестовича" 16 ноября поделилась с подписчиками Наталья Пипа из Львовской области, член фракции "Голос" в украинском парламенте. Пипа поведала: "Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас".Пипа сообщила также об ожидании скорейшего возвращения "разведчика" из-за рубежа. Участники обсуждения задались вопросами о статьях обвинения и возможности экстрадиции фигуранта. При этом никто не обратил внимания на "ґражданіна" с позиций действующего законодательства и филологии. Нацполиция Украины в публикациях 15-16 ноября не сообщала о новом уголовном деле в отношении бывшего товарища Зеленского. Она сообщала об уголовном деле в отношении Арестовича более месяца назад.*Внесен в российский список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20231113/1050968698.html

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новости, новости украины, западная украина, криминал, алексей арестович, блогосфера, соцсети, нацполиция