До Западной Украины дошли слухи об уголовном деле Арестовича* - 16.11.2023 Украина.ру
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До Западной Украины дошли слухи об уголовном деле Арестовича*
До Западной Украины дошли слухи об уголовном деле Арестовича* - 16.11.2023 Украина.ру
До Западной Украины дошли слухи об уголовном деле Арестовича*
Пользователи соцсетей с Западной Украины обсуждают новость об уголовном деле в отношении бывшего товарища Владимира Зеленского по комедийному цеху, а впоследствии советника президентского офиса Алексея Арестовича*
2023-11-16T18:27
2023-11-16T18:36
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Новостью об открытии уголовного преследования в отношении "ґражданіна Арестовича" 16 ноября поделилась с подписчиками Наталья Пипа из Львовской области, член фракции "Голос" в украинском парламенте. Пипа поведала: "Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас".Пипа сообщила также об ожидании скорейшего возвращения "разведчика" из-за рубежа. Участники обсуждения задались вопросами о статьях обвинения и возможности экстрадиции фигуранта. При этом никто не обратил внимания на "ґражданіна" с позиций действующего законодательства и филологии. Нацполиция Украины в публикациях 15-16 ноября не сообщала о новом уголовном деле в отношении бывшего товарища Зеленского. Она сообщала об уголовном деле в отношении Арестовича более месяца назад.*Внесен в российский список террористов и экстремистов.
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новости, новости украины, западная украина, криминал, алексей арестович, блогосфера, соцсети, нацполиция
Новости, Новости Украины, Западная Украина, криминал, Алексей Арестович, блогосфера, соцсети, Нацполиция

До Западной Украины дошли слухи об уголовном деле Арестовича*

18:27 16.11.2023 (обновлено: 18:36 16.11.2023)
 
© Скриншот с видео
© Скриншот с видео
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Пользователи соцсетей с Западной Украины обсуждают новость об уголовном деле в отношении бывшего товарища Владимира Зеленского по комедийному цеху, а впоследствии советника президентского офиса Алексея Арестовича*
Новостью об открытии уголовного преследования в отношении "ґражданіна Арестовича" 16 ноября поделилась с подписчиками Наталья Пипа из Львовской области, член фракции "Голос" в украинском парламенте. Пипа поведала: "Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас".
Пипа сообщила также об ожидании скорейшего возвращения "разведчика" из-за рубежа. Участники обсуждения задались вопросами о статьях обвинения и возможности экстрадиции фигуранта. При этом никто не обратил внимания на "ґражданіна" с позиций действующего законодательства и филологии.
Нацполиция Украины в публикациях 15-16 ноября не сообщала о новом уголовном деле в отношении бывшего товарища Зеленского. Она сообщала об уголовном деле в отношении Арестовича более месяца назад.
- РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 04:45
От Зеленского к Арестовичу*. Парадигма украинской власти от комика к лжецуСегодняшние новости с Украины — это давно уже не обещанное и проваленное контрнаступление, не "всеобщая поддержка" коррумпированного режима и даже не всё более наглые его требования к миру дать больше денег и оружия для "спасения европейских ценностей"
*Внесен в российский список террористов и экстремистов.
 
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18:35Мэр Донецка сообщил о гибели при обстреле пенсионерки
18:27До Западной Украины дошли слухи об уголовном деле Арестовича*
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