https://ukraina.ru/20231116/1051084086.html

Украину разрывает изнутри. Противоречия режима Зеленского, несовместимые с жизнью

Украину разрывает изнутри. Противоречия режима Зеленского, несовместимые с жизнью - 16.11.2023 Украина.ру

Украину разрывает изнутри. Противоречия режима Зеленского, несовместимые с жизнью

Сегодня самое общее место в рассуждениях о будущем Украины — утверждение, что без западной (читай — американской) помощи страна не протянет и несколько недель. И с этим трудно не согласиться

2023-11-16T15:52

2023-11-16T15:52

2023-11-16T17:04

эксклюзив

владимир зеленский

перемирие

сво

"формула мира"

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Признал это и сам фюрер украинского народа Владимир Зеленский. «Я вам скажу откровенно: без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, мы отдаем нашим военным. Если не помочь нам с социальной поддержкой по важным направлениям, таким как выплаты пенсионерам, а также некоторой помощи тем людям, которым она крайне необходима, без этого будет очень сложно. Надо будет или уменьшать поддержку военным, их заработную плату, или не выдавать социальную помощь. В любом случае это будет кризис», — сказал он во время видеозаписи встречи, размещенной на ютуб-канале Офиса президента (ОПУ).На этой же записи видно, что Зеленский старается хорохориться, как всегда, выдавая желаемое за действительное. «Сказать, что Украина зависит только от западной военной помощи, — это неправда», — заверил он всех. И даже попытался утверждать, что прекращение финансовой помощи не повлияет на ход военного конфликта и способность ВСУ вести боевые действия.Однако всем понятно, что, во-первых, Евросоюз и НАТО без США банально не могут содержать Украину — у них закончились ресурсы, чтобы держать неонацистскую Украину на плаву. Во-вторых, кредиты, займы МВФ, Всемирного банка или финансовых структур ЕС и прочих — это всего лишь новое закабаление Украины, рост внешнего долга, который уже является для страны неподъемным на многие поколения ее граждан.На даже помимо внешних факторов негативного воздействия на Украину, есть еще и внутренние противоречия, которые определяют политику режима Зеленского, но подтачивают его изнутри и могут взорвать окончательно. Если:а) поступит заказ извне доводить ситуацию до взрыва и отрешать Зеленского от власти;б) негативные явления выйдут из-под контроля украинских неонацистских властей и будут развиваться уже по собственным законам.Что сегодня определяет внутреннюю политику и общую ситуацию в стране? В первую очередь это, конечно же, оболваненность значительной части украинского населения агрессивной милитаристской и русофобской пропагандой. Это и привело к тому, что даже антивоенные выступления украинцев в разных регионах требуют не прекращения войны с Россией, а лишь сокращения участия в ней своих земляков. Одесситы хотят отмазать одесситов, львовяне — львовян, полтавчане — полтавчан и т. д.То есть все вместе граждане Украины требуют не прекращения войны, а только ведения ее более другими способами. Они готовы терпеть войну, если она не касается их лично или их родных, земляков, знакомых.Но конец режиму и его агрессивной политике наступит тогда, когда СВО сделает жизнь украинцев невыносимой. Тогда антивоенные выступления по регионам и сольют в общеукраинское движение, которое может смести режим Зеленского. Все предпосылки к этому есть. Особенно если успехи России в СВО станут более явственными и скажутся на ВСУ. И на жизнях солдат — чьих-то детей, мужей, отцов. Так бывало во многих странах, где долгое время всем заправляла диктатура.Второй момент: нежелание неонацистов Зеленского даже думать о замирении с Россией на основе ее главного требования — обеспечения российской безопасности на украинском направлении. А именно возврата Украины к внеблоковому и нейтральному статусу и отказу от вступления, по крайней мере, в НАТО.Однако Зеленский и камарилья и думать об этом не хотят. А президент себе же и своим указом даже запретил вести переговоры с Москвой и президентом России Владимиром Путиным. И потому не так Зеленский, как Путин не может и не желает разговаривать.Третье: это, ясное дело, как бы готовность Зеленского вести войну до победного конца и до последнего украинца. Сейчас в украинском общественном мнении даже разгоняется мысль, что нынешнее навязшее на зубах и языках проваленное летне-осеннее контрнаступление («контрнаступ») вообще таковым не было, а служило лишь тактической уловкой, которая была предназначена для того чтобы заставить Россию обороняться, а не использовать лето для ведения своих наступательных действий. Это подлый и циничный обман: на «контрнаступе» строилась вся политика Украины и стоящего за ее спиной Запада.Однако «контрнаступ» провалился, и, чтобы его оправдать, ударились в ложь, которая должна подкрепить заявления Зеленского о том, что у него есть план войны до конца этого года и на будущий год. И вот тогда уже Украина-де проведет настоящий «контрнаступ» и победит Россию.Подтачивает стабильность внутри Украины и демонстративный отказ Зеленского и его камарильи от планов Запада принять страну в НАТО без территорий, уже ставших частью Россией (Крым и четыре юго-восточные области Донбасса и Новороссии). И это тоже означает готовность неонацистов сражаться до конца, а значит, и провоцирует антивоенные настроения среди украинского населения. Для Зеленского это, похоже, уже неразрешимая проблема: война — это не только власть для него и деньги, но еще и антивоенные выступления, которые грозятся оторвать его и от власти, и от корыта.Сильно бьет по монолиту власти усиливающаяся политическая борьба за нее между разными группировками «ястребов войны» на Украине. В частности, между группировкой Зеленского и группировкой главкома ВСУ Валерия Залужного. Обе группировки на словах пока ведут спор не о мире, а только о том, как лучше воевать. И это нивелирует разницу между ними.Однако различие есть только в том, что Залужный допускает временное перемирие с Россией. Пусть и только для того чтобы перегруппировать старые и накопить новые силы для войны. Но с ним переговоры в Москве кажутся возможными — он хоть и военный преступник, но объективно не так «токсичен», как Зеленский.И уж, конечно, может разорвать страну в клочья превращение войны с Россией в средство личного обогащения всеми, от кого может зависеть мир. Как предупредил, например, лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, «бесконечное финансирование Украины ни к чему хорошему не приведет, потому что для режима Зеленского война с Россией уже стала необычайно прибыльным бизнесом, который этот режим не собирается сворачивать. Политическому руководству Украины давно пора осознать бесперспективность затягивания конфликта для своей страны, но для этого необходимо перестать зарабатывать на нем и на гибели людей».Зеленский и слышать не хочет ни о мире, ни о перемирии или о замораживании конфликта. И здесь Зеленский верен себе — думает о барышах. Как говорили в культовом фильме «Брат»: «Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке». И это правда: по словам Зеленского, замороженный конфликт — это патовая ситуация или «та же война, но без возможности ответить врагу, без надежды на будущее, без надежды на инвестиции». «Замороженный конфликт как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше», — весьма афористично заявил он как-то.Взамен мира Зеленский всем – и Западу-спонсору, и собственному народу-терпиле, и России-корректору планов – предлагает обман, сотканный из прежних клише и обанкротившихся политических постулатов, которые не сдвигают ситуацию с мертвой точки. "Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо", — сказал он.А мир Зеленский видит в воплощении своей же так называемой "формуле мира" -- наборе абсолютно не связанных даже внутренней логикой требований, среди которых неприемлемые, например, для Москвы -- ввод потолка цен на российские энергоресурсы, восстановление территориальной целостности Украины и подтверждение Россией этого в соответствии с Уставом ООН, вывод российских войск и прекращение боевых действий, восстановление государственных границ Украины с Россией, правосудие, включая создание специального трибунала для судебного преследования военных преступлений России.Россия, ясное дело, с этим никогда не согласится, а значит, и о мире говорить преждевременно. Но если говорить о патовой ситуации, для Зеленского она заключается в том, что Украины чего-то хочет, но не может этого добиться. Никак, даже с помощью Запада, как видим.А вот Россия чего-то не хочет и может это отстоять любыми средствами, в том числе и силовыми. И с этим Украина Зеленского тоже не может ничего сделать. А страдает, как всегда, увы, украинский народ.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230710/1047907989.html

https://ukraina.ru/20231115/1051016608.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, владимир зеленский, перемирие, сво, "формула мира"