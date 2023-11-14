Rheinmetall отправит Киеву 30 танков "Леопард" - 14.11.2023 Украина.ру
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Rheinmetall отправит Киеву 30 танков "Леопард"
Rheinmetall отправит Киеву 30 танков "Леопард" - 14.11.2023 Украина.ру
Rheinmetall отправит Киеву 30 танков "Леопард"
Правительство Украины заключило с Rheinmetall контракт на поставку Украине танков "Леопрард 1" (25 основных боевых танков, пять бронированных эвакуационных машин и два танка для обучения водителей). Об этом сообщили 14 ноября на сайте немецкого концерна
2023-11-14T13:44
2023-11-14T13:44
леопард
танки
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новости
уничтожение
техника
зарубежье
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Там указали, что заказ на несколько миллионов долларов включает также обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.В конце октября издание Forbes обратило внимание на наращивание Россией беспрецедентных темпов уничтожения западной военной техники. Германия в следующем году поставит ВСУ танков "Леопард" чуть больше, чем русские выбили за неполный октябрь, указывалось в материале. Западные производители вооружений уже кратно завысили цены на боеприпасы, артиллерию и военную технику. Западная пресса сообщала о неуверенности оружейных компаний в сохранении заказов после окончания СВО.
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леопард, танки, фрг, новости, уничтожение, техника, зарубежье
леопард, танки, ФРГ, Новости, уничтожение, техника, Зарубежье

Rheinmetall отправит Киеву 30 танков "Леопард"

13:44 14.11.2023
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP / Andriy Andriyenko
Читать в
Правительство Украины заключило с Rheinmetall контракт на поставку Украине танков "Леопрард 1" (25 основных боевых танков, пять бронированных эвакуационных машин и два танка для обучения водителей). Об этом сообщили 14 ноября на сайте немецкого концерна
Там указали, что заказ на несколько миллионов долларов включает также обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

"Поставка должна состояться в 2024 году. Системы Leopard 1 в настоящее время проходят капитальный ремонт", - говорится в материале.

В конце октября издание Forbes обратило внимание на наращивание Россией беспрецедентных темпов уничтожения западной военной техники. Германия в следующем году поставит ВСУ танков "Леопард" чуть больше, чем русские выбили за неполный октябрь, указывалось в материале.
Западные производители вооружений уже кратно завысили цены на боеприпасы, артиллерию и военную технику. Западная пресса сообщала о неуверенности оружейных компаний в сохранении заказов после окончания СВО.
Leopard 2 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (Свентошув) - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября, 05:00
Военный эксперт о том, как под Авдеевкой умирают "Леопарды" и почему ВСУ не могут переплыть Днепр Наступление ВСУ на Южном фланге себя полностью исчерпало. А чтобы разбить серьезный плацдарм на Днепре, ВСУ необходимо наводить понтонные переправы, чему постоянно препятствуют удары ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
 
леопардтанкиФРГНовостиуничтожениетехникаЗарубежье
 
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