Rheinmetall отправит Киеву 30 танков "Леопард"

Военный эксперт о том, как под Авдеевкой умирают "Леопарды" и почему ВСУ не могут переплыть Днепр

Наступление ВСУ на Южном фланге себя полностью исчерпало. А чтобы разбить серьезный плацдарм на Днепре, ВСУ необходимо наводить понтонные переправы, чему постоянно препятствуют удары ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный