Rheinmetall отправит Киеву 30 танков "Леопард"
© AP / Andriy Andriyenko
© AP / Andriy Andriyenko
Правительство Украины заключило с Rheinmetall контракт на поставку Украине танков "Леопрард 1" (25 основных боевых танков, пять бронированных эвакуационных машин и два танка для обучения водителей). Об этом сообщили 14 ноября на сайте немецкого концерна
Там указали, что заказ на несколько миллионов долларов включает также обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.
"Поставка должна состояться в 2024 году. Системы Leopard 1 в настоящее время проходят капитальный ремонт", - говорится в материале.
В конце октября издание Forbes обратило внимание на наращивание Россией беспрецедентных темпов уничтожения западной военной техники. Германия в следующем году поставит ВСУ танков "Леопард" чуть больше, чем русские выбили за неполный октябрь, указывалось в материале.
Западные производители вооружений уже кратно завысили цены на боеприпасы, артиллерию и военную технику. Западная пресса сообщала о неуверенности оружейных компаний в сохранении заказов после окончания СВО.
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