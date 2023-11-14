США попирают мир и стабильность в Европе поставками Киеву запрещённых вооружений - МИД КНДР - 14.11.2023 Украина.ру
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США попирают мир и стабильность в Европе поставками Киеву запрещённых вооружений - МИД КНДР
США попирают мир и стабильность в Европе поставками Киеву запрещённых вооружений - МИД КНДР - 14.11.2023 Украина.ру
США попирают мир и стабильность в Европе поставками Киеву запрещённых вооружений - МИД КНДР
США намеренно нарушают международное право и попирают мир в Европе поставками Украине запрещённых вооружений. Об этом глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су 14 ноября заявил в интервью Центральному телеграфному агентству республики (ЦТАК)
2023-11-14T08:21
2023-11-14T08:22
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"США всё ещё поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обеднённым ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе", - заявил высокопоставленный дипломат.Он также отметил, что Великобритания желает затянуть конфликт на Украине не менее Соединённых Штатов. В том числе, поставками киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном, крылатых ракет дальностью более 250 километров, в частности, Storm Shadow, и противотанковых вооружений.Напомним, что первой боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Великобритания. О поставках подобных боеприпасов Соединёнными Штатами стало известно в сентябре.
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новости, кндр, мид, сша, великобритания, украина, всу, военные преступления, боеприпасы, сво
Новости, КНДР, МИД, США, Великобритания, Украина, ВСУ, Военные преступления, боеприпасы, СВО

США попирают мир и стабильность в Европе поставками Киеву запрещённых вооружений - МИД КНДР

08:21 14.11.2023 (обновлено: 08:22 14.11.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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США намеренно нарушают международное право и попирают мир в Европе поставками Украине запрещённых вооружений. Об этом глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су 14 ноября заявил в интервью Центральному телеграфному агентству республики (ЦТАК)
"США всё ещё поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обеднённым ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе", - заявил высокопоставленный дипломат.
Он также отметил, что Великобритания желает затянуть конфликт на Украине не менее Соединённых Штатов. В том числе, поставками киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном, крылатых ракет дальностью более 250 километров, в частности, Storm Shadow, и противотанковых вооружений.
Напомним, что первой боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Великобритания. О поставках подобных боеприпасов Соединёнными Штатами стало известно в сентябре.
Александр Полищук интервью
07:36
Александр Полищук: ВСУ пытаются довести Россию до истерики, но она ударит их с севера новым кулаком Если у нас в СВО будет нынешняя группировка с колоссальным количеством артиллерии ("Мальва" или "Мста"), то и эффект будет колоссальный
 
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