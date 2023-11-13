https://ukraina.ru/20231113/1050990583.html

Кулеба ожидает, что ЕС создаст фонд на 20 млрд евро для помощи Украине

Кулеба ожидает, что ЕС создаст фонд на 20 млрд евро для помощи Украине - 13.11.2023 Украина.ру

Кулеба ожидает, что ЕС создаст фонд на 20 млрд евро для помощи Украине

Глава МИД Украины считает, что нужно ускорить имплементацию совместного плана ЕС по предоставлению миллиона артиллерийских боеприпасов

2023-11-13T18:00

2023-11-13T18:00

2023-11-13T18:00

новости

дмитрий кулеба

украина

ес

европейский фонд мира

помощь

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Киев рассчитывает на создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 млрд евро для помощи Украине. Об этом 13 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании совета министров иностранных дел ЕС."Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине. Важно также ускорить имплементацию совместного плана ЕС по предоставлению миллиона артиллерийских боеприпасов", - процитировал сайт МИД Украины слова Кулебы.Кулеба также призвал принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, увеличить военную помощь для Киева и сократить время ее доставки. В частности, речь идет о боевой авиации, артиллерийских системах, РСЗО, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах РЭБ, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и других позициях, уточняется в сообщении МИД Украины.Кулеба пригласил европейских коллег принять участие во втором международном саммите по продовольственной безопасности, который пройдет в Киеве 25 ноября.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна не дала согласие на выделение Киеву 500 млн евро из Европейского фонда мира на закупки оружия.

https://ukraina.ru/20231113/1050989581.html

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новости, дмитрий кулеба, украина, ес, европейский фонд мира, помощь