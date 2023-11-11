Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины
07:59 11.11.2023 (обновлено: 08:00 11.11.2023)
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым заявил, что Вильнюс готов предоставить Киеву советников для внедрения реформ и борьбы с коррупцией. Об этом пресс-служба минобороны Украины сообщает в своём телеграм-канале
"Литва готова предоставить Украине советников, которые помогут нам в проведении реформ и борьбе с коррупцией. Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве", - говорится в сообщении.
По словам Умерова, Киев заинтересован в опыте литовских специалистов по созданию агентств по закупкам вооружения и нелетальной продукции, над запуском которых в настоящее время работает военное ведомство Украины.
Напомним, Счётная палата Украины в ноябре подтвердила, что в сотрудники министерства обороны разворовали миллионы долларов при помощи махинаций с поставками продуктов питания в ВСУ.
1 ноября, 00:12На Украине подтвердили, что минобороны украло миллионы долларовСотрудники министерства обороны Украины разворовали миллиарды гривен при помощи махинаций с поставками продуктов питания для боевиков вооружённых сил страны. Эту информацию подтвердили в Счётной палате, передаёт телеканал ТСН