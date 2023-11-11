https://ukraina.ru/20231111/1050939210.html

Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины

Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины - 11.11.2023 Украина.ру

Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым заявил, что Вильнюс готов предоставить Киеву советников для внедрения реформ и борьбы с коррупцией. Об этом пресс-служба минобороны Украины сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-11T07:59

2023-11-11T07:59

2023-11-11T08:00

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"Литва готова предоставить Украине советников, которые помогут нам в проведении реформ и борьбе с коррупцией. Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве", - говорится в сообщении.По словам Умерова, Киев заинтересован в опыте литовских специалистов по созданию агентств по закупкам вооружения и нелетальной продукции, над запуском которых в настоящее время работает военное ведомство Украины.Напомним, Счётная палата Украины в ноябре подтвердила, что в сотрудники министерства обороны разворовали миллионы долларов при помощи махинаций с поставками продуктов питания в ВСУ.

https://ukraina.ru/20231101/1050663233.html

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2023

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новости, украина, литва, минобороны, советники, борьба с коррупцией