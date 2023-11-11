Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр - 11.11.2023 Украина.ру
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр - 11.11.2023 Украина.ру
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое ранее в районе полуночи, возобновилось всего через семь минут. Об этом инфоцентр Крымского моста 11 ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале
2023-11-11T06:19
2023-11-11T06:20
новости
россия
крым
крымский мост
автотранспорт
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Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 0:30. Уже в 0:37 появилось сообщение о восстановлении движения.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт
Новости, Россия, Крым, Крымский мост, автотранспорт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр

06:19 11.11.2023 (обновлено: 06:20 11.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое ранее в районе полуночи, возобновилось всего через семь минут. Об этом инфоцентр Крымского моста 11 ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 0:30. Уже в 0:37 появилось сообщение о восстановлении движения.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2023
23 октября, 22:13
ЦРУ косвенно причастна к терактам СБУ на Крымском мосту - The Washington PostОбученные и оснащённые ЦРУ агенты СБУ неоднократно атаковали Крымский мост, не считаясь с человеческими жертвами, так как этот российский объект имеет для нынешнего украинского руководства символическое значение. Об этом говорится в опубликованной 23 октября статье The Washington Post со ссылкой на спецслужбы Украины и США.
 
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