Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр
06:19 11.11.2023 (обновлено: 06:20 11.11.2023)
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое ранее в районе полуночи, возобновилось всего через семь минут. Об этом инфоцентр Крымского моста 11 ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 0:30. Уже в 0:37 появилось сообщение о восстановлении движения.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
23 октября, 22:13ЦРУ косвенно причастна к терактам СБУ на Крымском мосту - The Washington PostОбученные и оснащённые ЦРУ агенты СБУ неоднократно атаковали Крымский мост, не считаясь с человеческими жертвами, так как этот российский объект имеет для нынешнего украинского руководства символическое значение. Об этом говорится в опубликованной 23 октября статье The Washington Post со ссылкой на спецслужбы Украины и США.