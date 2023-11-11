https://ukraina.ru/20231111/1050938519.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр - 11.11.2023 Украина.ру

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое ранее в районе полуночи, возобновилось всего через семь минут. Об этом инфоцентр Крымского моста 11 ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале

2023-11-11T06:19

2023-11-11T06:19

2023-11-11T06:20

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Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 0:30. Уже в 0:37 появилось сообщение о восстановлении движения.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

https://ukraina.ru/20231023/1050426475.html

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2023

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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт