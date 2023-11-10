Разведчики ликвидировали ДРГ ВСУ, в составе которой был французский офицер - 10.11.2023 Украина.ру
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Разведчики ликвидировали ДРГ ВСУ, в составе которой был французский офицер
Разведчики ликвидировали ДРГ ВСУ, в составе которой был французский офицер - 10.11.2023 Украина.ру
Разведчики ликвидировали ДРГ ВСУ, в составе которой был французский офицер
Подразделение российского спецназа уничтожило диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) киевского режима, командиром которой мог быть французский офицер. Об этом со ссылкой на бойца российской разведывательной бригады "Днепр" 10 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-10T03:32
2023-11-10T03:33
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"Один раз видел француза… Это были диверсанты. Он был диверсант, в составе диверсионной группы… Он, умирая, говорил по-французски… Вероятней всего, офицер", - рассказал разведчик.Боец предположил, что французский офицер мог быть командиром украинской ДРГ. По его словам, точно выяснить это не удалось, поскольку после обнаружения и завязавшегося боя вся группа была уничтожена.
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новости, россия, сво, всу, потери всу, дрг, франция
Новости, Россия, СВО, ВСУ, потери ВСУ, ДРГ, Франция

Разведчики ликвидировали ДРГ ВСУ, в составе которой был французский офицер

03:32 10.11.2023 (обновлено: 03:33 10.11.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПулеметная лента бойца спецназа
Пулеметная лента бойца спецназа
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Подразделение российского спецназа уничтожило диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) киевского режима, командиром которой мог быть французский офицер. Об этом со ссылкой на бойца российской разведывательной бригады "Днепр" 10 ноября сообщает РИА Новости
"Один раз видел француза… Это были диверсанты. Он был диверсант, в составе диверсионной группы… Он, умирая, говорил по-французски… Вероятней всего, офицер", - рассказал разведчик.
Боец предположил, что французский офицер мог быть командиром украинской ДРГ. По его словам, точно выяснить это не удалось, поскольку после обнаружения и завязавшегося боя вся группа была уничтожена.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
Вчера, 23:36
Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты Российских ракетный удар устроил "кровавую баню" высокопоставленным офицерам Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили журналисты The Washington Post
 
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