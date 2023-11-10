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Разведчики ликвидировали ДРГ ВСУ, в составе которой был французский офицер

Разведчики ликвидировали ДРГ ВСУ, в составе которой был французский офицер - 10.11.2023 Украина.ру

Разведчики ликвидировали ДРГ ВСУ, в составе которой был французский офицер

Подразделение российского спецназа уничтожило диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) киевского режима, командиром которой мог быть французский офицер. Об этом со ссылкой на бойца российской разведывательной бригады "Днепр" 10 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-10T03:32

2023-11-10T03:32

2023-11-10T03:33

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"Один раз видел француза… Это были диверсанты. Он был диверсант, в составе диверсионной группы… Он, умирая, говорил по-французски… Вероятней всего, офицер", - рассказал разведчик.Боец предположил, что французский офицер мог быть командиром украинской ДРГ. По его словам, точно выяснить это не удалось, поскольку после обнаружения и завязавшегося боя вся группа была уничтожена.

https://ukraina.ru/20231109/1050904584.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сво, всу, потери всу, дрг, франция