https://ukraina.ru/20231110/1050891023.html

Военный эксперт о том, как под Авдеевкой умирают "Леопарды" и почему ВСУ не могут переплыть Днепр

Военный эксперт о том, как под Авдеевкой умирают "Леопарды" и почему ВСУ не могут переплыть Днепр - 10.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как под Авдеевкой умирают "Леопарды" и почему ВСУ не могут переплыть Днепр

Наступление ВСУ на Южном фланге себя полностью исчерпало. А чтобы разбить серьезный плацдарм на Днепре, ВСУ необходимо наводить понтонные переправы, чему постоянно препятствуют удары ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-11-10T05:00

2023-11-10T05:00

2023-11-10T05:00

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всу

морская пехота

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В Запорожской области в районе Работино наступление ВСУ действительно закончилось. Это подтверждают видеокадры, на которых "Леопарды" и "Брэдли", переброшенные из элитной 47-й бригады, сейчас умирают под Авдеевкой, рассказал эксперт.На Времевском выступе обстановка давно стабилизировалась. Как только ВСУ перебросили в Херсонскую область свои четыре бригады морской пехоты, инициатива перешла российской стороне, добавил он.Есть видео, где ВСУ перебрасывают через Днепр один старый советский БТР. Это никак нельзя назвать массовой переброской бронетехники. Вряд ли на левобережье ВСУ смогут занять нормальный плацдарм, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231109/1050875965.html

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новости, запорожское направление, херсонское направление, леопарды, работино, авдеевка, днепр, десант, всу, морская пехота, украина