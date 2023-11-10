Военный эксперт о том, как под Авдеевкой умирают "Леопарды" и почему ВСУ не могут переплыть Днепр - 10.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как под Авдеевкой умирают "Леопарды" и почему ВСУ не могут переплыть Днепр
Военный эксперт о том, как под Авдеевкой умирают "Леопарды" и почему ВСУ не могут переплыть Днепр - 10.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как под Авдеевкой умирают "Леопарды" и почему ВСУ не могут переплыть Днепр
Наступление ВСУ на Южном фланге себя полностью исчерпало. А чтобы разбить серьезный плацдарм на Днепре, ВСУ необходимо наводить понтонные переправы, чему постоянно препятствуют удары ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-11-10T05:00
2023-11-10T05:00
новости
запорожское направление
херсонское направление
леопарды
работино
авдеевка
днепр
десант
всу
морская пехота
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В Запорожской области в районе Работино наступление ВСУ действительно закончилось. Это подтверждают видеокадры, на которых "Леопарды" и "Брэдли", переброшенные из элитной 47-й бригады, сейчас умирают под Авдеевкой, рассказал эксперт.На Времевском выступе обстановка давно стабилизировалась. Как только ВСУ перебросили в Херсонскую область свои четыре бригады морской пехоты, инициатива перешла российской стороне, добавил он.Есть видео, где ВСУ перебрасывают через Днепр один старый советский БТР. Это никак нельзя назвать массовой переброской бронетехники. Вряд ли на левобережье ВСУ смогут занять нормальный плацдарм, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050875965.html
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новости, запорожское направление, херсонское направление, леопарды, работино, авдеевка, днепр, десант, всу, морская пехота, украина
Новости, Запорожское направление, Херсонское направление, леопарды, Работино, Авдеевка, Днепр, десант, ВСУ, морская пехота, Украина

Военный эксперт о том, как под Авдеевкой умирают "Леопарды" и почему ВСУ не могут переплыть Днепр

05:00 10.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w ŚwiętoszowieLeopard 2 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (Свентошув)
Leopard 2 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (Свентошув) - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
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Наступление ВСУ на Южном фланге себя полностью исчерпало. А чтобы разбить серьезный плацдарм на Днепре, ВСУ необходимо наводить понтонные переправы, чему постоянно препятствуют удары ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
В Запорожской области в районе Работино наступление ВСУ действительно закончилось. Это подтверждают видеокадры, на которых "Леопарды" и "Брэдли", переброшенные из элитной 47-й бригады, сейчас умирают под Авдеевкой, рассказал эксперт.
На Времевском выступе обстановка давно стабилизировалась. Как только ВСУ перебросили в Херсонскую область свои четыре бригады морской пехоты, инициатива перешла российской стороне, добавил он.
"Днепр очень сложно форсировать в ситуации, когда ВС РФ могут наносить там авиационные и артиллерийские удары. Да, переправить пехоту на лодках можно. Но чтобы всерьез там окопаться, необходимо наводить понтонные переправы", - подчеркнул Угольный.
Есть видео, где ВСУ перебрасывают через Днепр один старый советский БТР. Это никак нельзя назвать массовой переброской бронетехники. Вряд ли на левобережье ВСУ смогут занять нормальный плацдарм, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 13:44
Херсонский фронт. Почему ВСУ удается создавать свои плацдармы на левом берегу ДнепраВСУ создали небольшой плацдарм на левом берегу Днепра в районе села Крынки, находящегося между Казачьими Лагерями и Новой Каховкой. Пока российской армии не удается ликвидировать этот плацдарм
 
НовостиЗапорожское направлениеХерсонское направлениелеопардыРаботиноАвдеевкаДнепрдесантВСУморская пехотаУкраина
 
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