Военный эксперт о том, как под Авдеевкой умирают "Леопарды" и почему ВСУ не могут переплыть Днепр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w ŚwiętoszowieLeopard 2 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (Свентошув)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
Наступление ВСУ на Южном фланге себя полностью исчерпало. А чтобы разбить серьезный плацдарм на Днепре, ВСУ необходимо наводить понтонные переправы, чему постоянно препятствуют удары ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
В Запорожской области в районе Работино наступление ВСУ действительно закончилось. Это подтверждают видеокадры, на которых "Леопарды" и "Брэдли", переброшенные из элитной 47-й бригады, сейчас умирают под Авдеевкой, рассказал эксперт.
На Времевском выступе обстановка давно стабилизировалась. Как только ВСУ перебросили в Херсонскую область свои четыре бригады морской пехоты, инициатива перешла российской стороне, добавил он.
"Днепр очень сложно форсировать в ситуации, когда ВС РФ могут наносить там авиационные и артиллерийские удары. Да, переправить пехоту на лодках можно. Но чтобы всерьез там окопаться, необходимо наводить понтонные переправы", - подчеркнул Угольный.
Есть видео, где ВСУ перебрасывают через Днепр один старый советский БТР. Это никак нельзя назвать массовой переброской бронетехники. Вряд ли на левобережье ВСУ смогут занять нормальный плацдарм, заключил собеседник Украина.ру.
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