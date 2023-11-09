Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты - 09.11.2023 Украина.ру
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Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты
Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты - 09.11.2023 Украина.ру
Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты
Российских ракетный удар устроил "кровавую баню" высокопоставленным офицерам Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили журналисты The Washington Post
2023-11-09T23:36
2023-11-09T23:37
новости
украина
потери всу
ракетный удар
вс рф
спецоперация
сво
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В новой публикации издания уточняются подробности произошедшего 3 ноября обстрела ВС России. Тогда армия нанесла высокоточный удар по месту дислокации 128-й горно-штурмовой бригады Украины, боевики которой собрались на церемонию награждения недалеко от линии фронта, в прямой досягаемости артиллерии. Как отмечает WP, церемония была направлена на "поддержание боевого духа среди измученных солдат". Обычно на подобных награждениях присутствуют около 30-ти военнослужащих и они проходят в хорошо защищённом бункере, но в тот раз их было около 100 на открытой местности. В результате обстрела по меньшей мере 19-ть военнослужащих, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из "лучших воинов бригады" погибли. Ещё десятки получили ранения, уточняет СМИ. После ракетного удара министр обороны Украины Рустем Умеров признал наличие погибших среди бойцов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, но не уточнил их количество. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командир 128-й бригады Дмитрий Лысюк отстранен от должности на время служебного расследования. Его подозревают в причастности к произошедшему, так как он опоздал на роковое награждение.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, потери всу, ракетный удар, вс рф, спецоперация, сво, запорожская область
Новости, Украина, потери ВСУ, ракетный удар, ВС РФ, Спецоперация, СВО, Запорожская область

Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты

23:36 09.11.2023 (обновлено: 23:37 09.11.2023)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Российских ракетный удар устроил "кровавую баню" высокопоставленным офицерам Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили журналисты The Washington Post
В новой публикации издания уточняются подробности произошедшего 3 ноября обстрела ВС России. Тогда армия нанесла высокоточный удар по месту дислокации 128-й горно-штурмовой бригады Украины, боевики которой собрались на церемонию награждения недалеко от линии фронта, в прямой досягаемости артиллерии.
Как отмечает WP, церемония была направлена на "поддержание боевого духа среди измученных солдат". Обычно на подобных награждениях присутствуют около 30-ти военнослужащих и они проходят в хорошо защищённом бункере, но в тот раз их было около 100 на открытой местности.
В результате обстрела по меньшей мере 19-ть военнослужащих, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из "лучших воинов бригады" погибли. Ещё десятки получили ранения, уточняет СМИ.

"Все злятся на командование. Они могли отдать приказ перенести всё в другое место или в какое-нибудь укрытие. Почему этого не произошло, я не знаю. Это глупость военного руководства", — цитируют журналисты одного из боевиков 128-й бригады.

После ракетного удара министр обороны Украины Рустем Умеров признал наличие погибших среди бойцов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, но не уточнил их количество.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командир 128-й бригады Дмитрий Лысюк отстранен от должности на время служебного расследования. Его подозревают в причастности к произошедшему, так как он опоздал на роковое награждение.
 
НовостиУкраинапотери ВСУракетный ударВС РФСпецоперацияСВОЗапорожская область
 
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