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Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты

Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты - 09.11.2023 Украина.ру

Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты

Российских ракетный удар устроил "кровавую баню" высокопоставленным офицерам Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили журналисты The Washington Post

2023-11-09T23:36

2023-11-09T23:36

2023-11-09T23:37

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В новой публикации издания уточняются подробности произошедшего 3 ноября обстрела ВС России. Тогда армия нанесла высокоточный удар по месту дислокации 128-й горно-штурмовой бригады Украины, боевики которой собрались на церемонию награждения недалеко от линии фронта, в прямой досягаемости артиллерии. Как отмечает WP, церемония была направлена на "поддержание боевого духа среди измученных солдат". Обычно на подобных награждениях присутствуют около 30-ти военнослужащих и они проходят в хорошо защищённом бункере, но в тот раз их было около 100 на открытой местности. В результате обстрела по меньшей мере 19-ть военнослужащих, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из "лучших воинов бригады" погибли. Ещё десятки получили ранения, уточняет СМИ. После ракетного удара министр обороны Украины Рустем Умеров признал наличие погибших среди бойцов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, но не уточнил их количество. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командир 128-й бригады Дмитрий Лысюк отстранен от должности на время служебного расследования. Его подозревают в причастности к произошедшему, так как он опоздал на роковое награждение.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, потери всу, ракетный удар, вс рф, спецоперация, сво, запорожская область