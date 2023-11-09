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Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты
Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты - 09.11.2023 Украина.ру
Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты
Российских ракетный удар устроил "кровавую баню" высокопоставленным офицерам Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили журналисты The Washington Post
2023-11-09T23:36
2023-11-09T23:36
2023-11-09T23:37
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потери всу
ракетный удар
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В новой публикации издания уточняются подробности произошедшего 3 ноября обстрела ВС России. Тогда армия нанесла высокоточный удар по месту дислокации 128-й горно-штурмовой бригады Украины, боевики которой собрались на церемонию награждения недалеко от линии фронта, в прямой досягаемости артиллерии. Как отмечает WP, церемония была направлена на "поддержание боевого духа среди измученных солдат". Обычно на подобных награждениях присутствуют около 30-ти военнослужащих и они проходят в хорошо защищённом бункере, но в тот раз их было около 100 на открытой местности. В результате обстрела по меньшей мере 19-ть военнослужащих, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из "лучших воинов бригады" погибли. Ещё десятки получили ранения, уточняет СМИ. После ракетного удара министр обороны Украины Рустем Умеров признал наличие погибших среди бойцов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, но не уточнил их количество. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командир 128-й бригады Дмитрий Лысюк отстранен от должности на время служебного расследования. Его подозревают в причастности к произошедшему, так как он опоздал на роковое награждение.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, потери всу, ракетный удар, вс рф, спецоперация, сво, запорожская область
Новости, Украина, потери ВСУ, ракетный удар, ВС РФ, Спецоперация, СВО, Запорожская область
Гибель высокопоставленных офицеров ВСУ подтвердили американские журналисты
23:36 09.11.2023 (обновлено: 23:37 09.11.2023)
Российских ракетный удар устроил "кровавую баню" высокопоставленным офицерам Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили журналисты The Washington Post
В новой публикации издания уточняются подробности произошедшего 3 ноября обстрела ВС России. Тогда армия нанесла высокоточный удар по месту дислокации 128-й горно-штурмовой бригады Украины, боевики которой собрались на церемонию награждения недалеко от линии фронта, в прямой досягаемости артиллерии.
Как отмечает WP, церемония была направлена на "поддержание боевого духа среди измученных солдат". Обычно на подобных награждениях присутствуют около 30-ти военнослужащих и они проходят в хорошо защищённом бункере, но в тот раз их было около 100 на открытой местности.
В результате обстрела по меньшей мере 19-ть военнослужащих, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из "лучших воинов бригады" погибли. Ещё десятки получили ранения, уточняет СМИ.
"Все злятся на командование. Они могли отдать приказ перенести всё в другое место или в какое-нибудь укрытие. Почему этого не произошло, я не знаю. Это глупость военного руководства", — цитируют журналисты одного из боевиков 128-й бригады.
После ракетного удара министр обороны Украины Рустем Умеров признал наличие погибших среди бойцов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, но не уточнил их количество.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командир 128-й бригады Дмитрий Лысюк отстранен от должности на время служебного расследования. Его подозревают в причастности к произошедшему, так как он опоздал на роковое награждение.