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Ватикан допустил участие в церковных таинствах представителей секс-меньшинств и транссексуалов
Ватикан допустил участие в церковных таинствах представителей секс-меньшинств и транссексуалов - 09.11.2023 Украина.ру
Ватикан допустил участие в церковных таинствах представителей секс-меньшинств и транссексуалов
Ватикан уравнял в правах представителей сексуальных меньшинств и транссексуалов со всеми верующими. Теперь они могут креститься, стать крёстными родителями или свидетелями на свадьбе в церкви, о чём сообщает агентство ANSA
2023-11-09T01:57
2023-11-09T01:57
2023-11-09T01:58
новости
ватикан
секс-меньшинства
католицизм
церковь
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Как уточняет информационный портал Vatican News, транссексуалам доступно крещение, если они прошли курс гормонального лечения или сделали операцию по смене пола. Что касается детей гомосексуальных пар, в том числе рождённых с использованием суррогатного материнства, то дикастерия допускает возможность их крещения, если существует "обоснованная надежда, что ребенок будет воспитан в католической вере".Отмечается, что геи могут стать крёстными родителями если "ведут жизнь в соответствии с верой и теми обязательствами, которые на себя принимают". В данном случае дикастерия призывает к осторожности в целях "защиты таинства крещения". Никаких препятствий для того, чтобы гомосексуалисты выполняли роль свидетелей на свадьбе, ватиканское ведомство не видит. Папа Римский Франциск неоднократно заявлял, что "церковь, как и семья, должна быть открыта для всех". Напомним, ранее минюст и минобороны Украины выступили в поддержку законопроекта о легализации в стране однополых браков.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ватикан, секс-меньшинства, католицизм, церковь
Ватикан допустил участие в церковных таинствах представителей секс-меньшинств и транссексуалов
01:57 09.11.2023 (обновлено: 01:58 09.11.2023)
Ватикан уравнял в правах представителей сексуальных меньшинств и транссексуалов со всеми верующими. Теперь они могут креститься, стать крёстными родителями или свидетелями на свадьбе в церкви, о чём сообщает агентство ANSA
Как уточняет информационный портал Vatican News, транссексуалам доступно крещение, если они прошли курс гормонального лечения или сделали операцию по смене пола.
"Транссексуал может принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие, если нет ситуации, при которой существует риск возникновения публичного скандала или дезориентация верующих", – говорится в документе ватиканской Дикастерии доктрины веры.
Что касается детей гомосексуальных пар, в том числе рождённых с использованием суррогатного материнства, то дикастерия допускает возможность их крещения, если существует "обоснованная надежда, что ребенок будет воспитан в католической вере".
Отмечается, что геи могут стать крёстными родителями если "ведут жизнь в соответствии с верой и теми обязательствами, которые на себя принимают". В данном случае дикастерия призывает к осторожности в целях "защиты таинства крещения".
Никаких препятствий для того, чтобы гомосексуалисты выполняли роль свидетелей на свадьбе, ватиканское ведомство не видит.
Папа Римский Франциск неоднократно заявлял, что "церковь, как и семья, должна быть открыта для всех".
Напомним, ранее минюст и минобороны Украины выступили в поддержку законопроекта о легализации в стране однополых браков.