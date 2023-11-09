https://ukraina.ru/20231109/1050876149.html

Ватикан допустил участие в церковных таинствах представителей секс-меньшинств и транссексуалов

Ватикан допустил участие в церковных таинствах представителей секс-меньшинств и транссексуалов - 09.11.2023 Украина.ру

Ватикан допустил участие в церковных таинствах представителей секс-меньшинств и транссексуалов

Ватикан уравнял в правах представителей сексуальных меньшинств и транссексуалов со всеми верующими. Теперь они могут креститься, стать крёстными родителями или свидетелями на свадьбе в церкви, о чём сообщает агентство ANSA

2023-11-09T01:57

2023-11-09T01:57

2023-11-09T01:58

новости

ватикан

секс-меньшинства

католицизм

церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102156/37/1021563722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ae385d1cc956ebbcfe22e40f72597fb.jpg

Как уточняет информационный портал Vatican News, транссексуалам доступно крещение, если они прошли курс гормонального лечения или сделали операцию по смене пола. Что касается детей гомосексуальных пар, в том числе рождённых с использованием суррогатного материнства, то дикастерия допускает возможность их крещения, если существует "обоснованная надежда, что ребенок будет воспитан в католической вере".Отмечается, что геи могут стать крёстными родителями если "ведут жизнь в соответствии с верой и теми обязательствами, которые на себя принимают". В данном случае дикастерия призывает к осторожности в целях "защиты таинства крещения". Никаких препятствий для того, чтобы гомосексуалисты выполняли роль свидетелей на свадьбе, ватиканское ведомство не видит. Папа Римский Франциск неоднократно заявлял, что "церковь, как и семья, должна быть открыта для всех". Напомним, ранее минюст и минобороны Украины выступили в поддержку законопроекта о легализации в стране однополых браков.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ватикан, секс-меньшинства, католицизм, церковь