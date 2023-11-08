Как Россия заставляет украинцев сдаваться перед большим наступлением: Ищенко о ситуации на фронте - 08.11.2023 Украина.ру
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Как Россия заставляет украинцев сдаваться перед большим наступлением: Ищенко о ситуации на фронте
Как Россия заставляет украинцев сдаваться перед большим наступлением: Ищенко о ситуации на фронте - 08.11.2023 Украина.ру
Как Россия заставляет украинцев сдаваться перед большим наступлением: Ищенко о ситуации на фронте
В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2023-11-08T15:20
2023-11-08T15:20
видео
ростислав ищенко
авдеевка
купянск
сво
спецоперация
россия
украина
мобилизация
грузия
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01:00 – Можно ли говорить о позиционном тупике в зоне СВО? 12:45 – В чём причина почти полной нечувствительности украинского общества к людским потерям на фронте? 14:28 – Когда Грузия состоялась как государство? 22:10 – Может ли Европа начать войну с Россией? 23:40 – Нужно ли что-то объяснять сторонникам либералов? 25:45 – Из кого состояло татаро-монгольское иго и почему этот период переименовали в "монгольское иго"? 38:10 – Насколько обоснована критика многовекторности Казахстана? 40:55 – Европоцетризм в контексте России; 45:06 – Чем Израиль помогал Украине? 46:55 – Что является главной причиной гибели империй? 55:05 - Когда и как произошла окончательная маргинализация европейской дипломатии? В эфире упоминается Алексей Навальный, внесённый в России в список террористов и экстремистов.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, авдеевка, купянск, сво, спецоперация, россия, украина, мобилизация, грузия, всу, азербайджан, навальный, история, казахстан, запад, сша, израиль, ес, зарубежье, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Авдеевка, Купянск, СВО, Спецоперация, Россия, Украина, мобилизация, Грузия, ВСУ, Азербайджан, Навальный, История, Казахстан, Запад, США, Израиль, ЕС, Зарубежье

Как Россия заставляет украинцев сдаваться перед большим наступлением: Ищенко о ситуации на фронте

15:20 08.11.2023
 
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В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
01:00 – Можно ли говорить о позиционном тупике в зоне СВО?
12:45 – В чём причина почти полной нечувствительности украинского общества к людским потерям на фронте?
14:28 – Когда Грузия состоялась как государство?
22:10 – Может ли Европа начать войну с Россией?
23:40 – Нужно ли что-то объяснять сторонникам либералов?
25:45 – Из кого состояло татаро-монгольское иго и почему этот период переименовали в "монгольское иго"?
38:10 – Насколько обоснована критика многовекторности Казахстана?
40:55 – Европоцетризм в контексте России;
45:06 – Чем Израиль помогал Украине?
46:55 – Что является главной причиной гибели империй?
55:05 - Когда и как произошла окончательная маргинализация европейской дипломатии? В эфире упоминается Алексей Навальный, внесённый в России в список террористов и экстремистов.
 
ВидеоРостислав ИщенкоАвдеевкаКупянскСВОСпецоперацияРоссияУкраинамобилизацияГрузияВСУАзербайджанНавальныйИсторияКазахстанЗападСШАИзраильЕСЗарубежье
 
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