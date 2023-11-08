https://ukraina.ru/20231108/1050859824.html

Как Россия заставляет украинцев сдаваться перед большим наступлением: Ищенко о ситуации на фронте

Как Россия заставляет украинцев сдаваться перед большим наступлением: Ищенко о ситуации на фронте - 08.11.2023 Украина.ру

Как Россия заставляет украинцев сдаваться перед большим наступлением: Ищенко о ситуации на фронте

В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2023-11-08T15:20

2023-11-08T15:20

2023-11-08T15:20

видео

ростислав ищенко

авдеевка

купянск

сво

спецоперация

россия

украина

мобилизация

грузия

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01:00 – Можно ли говорить о позиционном тупике в зоне СВО? 12:45 – В чём причина почти полной нечувствительности украинского общества к людским потерям на фронте? 14:28 – Когда Грузия состоялась как государство? 22:10 – Может ли Европа начать войну с Россией? 23:40 – Нужно ли что-то объяснять сторонникам либералов? 25:45 – Из кого состояло татаро-монгольское иго и почему этот период переименовали в "монгольское иго"? 38:10 – Насколько обоснована критика многовекторности Казахстана? 40:55 – Европоцетризм в контексте России; 45:06 – Чем Израиль помогал Украине? 46:55 – Что является главной причиной гибели империй? 55:05 - Когда и как произошла окончательная маргинализация европейской дипломатии? В эфире упоминается Алексей Навальный, внесённый в России в список террористов и экстремистов.

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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