В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час
Комендантский час изменяется в Херсонской области в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом 6 ноября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо.
Согласно опубликованному указу, период действия комендантского часа на территории Херсонской области с 7 ноября изменяется будет действовать с 20.00 до 06.00. Ранее комендантский час приходился на интервал с 23.00 до 5.00.
"Внёс соответствующие изменения в указ № 154-у "О введении комендантского часа на территории Херсонской области" от 20.10.2022 года, сообщил в своём ТГ-канале Сальдо. - Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям".
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. В ходе СВО российская армия временно оставила областной центр с целью улучшения оборонных позиций.