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В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час

В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час - 06.11.2023 Украина.ру

В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час

Комендантский час изменяется в Херсонской области в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом 6 ноября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо.

2023-11-06T14:08

2023-11-06T14:08

2023-11-06T14:08

новости

херсон

херсонская область

владимир сальдо

сво

комендантский час

правопорядок

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Согласно опубликованному указу, период действия комендантского часа на территории Херсонской области с 7 ноября изменяется будет действовать с 20.00 до 06.00. Ранее комендантский час приходился на интервал с 23.00 до 5.00."Внёс соответствующие изменения в указ № 154-у "О введении комендантского часа на территории Херсонской области" от 20.10.2022 года, сообщил в своём ТГ-канале Сальдо. - Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям".Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. В ходе СВО российская армия временно оставила областной центр с целью улучшения оборонных позиций.

https://ukraina.ru/20230930/1049807898.html

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новости, херсон, херсонская область, владимир сальдо, сво, комендантский час, правопорядок