В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час - 06.11.2023 Украина.ру
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В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час
В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час - 06.11.2023 Украина.ру
В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час
Комендантский час изменяется в Херсонской области в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом 6 ноября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо.
2023-11-06T14:08
2023-11-06T14:08
новости
херсон
херсонская область
владимир сальдо
сво
комендантский час
правопорядок
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Согласно опубликованному указу, период действия комендантского часа на территории Херсонской области с 7 ноября изменяется будет действовать с 20.00 до 06.00. Ранее комендантский час приходился на интервал с 23.00 до 5.00."Внёс соответствующие изменения в указ № 154-у "О введении комендантского часа на территории Херсонской области" от 20.10.2022 года, сообщил в своём ТГ-канале Сальдо. - Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям".Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. В ходе СВО российская армия временно оставила областной центр с целью улучшения оборонных позиций.
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новости, херсон, херсонская область, владимир сальдо, сво, комендантский час, правопорядок
Новости, Херсон, Херсонская область, Владимир Сальдо, СВО, комендантский час, правопорядок

В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час

14:08 06.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Комендантский час изменяется в Херсонской области в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом 6 ноября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо.
Согласно опубликованному указу, период действия комендантского часа на территории Херсонской области с 7 ноября изменяется будет действовать с 20.00 до 06.00. Ранее комендантский час приходился на интервал с 23.00 до 5.00.
"Внёс соответствующие изменения в указ № 154-у "О введении комендантского часа на территории Херсонской области" от 20.10.2022 года, сообщил в своём ТГ-канале Сальдо. - Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям".
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. В ходе СВО российская армия временно оставила областной центр с целью улучшения оборонных позиций.
Портрет А. Суворова - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
30 сентября, 16:40
Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли РоссииДойти до Измаила и вернуть русские земли призвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил 30 сентября в интервью телеканалу "Таврия".
 
НовостиХерсонХерсонская областьВладимир СальдоСВОкомендантский часправопорядок
 
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