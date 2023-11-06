https://ukraina.ru/20231106/1050788218.html

Кирилл Фролов: Обвинения СБУ против Патриарха Кирилла ускорят запрет УПЦ на Украине

Кирилл Фролов: Обвинения СБУ против Патриарха Кирилла ускорят запрет УПЦ на Украине - 06.11.2023 Украина.ру

Кирилл Фролов: Обвинения СБУ против Патриарха Кирилла ускорят запрет УПЦ на Украине

Шантаж СБУ в виде подозрения патриарху Кириллу приведет к обратному эффекту — Украинская православная церковь (УПЦ) уйдёт в катакомбы и непримиримую оппозицию к Зеленскому и США, считает глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2023-11-06T15:31

2023-11-06T15:31

2023-11-06T15:31

интервью

украина

россия

упц

рпц

церковь

православие

патриарх кирилл

сво

сбу

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Киев 6 ноября 1943 года был освобожден от фашистов во время Великой Отечественной войны.Ранее на Украине заочно обвинили в "посягательстве на территориальную целостность Украины" предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которого президент России наградил за вклад в укрепление единства российской нации.— Кирилл Александрович, чего добивается Служба безопасности Украины (СБУ) в случае с главой РПЦ? Ранее она неоднократно предъявляла заочные обвинения духовным представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.— У таких обвинений несколько целей. Во-первых, они являются формой ускорения принятия закона о запрете УПЦ во втором и третьем чтениях. Во-вторых, это давление на УПЦ с целью заставить её окончательно выйти за пределы церковных канонов и таким образом порвать с Православием.Столпы Православия, митрополиты Антоний, Феодосий, Ионафан, Лонгин наотрез отказались пропагандировать антиправославные идеи киевского режима — их вес в УПЦ гораздо выше, чем у референтов типа митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия.Напомню, что Ионафан осужден на 5 лет: под следствием находятся митрополиты Феодосий, Лонгин. Митрополит Антоний отверг предложение окончательно отречься от Русской церкви в обмен на обещания отказа от имплементации закона о запрете УПЦ.А тех депутатов Верховной Рады, которые проголосовали за закон о запрете УПЦ, нужно отлучить от Церкви. Они крещены в Московском патриархате, но своими руками убивают мать-церковь.Еще одна причина предъявления подозрений патриарху Кириллу — желание киевского режима заставить его оправдываться и отказаться от благословения СВО, вернуться к разного рода "миротворческим инициативам" Ватикана.Планирование священной войны за спасение Православия на Украине — это добродетель и следование заветам святого Патриарха Тихона, который завещал, что РПЦ не может признать мир, по которому Киев и другие русские земли навсегда отторгаются от России.В итоге шантаж СБУ в виде подозрения патриарху Кириллу приведет к обратном эффекту — УПЦ уйдёт в катакомбы и непримиримую оппозицию к Зеленскому и США.— А как же мирное урегулирование конфликта, визиты в Москву, во время которых сторонники Ватикана неоднократно призывали патриарха Кирилла к продвижению мира на Украине? Это был блеф? С какой целью?— Якобы пророссийские заявления Папы Римского и все его лжемиротворческие проекты, в том числе упомянутые вами визиты представителей Ватикана в Москву, имели целью разорвать связь между Русской православной церковью в лице патриарха Кирилла и президентом России Владимиром Путиным. Конечно, это все не только блеф, но и настоящий обман.Ватикан ответил на неоднократные обращения патриарха Кирилла защитить УПЦ однозначной и безоговорочной поддержкой Зеленского и уничижением УПЦ. Это выражается в участии госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина в "Нидерландском формате" в поддержку "формулы мира Зеленского".Паролин также заявил, что поддержка указанной формулы (по сути, это формула капитуляции России) является официальной позицией Ватикана.Беспрецедентно отвратительно повёл себя в этой ситуации Константинопольский патриарх Варфоломей, который заявил ,что считает оправданными уголовные дела против духовенства и мирян УПЦ. Тем самым он поддержал её запрет и, за это должен быть заочно судим в России за геноцид православных.— Если мы подпишем "заморозку" и отведем войска с Украины, будет ли остановлен процесс уничтожения Православия там?— Я считаю, что дезинформационные сообщения о так называемой заморозке конфликта (из серии сообщений канала NBS о том, что Запад якобы заставляет Зеленского вступить в переговоры с Россией и намерен укротить его с помощью президентских и парламентских выборов), это лишь агитки Запада.Владимир Зеленский устраивает Джо Байдена, и последний не собирается отказываться от нанесения России поражения в пользу Израиля. Это нужно и демократам, и республиканцам — ибо только Россия способна нанести гарантированное поражение США.Что касается ближневосточного конфликта, Байден уверен, что разберется с палестинцами (а потом и с нами), особенно после весьма уверенного выступления лидера Хезболлы.Если заморозка состоится, Православие на Украине будет окончательно уничтожено — его не спасёт ни ООН, ни республиканская партия США, как наивно полагают некоторые православные люди.Я не поддерживаю неприемлемые доводы в пользу заморозки отдельных московских коллег. Для меня они звучат примерно так: "Гитлеру скоро капут, но Геббельс и Гиммлер (Залужный и Арестович*) — здравомыслящие люди, ради которых мы заморозим Великую Отечественную войну под Сталинградом". Я также думаю, что местных лоббистов заморозки украинского конфликта нужно отлучить от Церкви, потому что они являются соучастниками уничтожения Православия.О том, что США не собираются идти на заморозку свидетельствует изгнание по их указке Алексея Арестовича* из Украины, который, кстати, предлагал остановку конфликта в обмен на согласие на вступление Украины в НАТО.— 6 ноября 1943 года Красная Армия освободила от фашистов столицу УССР город Киев. С 2014 года эта победа не дает покоя киевскому режиму. Что значит эта дата для православных граждан Украины?— Восьмидесятиление освобождения Киева для православных значит одно — если наши деды смогли провести в непогоду, при бешеном сопротивлении врага блестящую операцию по освобождению Киева, то чем мы хуже? Ведь речь идёт в том числе о спасении Православия!Освобождение Киева было проявлением благословения Божия, так как за месяц до этого Сталин пошёл на диалог с Церковью и на восстановление Патриаршества. А Московский патриарх Сергий благословил священную войну и победу, осудив любые виды коллаборационизма, переговоров и заморозки войны с врагом.Кстати, после освобождения Киева патриарх Сергий ликвидировал автономию УПЦ, посчитав ее шагом к расколу и унии. Таким образом были сорваны планы нацистов и их подчинённых бандеровцев уничтожить Православие путем отторжение Малороссийской церкви от Русской и её объединения с раскольниками и униатами.Нацисты и бандеровцы убили сотни священников, не желающих отделяться от Русской церкви во главе с Киевским митрополитом Алексием (Громадским). Они должны быть причислены к лику святых новомучеников, по моему мнению.— Можно ли рассчитывать, что украинское общество самоочистится после ликвидации ВСУ и бандеровцев?— Оно неминуемо, и вот почему. Главным мифом украинских нацистов является миф о необратимости украинства: дескать, мы воспитали молодёжь, назад дороги нет, русских здесь никто не ждёт.Как — не ждут? Три викарных епископа УПЦ в Киеве поминают за богослужением патриарха Кирилла, несмотря на угрозу ареста. Русские Одессы и Киева живы.Для православных утверждения о том, что миллионы украинских граждан необратимо зомбированы, неубедительны. Например, мы помним, как миллионы людей отрицали существование Бога, но атеизм быстро рухнул.Если открыть киевлянам глаза на их великое русское прошлое и показать, что укрорнацизм убивает, а не возрождает их идентичность — они возненавидят так называемую мазепинскую ложь. Примеров — масса.Большинство нынешних опровергателей укронацизма (например, сидящий в киевской тюрьме блогер Дмитрий Скворцов) в молодости были его приверженцами. Но, познакомившись с серьезной научной литературой, убедились в том, что малоросс звучит гордо, а житель Окраины — такое себе.Поэтому, я считаю, что нам нельзя останавливаться на заморозку. Это может привести к необратимым последствиям для Украины и ее православных людей.Если мы победим, мы возродим Малоросийскую, Новороссийскую и Карпаторусскую митрополии РПЦ, которые займутся просвещения миллионов обманутых русских людей. Мы же, здесь и сейчас, можем создать фильм о геноциде русских на Карпатской Руси, о ключевой роли Киево-Могилянской Академии в становлении Русской церкви и культуры, русского языка и государства.* Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма

https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html

https://ukraina.ru/20231105/1050776722.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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