https://ukraina.ru/20231103/1050753074.html
ВСУ обстреляли соцфонд и службу занятости в Чаплинке, погибла женщина - Сальдо
ВСУ обстреляли соцфонд и службу занятости в Чаплинке, погибла женщина - Сальдо - 03.11.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли соцфонд и службу занятости в Чаплинке, погибла женщина - Сальдо
ВСУ обстреляли здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке Херсонской области, погибла женщина, написал глава региона Владимир Сальдо 3 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-03T16:33
2023-11-03T16:33
2023-11-03T16:33
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новые регионы
херсонская область
владимир сальдо
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Четыре из шести ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, но две попали в мирных объект. В результате чего погибла женщина, двое мирных жителей в тяжёлом состоянии доставлены в медучреждение, уточнил Сальдо.Глава решиона уточнил, что экстренные службы продолжают разбор завалов, под которыми могут быть ещё пострадавшие."Это намеренное злодеяние, акт государственного терроризма и вопиющее военное преступление киевского режима", - заявил Сальдо.Он подчеркнул, что ВСУ обстреляли гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки – в основном, женщины. Также Сальдо обратил внимание, что сделали это накануне Дня народного единства, "пытаясь испортить нам праздник"."Однако киевским извергам нас не запугать. Херсонцы лишь ещё больше сплотятся в своём неприятии марионеток Запада. Наше единство станет ещё сильнее, а поражение Киева – ещё более неизбежным", - подытожил он.
https://ukraina.ru/20231102/1050716100.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, новые регионы рф, новые регионы, херсонская область, владимир сальдо, всу, обстрелы, погибшие, погиб
Новости, Россия, Новые регионы РФ, Новые регионы, Херсонская область, Владимир Сальдо, ВСУ, обстрелы, погибшие, погиб
ВСУ обстреляли соцфонд и службу занятости в Чаплинке, погибла женщина - Сальдо
ВСУ обстреляли здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке Херсонской области, погибла женщина, написал глава региона Владимир Сальдо 3 ноября в своём телеграм-канале
"Сегодня (3 ноября) украинские вооруженные формирования обстреляли шестью американскими ракетами здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке", - сообщил
губернатор Херсонской области.
Четыре из шести ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, но две попали в мирных объект. В результате чего погибла женщина, двое мирных жителей в тяжёлом состоянии доставлены в медучреждение, уточнил Сальдо.
Глава решиона уточнил, что экстренные службы продолжают разбор завалов, под которыми могут быть ещё пострадавшие.
"Это намеренное злодеяние, акт государственного терроризма и вопиющее военное преступление киевского режима", - заявил Сальдо.
Он подчеркнул, что ВСУ обстреляли гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки – в основном, женщины.
Также Сальдо обратил внимание, что сделали это накануне Дня народного единства, "пытаясь испортить нам праздник".
"Однако киевским извергам нас не запугать. Херсонцы лишь ещё больше сплотятся в своём неприятии марионеток Запада. Наше единство станет ещё сильнее, а поражение Киева – ещё более неизбежным", - подытожил он.