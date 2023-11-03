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ВСУ обстреляли соцфонд и службу занятости в Чаплинке, погибла женщина - Сальдо

ВСУ обстреляли соцфонд и службу занятости в Чаплинке, погибла женщина - Сальдо - 03.11.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли соцфонд и службу занятости в Чаплинке, погибла женщина - Сальдо

ВСУ обстреляли здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке Херсонской области, погибла женщина, написал глава региона Владимир Сальдо 3 ноября в своём телеграм-канале

2023-11-03T16:33

2023-11-03T16:33

2023-11-03T16:33

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Четыре из шести ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, но две попали в мирных объект. В результате чего погибла женщина, двое мирных жителей в тяжёлом состоянии доставлены в медучреждение, уточнил Сальдо.Глава решиона уточнил, что экстренные службы продолжают разбор завалов, под которыми могут быть ещё пострадавшие."Это намеренное злодеяние, акт государственного терроризма и вопиющее военное преступление киевского режима", - заявил Сальдо.Он подчеркнул, что ВСУ обстреляли гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки – в основном, женщины. Также Сальдо обратил внимание, что сделали это накануне Дня народного единства, "пытаясь испортить нам праздник"."Однако киевским извергам нас не запугать. Херсонцы лишь ещё больше сплотятся в своём неприятии марионеток Запада. Наше единство станет ещё сильнее, а поражение Киева – ещё более неизбежным", - подытожил он.

https://ukraina.ru/20231102/1050716100.html

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новости, россия, новые регионы рф, новые регионы, херсонская область, владимир сальдо, всу, обстрелы, погибшие, погиб