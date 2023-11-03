https://ukraina.ru/20231103/1050752913.html
Путин назвал отличия Орды от Запада
Путин назвал отличия Орды от Запада - 03.11.2023 Украина.ру
Путин назвал отличия Орды от Запада
О принципиальных различиях между Ордой и завоевателями Запада, а также о сущности происходящих сегодня событий в контексте СВО рассказал 3 ноября на встрече с общественностью президент России Владимир Путин
2023-11-03T16:34
2023-11-03T16:34
2023-11-03T16:34
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"Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры – на что претендовали западные завоеватели. И вот это самое главное, потому что если разрушаются культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться. Как снег поздней весной", - сказал президент России.По мнению Путина, особое почитание Александра Невского как святого обусловлено фундаментальным выбором, который был сделан русским князем между двумя вариантами в XIII веке."Именно за этот выбор, - подчеркнул Путин. - Он думал о том, чтобы сохранить русский народ".Российский лидер уверен, что сегодня народ и государство находятся в ситуации совершения выбора. Путин провёл параллели с Ордой и Западом во времена Александра невского."Во многом то же самое происходит и сегодня, - сказал Путин. - Мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык. В том числе и помогая это сделать нашим братьям и сёстрам на Донбассе, в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий".
https://ukraina.ru/20231103/1050750736.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, сво, россия, новороссия, донбасс, новые регионы рф, русские, русская культура, русский мир, русский, русский язык, культура, цивилизация, запад, русофобия, агрессия, золотая орда, монголия, борьба, русская традиция, традиции, история, язык, мораль, нравственные ориентиры
Новости, Владимир Путин, СВО, Россия, Новороссия, Донбасс, Новые регионы РФ, русские, русская культура, Русский мир, русский, Русский язык, культура, цивилизация, Запад, Русофобия, агрессия, Золотая орда, Монголия, борьба, русская традиция, традиции, История, язык, мораль, нравственные ориентиры
Путин назвал отличия Орды от Запада
О принципиальных различиях между Ордой и завоевателями Запада, а также о сущности происходящих сегодня событий в контексте СВО рассказал 3 ноября на встрече с общественностью президент России Владимир Путин
"Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры – на что претендовали западные завоеватели. И вот это самое главное, потому что если разрушаются культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться. Как снег поздней весной", - сказал президент России.
По мнению Путина, особое почитание Александра Невского как святого обусловлено фундаментальным выбором, который был сделан русским князем между двумя вариантами в XIII веке.
"Именно за этот выбор, - подчеркнул Путин. - Он думал о том, чтобы сохранить русский народ".
Российский лидер уверен, что сегодня народ и государство находятся в ситуации совершения выбора. Путин провёл параллели с Ордой и Западом во времена Александра невского.
"Во многом то же самое происходит и сегодня, - сказал Путин. - Мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык. В том числе и помогая это сделать нашим братьям и сёстрам на Донбассе, в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий".