https://ukraina.ru/20231103/1050752913.html

Путин назвал отличия Орды от Запада

Путин назвал отличия Орды от Запада - 03.11.2023 Украина.ру

Путин назвал отличия Орды от Запада

О принципиальных различиях между Ордой и завоевателями Запада, а также о сущности происходящих сегодня событий в контексте СВО рассказал 3 ноября на встрече с общественностью президент России Владимир Путин

2023-11-03T16:34

2023-11-03T16:34

2023-11-03T16:34

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"Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры – на что претендовали западные завоеватели. И вот это самое главное, потому что если разрушаются культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться. Как снег поздней весной", - сказал президент России.По мнению Путина, особое почитание Александра Невского как святого обусловлено фундаментальным выбором, который был сделан русским князем между двумя вариантами в XIII веке."Именно за этот выбор, - подчеркнул Путин. - Он думал о том, чтобы сохранить русский народ".Российский лидер уверен, что сегодня народ и государство находятся в ситуации совершения выбора. Путин провёл параллели с Ордой и Западом во времена Александра невского."Во многом то же самое происходит и сегодня, - сказал Путин. - Мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык. В том числе и помогая это сделать нашим братьям и сёстрам на Донбассе, в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий".

https://ukraina.ru/20231103/1050750736.html

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