Путин назвал отличия Орды от Запада - 03.11.2023 Украина.ру
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Путин назвал отличия Орды от Запада
Путин назвал отличия Орды от Запада - 03.11.2023 Украина.ру
Путин назвал отличия Орды от Запада
О принципиальных различиях между Ордой и завоевателями Запада, а также о сущности происходящих сегодня событий в контексте СВО рассказал 3 ноября на встрече с общественностью президент России Владимир Путин
2023-11-03T16:34
2023-11-03T16:34
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"Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры – на что претендовали западные завоеватели. И вот это самое главное, потому что если разрушаются культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться. Как снег поздней весной", - сказал президент России.По мнению Путина, особое почитание Александра Невского как святого обусловлено фундаментальным выбором, который был сделан русским князем между двумя вариантами в XIII веке."Именно за этот выбор, - подчеркнул Путин. - Он думал о том, чтобы сохранить русский народ".Российский лидер уверен, что сегодня народ и государство находятся в ситуации совершения выбора. Путин провёл параллели с Ордой и Западом во времена Александра невского."Во многом то же самое происходит и сегодня, - сказал Путин. - Мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык. В том числе и помогая это сделать нашим братьям и сёстрам на Донбассе, в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий".
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новости, владимир путин, сво, россия, новороссия, донбасс, новые регионы рф, русские, русская культура, русский мир, русский, русский язык, культура, цивилизация, запад, русофобия, агрессия, золотая орда, монголия, борьба, русская традиция, традиции, история, язык, мораль, нравственные ориентиры
Новости, Владимир Путин, СВО, Россия, Новороссия, Донбасс, Новые регионы РФ, русские, русская культура, Русский мир, русский, Русский язык, культура, цивилизация, Запад, Русофобия, агрессия, Золотая орда, Монголия, борьба, русская традиция, традиции, История, язык, мораль, нравственные ориентиры

Путин назвал отличия Орды от Запада

16:34 03.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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О принципиальных различиях между Ордой и завоевателями Запада, а также о сущности происходящих сегодня событий в контексте СВО рассказал 3 ноября на встрече с общественностью президент России Владимир Путин
"Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры – на что претендовали западные завоеватели. И вот это самое главное, потому что если разрушаются культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться. Как снег поздней весной", - сказал президент России.
По мнению Путина, особое почитание Александра Невского как святого обусловлено фундаментальным выбором, который был сделан русским князем между двумя вариантами в XIII веке.
"Именно за этот выбор, - подчеркнул Путин. - Он думал о том, чтобы сохранить русский народ".
Российский лидер уверен, что сегодня народ и государство находятся в ситуации совершения выбора. Путин провёл параллели с Ордой и Западом во времена Александра невского.
"Во многом то же самое происходит и сегодня, - сказал Путин. - Мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык. В том числе и помогая это сделать нашим братьям и сёстрам на Донбассе, в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий".
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Вчера, 15:53
Путин объяснил значение Дня народного единстваПрезидент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" рассказал о Дне народного единства, который отмечается 4 ноября
 
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