Военный эксперт о том, как ВСУ смогли расширить плацдарм в Крынках и опасно подойти к Запорожской АЭС
Сейчас украинская армия расширяет плацдарм на Днепре у села Крынки. Это дает возможность ВСУ продвинуться к Запорожской АЭС, чтобы реализовать приоритетную задачу "контрнаступа". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
На Херсонском направлении ВСУ удерживают позиции в селе Крынки на берегу Днепра. Для его уничтожения нужно было своевременно перебросить артиллерию и задействовать авиацию, чтобы с помощью пехоты сбросить противника в реку и зачистить район, рассказал эксперт.
Сейчас украинская армия расширяет плацдарм, и это крайне негативная тенденция, потому что у ВСУ появится возможность двигаться вдоль левого берега Днепра к Запорожской АЭС, добавил он.
"Выше по течению Днепра противник попытается форсировать реку и с двух сторон выйти к электростанции. Это опасная ситуация, поэтому нужно бросать все силы, чтобы ликвидировать плацдарм", - подчеркнул Кнутов.
Идти вглубь территории сложно, у ВСУ для этого не так много сил. А попытаться установить контроль над АЭС — это приоритетная задача, которая ставилась президентом Украины Владимиром Зеленским перед началом "контрнаступа", резюмировал собеседник Украина.ру.
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