Военный эксперт о том, как ВСУ смогли расширить плацдарм в Крынках и опасно подойти к Запорожской АЭС - 03.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как ВСУ смогли расширить плацдарм в Крынках и опасно подойти к Запорожской АЭС
Военный эксперт о том, как ВСУ смогли расширить плацдарм в Крынках и опасно подойти к Запорожской АЭС - 03.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как ВСУ смогли расширить плацдарм в Крынках и опасно подойти к Запорожской АЭС
Сейчас украинская армия расширяет плацдарм на Днепре у села Крынки. Это дает возможность ВСУ продвинуться к Запорожской АЭС, чтобы реализовать приоритетную задачу "контрнаступа". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-11-03T04:20
2023-11-03T04:20
новости
всу
херсонское направление
днепр
запорожская аэс
аэс
артиллерия
авиация
вс рф
атомная электростанция
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На Херсонском направлении ВСУ удерживают позиции в селе Крынки на берегу Днепра. Для его уничтожения нужно было своевременно перебросить артиллерию и задействовать авиацию, чтобы с помощью пехоты сбросить противника в реку и зачистить район, рассказал эксперт.Сейчас украинская армия расширяет плацдарм, и это крайне негативная тенденция, потому что у ВСУ появится возможность двигаться вдоль левого берега Днепра к Запорожской АЭС, добавил он.Идти вглубь территории сложно, у ВСУ для этого не так много сил. А попытаться установить контроль над АЭС — это приоритетная задача, которая ставилась президентом Украины Владимиром Зеленским перед началом "контрнаступа", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231102/1050712746.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, херсонское направление, днепр, запорожская аэс, аэс, артиллерия, авиация, вс рф, атомная электростанция, россия
Новости, ВСУ, Херсонское направление, Днепр, Запорожская АЭС, АЭС, артиллерия, авиация, ВС РФ, атомная электростанция, Россия

Военный эксперт о том, как ВСУ смогли расширить плацдарм в Крынках и опасно подойти к Запорожской АЭС

04:20 03.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сейчас украинская армия расширяет плацдарм на Днепре у села Крынки. Это дает возможность ВСУ продвинуться к Запорожской АЭС, чтобы реализовать приоритетную задачу "контрнаступа". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
На Херсонском направлении ВСУ удерживают позиции в селе Крынки на берегу Днепра. Для его уничтожения нужно было своевременно перебросить артиллерию и задействовать авиацию, чтобы с помощью пехоты сбросить противника в реку и зачистить район, рассказал эксперт.
Сейчас украинская армия расширяет плацдарм, и это крайне негативная тенденция, потому что у ВСУ появится возможность двигаться вдоль левого берега Днепра к Запорожской АЭС, добавил он.
"Выше по течению Днепра противник попытается форсировать реку и с двух сторон выйти к электростанции. Это опасная ситуация, поэтому нужно бросать все силы, чтобы ликвидировать плацдарм", - подчеркнул Кнутов.
Идти вглубь территории сложно, у ВСУ для этого не так много сил. А попытаться установить контроль над АЭС — это приоритетная задача, которая ставилась президентом Украины Владимиром Зеленским перед началом "контрнаступа", резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Федоров интервью
Вчера, 16:05
Евгений Федоров: Россия не победит ВСУ, пока США душат ее "Кольцом Анаконды" и высокими процентамиСтратегия, что нам нужно продолжать СВО долго – проигрышная. Она вынужденная. Нам нужно переходить к использованию советского метода ядерного сдерживания. Нам нужна комплексная безопасность, а не отдельная ядерная безопасность, как сейчас по декларации 1994 и 2023 годов
 
НовостиВСУХерсонское направлениеДнепрЗапорожская АЭСАЭСартиллерияавиацияВС РФатомная электростанцияРоссия
 
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