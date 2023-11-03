https://ukraina.ru/20231103/1050726935.html

Военный эксперт о том, как ВСУ смогли расширить плацдарм в Крынках и опасно подойти к Запорожской АЭС

Военный эксперт о том, как ВСУ смогли расширить плацдарм в Крынках и опасно подойти к Запорожской АЭС - 03.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как ВСУ смогли расширить плацдарм в Крынках и опасно подойти к Запорожской АЭС

Сейчас украинская армия расширяет плацдарм на Днепре у села Крынки. Это дает возможность ВСУ продвинуться к Запорожской АЭС, чтобы реализовать приоритетную задачу "контрнаступа". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-11-03T04:20

2023-11-03T04:20

2023-11-03T04:20

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На Херсонском направлении ВСУ удерживают позиции в селе Крынки на берегу Днепра. Для его уничтожения нужно было своевременно перебросить артиллерию и задействовать авиацию, чтобы с помощью пехоты сбросить противника в реку и зачистить район, рассказал эксперт.Сейчас украинская армия расширяет плацдарм, и это крайне негативная тенденция, потому что у ВСУ появится возможность двигаться вдоль левого берега Днепра к Запорожской АЭС, добавил он.Идти вглубь территории сложно, у ВСУ для этого не так много сил. А попытаться установить контроль над АЭС — это приоритетная задача, которая ставилась президентом Украины Владимиром Зеленским перед началом "контрнаступа", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231102/1050712746.html

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новости, всу, херсонское направление, днепр, запорожская аэс, аэс, артиллерия, авиация, вс рф, атомная электростанция, россия