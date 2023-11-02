https://ukraina.ru/20231102/1050722368.html
"Над нами весь мир смеётся": Меликов удивлён, что дагестанец искал евреев в турбине самолёта
"Над нами весь мир смеётся": Меликов удивлён, что дагестанец искал евреев в турбине самолёта - 02.11.2023 Украина.ру
"Над нами весь мир смеётся": Меликов удивлён, что дагестанец искал евреев в турбине самолёта
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов удивился, что участник беспорядков в аэропорту Махачкалы искал евреев в турбине самолёта. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-02T17:49
2023-11-02T17:49
2023-11-02T17:49
новости
россия
дагестан
махачкала
сергей меликов
аэропорт
беспорядки
евреи
фюзеляж
турбины
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В Сети распространилось видео, на котором один из участников беспорядков заглядывает в турбину самолета. В дальнейшем это видео пользователи соцсетей превратили во множество мемов.По последним данным МВД, за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы задержаны 83 человека.Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.
https://ukraina.ru/20231030/1050612441.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, дагестан, махачкала, сергей меликов, аэропорт, беспорядки, евреи, фюзеляж, турбины, самолет
Новости, Россия, Дагестан, Махачкала, Сергей Меликов, аэропорт, беспорядки, евреи, фюзеляж, турбины, самолет
"Над нами весь мир смеётся": Меликов удивлён, что дагестанец искал евреев в турбине самолёта
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов удивился, что участник беспорядков в аэропорту Махачкалы искал евреев в турбине самолёта. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
В Сети распространилось видео, на котором один из участников беспорядков заглядывает в турбину самолета. В дальнейшем это видео пользователи соцсетей превратили во множество мемов.
"На фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать евреев? Вот вам сейчас смешно. В первый раз, когда я увидел, у меня тоже улыбка была на лице, а потом мне стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит - есть там еврей или нет. Ну, над нами же весь мир смеется сегодня благодаря вот этим проходимцам", - заявил Меликов.
По последним данным МВД, за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы задержаны 83 человека.
Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.
По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил
, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.