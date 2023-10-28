https://ukraina.ru/20231028/1050569873.html

Российские "Ланцеты" являются "кошмаром" для польских САУ - Interia

Российские "Ланцеты" являются "кошмаром" для польских САУ - Interia - 28.10.2023 Украина.ру

Российские "Ланцеты" являются "кошмаром" для польских САУ - Interia

Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожают большое количество польских самоходных гаубиц Krab на Украине, что вынуждает артиллеристов ВСУ модернизировать защиту этих артиллерийские установки. Об этом пишет Interia

2023-10-28T09:36

2023-10-28T09:36

2023-10-28T09:37

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Издание отмечает, что точное количество "Крабов", которые находятся на вооружении ВСУ, неизвестно, хотя "по официальным данным до Украины должно было дойти 72 "Краба", причем россиянам удалось повредить или уничтожить около 20 из них".По информации Interia, стандартная броня польских САУ легко пробивается российскими беспилотниками. Поэтому на Украине эту проблему частично решили за счёт установки металлических сеток. Но даже такой способ защиты, как пишет издание, будет малоэффективным перед модернизированным "Ланцетом-3"."Кошмаром станет "Ланцет-3", у которого боевая часть весит три килограмма. Ракета может развивать скорость до 110 километров в час", - подчёркивается в материале.Созданные компанией ZALA AERO барражирующие боеприпасы "Ланцет" способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Они оснащены боевыми частями массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.

https://ukraina.ru/20231025/1050460453.html

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новости, вс рф, "ланцет", сау, польша, украина, всу