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Военные заказы Украины наращивают доходы ВПК США

Военные заказы Украины наращивают доходы ВПК США - 27.10.2023 Украина.ру

Военные заказы Украины наращивают доходы ВПК США

Доходы крупных оборонных подрядчиков США растут на заказах Белого дома для Украины. Об этом 27 октября сообщило информагентство Reuters

2023-10-27T14:36

2023-10-27T14:36

2023-10-27T14:36

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Росту доходов производителей вооружений благоприятствуют такие клиенты, как правительство США, которые наращивают заказы для отправки "на Украину и в страны Европы", сказано в публикации. Такие производители вооружений, как Lockheed Martin, General Dynamics, RTX и другие уже получили заказы на сотни тысяч артиллерийских выстрелов, сотни ракет-перехватчиков Patriot. Также отмечен резкий рост заказов на бронетехнику. Предприятия ВПК США ожидают ещё больших заказов и с этим связывают рост прибылей в ближайшие кварталы.Новые контракты на прямые поставки Украине и Израилю приведут к увеличению спроса на продукцию ВПК США в краткосрочной перспективе. Финансовый директор General Dynamics Джейсон Эйкен накануне сообщил аналитиками Уолл-стрит: "Мы очень быстро перешли от 14 000 (артиллерийских) выстрелов в месяц к 20 000. Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить производственную мощность до 85 000, даже до 100 000 выстрелов в месяц"."И я думаю, что ситуация в Израиле только усилит это требование", - добавил он.Подразделение General Dynamics Combat Systems, производящее бронетехнику, танки и артиллерию, которые используют ВСУ, увеличило выручку почти на 25% по сравнению с таким же прошлогодним периодом. Продажи оборонных систем компании Northrop Grumman в третьем квартале выросли на 6% на фоне высокого спроса на боеприпасы и ракетные двигатели для РСЗО GMLRS, также используемых ВСУ.Компания RTX, которая производит ракеты AMRAAM, также используемые на Украине, заявила аналитикам Уолл-стрит о полученных заказах на $3 млрд для пополнения военных запасов Украины и США. Эта компания ожидает большего."Это часть глобальной тенденции, - сказано в публикации. - Шведская компания Saab (SAABb.ST) в четверг повысила прогноз продаж на весь год на фоне высокого оборонного спроса, а немецкая компания Rheinmetall (RHMG.DE) заявила, что прибыль в третьем квартале подскочила на фоне высокого спроса на оружие и боеприпасы".Президент США Джо Байден 20 октября заявил, что часть денег из дополнительного запроса к парламенту на выделение $106 млрд для внешней военной помощи будет направлена ​​компаниям США, которые обеспечивают производство оружия, отправляемого за границу.Информагентство обратило внимание: руководители нескольких оборонных фирм указали на нехватку квалифицированной рабочей силы и проблемы с поставками. Это продолжает ограничивать возможности компаний выполнять заказы, отметили в General Dynamics. Lockheed пожаловалась на те же проблемы, которые отражаются на производстве истребителей F-35.

https://ukraina.ru/20231026/1050526213.html

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новости, сша, военная помощь, оружие, впк, ракеты, артиллерия, снаряды, боеприпасы, джо байден, f-35, рсзо, украина, всу