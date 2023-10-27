https://ukraina.ru/20231027/1050548141.html
Военные заказы Украины наращивают доходы ВПК США
Военные заказы Украины наращивают доходы ВПК США - 27.10.2023 Украина.ру
Военные заказы Украины наращивают доходы ВПК США
Доходы крупных оборонных подрядчиков США растут на заказах Белого дома для Украины. Об этом 27 октября сообщило информагентство Reuters
2023-10-27T14:36
2023-10-27T14:36
2023-10-27T14:36
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Росту доходов производителей вооружений благоприятствуют такие клиенты, как правительство США, которые наращивают заказы для отправки "на Украину и в страны Европы", сказано в публикации. Такие производители вооружений, как Lockheed Martin, General Dynamics, RTX и другие уже получили заказы на сотни тысяч артиллерийских выстрелов, сотни ракет-перехватчиков Patriot. Также отмечен резкий рост заказов на бронетехнику. Предприятия ВПК США ожидают ещё больших заказов и с этим связывают рост прибылей в ближайшие кварталы.Новые контракты на прямые поставки Украине и Израилю приведут к увеличению спроса на продукцию ВПК США в краткосрочной перспективе. Финансовый директор General Dynamics Джейсон Эйкен накануне сообщил аналитиками Уолл-стрит: "Мы очень быстро перешли от 14 000 (артиллерийских) выстрелов в месяц к 20 000. Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить производственную мощность до 85 000, даже до 100 000 выстрелов в месяц"."И я думаю, что ситуация в Израиле только усилит это требование", - добавил он.Подразделение General Dynamics Combat Systems, производящее бронетехнику, танки и артиллерию, которые используют ВСУ, увеличило выручку почти на 25% по сравнению с таким же прошлогодним периодом. Продажи оборонных систем компании Northrop Grumman в третьем квартале выросли на 6% на фоне высокого спроса на боеприпасы и ракетные двигатели для РСЗО GMLRS, также используемых ВСУ.Компания RTX, которая производит ракеты AMRAAM, также используемые на Украине, заявила аналитикам Уолл-стрит о полученных заказах на $3 млрд для пополнения военных запасов Украины и США. Эта компания ожидает большего."Это часть глобальной тенденции, - сказано в публикации. - Шведская компания Saab (SAABb.ST) в четверг повысила прогноз продаж на весь год на фоне высокого оборонного спроса, а немецкая компания Rheinmetall (RHMG.DE) заявила, что прибыль в третьем квартале подскочила на фоне высокого спроса на оружие и боеприпасы".Президент США Джо Байден 20 октября заявил, что часть денег из дополнительного запроса к парламенту на выделение $106 млрд для внешней военной помощи будет направлена компаниям США, которые обеспечивают производство оружия, отправляемого за границу.Информагентство обратило внимание: руководители нескольких оборонных фирм указали на нехватку квалифицированной рабочей силы и проблемы с поставками. Это продолжает ограничивать возможности компаний выполнять заказы, отметили в General Dynamics. Lockheed пожаловалась на те же проблемы, которые отражаются на производстве истребителей F-35.
https://ukraina.ru/20231026/1050526213.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, сша, военная помощь, оружие, впк, ракеты, артиллерия, снаряды, боеприпасы, джо байден, f-35, рсзо, украина, всу
Новости, США, военная помощь, оружие, ВПК, ракеты, артиллерия, снаряды, боеприпасы, Джо Байден, F-35, РСЗО, Украина, ВСУ
Военные заказы Украины наращивают доходы ВПК США
Доходы крупных оборонных подрядчиков США растут на заказах Белого дома для Украины. Об этом 27 октября сообщило информагентство Reuters
Росту доходов производителей вооружений благоприятствуют такие клиенты, как правительство США, которые наращивают заказы для отправки "на Украину и в страны Европы", сказано в публикации. Такие производители вооружений, как Lockheed Martin, General Dynamics, RTX и другие уже получили заказы на сотни тысяч артиллерийских выстрелов, сотни ракет-перехватчиков Patriot. Также отмечен резкий рост заказов на бронетехнику. Предприятия ВПК США ожидают ещё больших заказов и с этим связывают рост прибылей в ближайшие кварталы.
Новые контракты
на прямые поставки Украине и Израилю приведут к увеличению спроса на продукцию ВПК США в краткосрочной перспективе. Финансовый директор General Dynamics Джейсон Эйкен накануне сообщил аналитиками Уолл-стрит: "Мы очень быстро перешли от 14 000 (артиллерийских) выстрелов в месяц к 20 000. Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить производственную мощность до 85 000, даже до 100 000 выстрелов в месяц".
"И я думаю, что ситуация в Израиле только усилит это требование", - добавил он.
Подразделение General Dynamics Combat Systems, производящее бронетехнику, танки и артиллерию, которые используют ВСУ, увеличило выручку почти на 25% по сравнению с таким же прошлогодним периодом. Продажи оборонных систем компании Northrop Grumman в третьем квартале выросли на 6% на фоне высокого спроса на боеприпасы и ракетные двигатели для РСЗО GMLRS, также используемых ВСУ.
Компания RTX, которая производит ракеты AMRAAM, также используемые на Украине, заявила аналитикам Уолл-стрит о полученных заказах на $3 млрд для пополнения военных запасов Украины и США. Эта компания ожидает большего.
"Это часть глобальной тенденции
, - сказано в публикации
. - Шведская компания Saab (SAABb.ST) в четверг повысила прогноз продаж на весь год на фоне высокого оборонного спроса, а немецкая компания Rheinmetall (RHMG.DE) заявила, что прибыль в третьем квартале подскочила на фоне высокого спроса на оружие и боеприпасы".
Президент США Джо Байден 20 октября заявил, что часть денег из дополнительного запроса к парламенту на выделение $106 млрд для внешней военной помощи будет направлена компаниям США, которые обеспечивают производство оружия, отправляемого за границу.
Информагентство обратило внимание: руководители нескольких оборонных фирм указали на нехватку квалифицированной рабочей силы и проблемы с поставками. Это продолжает ограничивать возможности компаний выполнять заказы, отметили в General Dynamics. Lockheed пожаловалась на те же проблемы, которые отражаются на производстве истребителей F-35.