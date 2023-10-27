https://ukraina.ru/20231027/1050542821.html

В тюрьму или на фронт. Тяжелый выбор для депутатов Верховной Рады Украины

В тюрьму или на фронт. Тяжелый выбор для депутатов Верховной Рады Украины - 27.10.2023 Украина.ру

В тюрьму или на фронт. Тяжелый выбор для депутатов Верховной Рады Украины

Желаете ли вы смерти депутатам Верховной Рады Украины? Такой вопрос задала своим подписчикам Марьяна Безуглая, депутат той самой Верховной Рады

2023-10-27T14:38

2023-10-27T14:38

2023-10-27T14:38

эксклюзив

украина

верховная рада

депутаты

опрос

тюрьма

смерть

фронт

слуга народа

владимир зеленский

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Если вас интересуют ответы, большинство принявших участие в этом странном опросе, по словам самой Безуглой, ответили утвердительно. И надо учесть, что опрос - не анонимный!Дальше Марьяна разместила ещё два вопроса.Желаете ли вы депутатам нынешнего созыва Верховной Рады, чтобы они сидели в тюрьме? Или чтобы они отправились на фронт?Там тоже набралось много желающих, "чтобы большинство народных депутатов сидели в тюрьме или чтобы всех народных депутатов отправили на фронт и немедленно", сообщила Марьяна.Зачем она задала эти шокирующие вопросы? Зачем ей эти данные? Как она собирается их использовать?О чем вообще говорит появление такого вопроса в публичной плоскости. Попробуем разобраться."Служанка народа"Депутат Верховной Рады Безуглая - известный на Украине человек.Она депутат от партии "Слуга народа" Зеленского. Как у многих депутатов этой партии, её опыт политической жизни и государственного строительства - нулевой.К счастью, есть высшее образование и опыт реальной работы (у многих "слуг народа" нет даже этого). Марьяна - врач, проработала пару лет в поликлинике терапевтом. После чего попала в "сеть Сороса", прошла стажировку в США и сразу после этого начала работать в Министерстве обороны Украины. Начала реформировать армию.Сегодня "доктор из поликлиники" является заместителем главы Комитета по национальной безопасности Верховной Рады.О том, что это за должность, говорит факт: именно Безуглая поставила подпись под приказом об увольнении всесильного раньше украинского министра внутренних дел Арсена Авакова."Генератор случайных слов"Марьяну даже её коллеги называют "безумной", посмеиваются над её бессвязными выступлениями. Она очень плохо выступает публично, часто не может связать двух слов. Но при этом стремится оказаться перед камерами и наслаждается этим.Однако дело в том, что этот бессвязно говорящий и мыслящий депутат ("депутатка"?) Рады подпишет однажды приказ на увольнение... да хоть самого президента.У Безуглой в руках - огромная власть. Именно потому, что она полностью управляется из структур Сороса. Марьяна - ценный кадр, который будет всегда, пока Украина управляется условным Соросом (читай - транснациональными корпорациями)."Это вам не это", как любил говорить другой златоуст украинской политики, бывший боксёр и нынешний мэр Киева Виталий Кличко.Безуглая была завербована ЦРУ во время стажировки в США. Так утверждает бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.Удивительно, как такой косноязычный человек может быть агентом спецслужб. Но депутатом же стала! С другой стороны, хорошо ведь, по крайней мере, что не врач.Безуглая настолько странно говорит, что её называют "генератор случайных слов", "украинской Псаки" и "внебрачной дочерью Кличко".Но смеяться рано. Всё совсем не смешно. Марьяне поручают самые важные проекты.Именно Безуглая стояла во главе группы, которой было поручено в своё время реформирование СБУ. Предполагалось комплексно обновить службу безопасности, уволив 40% сотрудников. И у Марьяны рука бы не дрогнула.С одной стороны, это конечно, хорошо. Можно быть "спокойными" за Украину. Марьяна может реформировать страну так, что от неё ничего не останется. С другой стороны, то, что останется, окажется в полной власти западных корпораций.Это любимый прием сегодняшней мировой теневой власти - назовем её "мировая корпоратократия".Ставится на место управляющего "шут гороховый". И в то время, пока над ним посмеиваются и подшучивают, всё ценное под шумок оказывается в руках совершенно других людей. Как случилось, например, с землёй Украины, которую Зеленский ловким росчерком пера отдал западным ТНК.Но Марьяна Безуглая - "лучше", чем Зеленский. В отличие от него, она абсолютно неспособна к самостоятельной политической жизни.Это крайне полезный человек. Без рефлексии. Жадный до внимания и власти. Абсолютно управляемый, не способный ни на какой личный проект. Но способная возглавить любую реформу. Любой комитет.Кто ещё мог бы внести в Раду законопроект о том, что дезертиров в рядах ВСУ надо расстреливать прямо на поле боя, без суда и следствия? Этот законопроект вызвал такое возмущение народа, что был моментально отозван.Любой депутат, представив гнев народа, отказался бы от того, чтобы его имя связывали в будущем с проектом "расстрел дезертиров". Но не Безуглая.Так что смеяться не надо. Безуглая ещё покажет себя в качестве реформатора государства Украина. Или что там от этого государства останется."Рассмеши комика"Так зачем же Марьяна провела свой безумный опрос?Выборы. Если с выборами президента всё не совсем ясно, то с выборами парламента - определенности больше. Парламент будет, скорее всего, переизбран. И в нем, скорее всего, не будет абсолютного большинства, которое будет поддерживать президента.Власть Зеленского скукоживается как шагреневая кожа. А ещё надо учесть, что Рада на Украине - это место постоянных склок, драк прямо в здании, бесконечное блокирование трибуны, коллективное пение гимна Украины к месту и не к месту. И так далее. Абсолютно неуправляемое "место хаоса".С помощью шокирующих опросов Безуглой можно легко намекнуть депутатам нынешним и будущим: вот как к вам относится народ. Вы вообще на волоске от гибели без президента и его защиты. Только он стоит между вами и народом.Дальше Зеленский вспомнит своё знаменитое "Придёт весна - сажать будем". Дальше начнутся выборы. Партию Зеленского (она будет переименована) возглавит Елена Зеленская.Нет, всё-таки очень, очень вовремя возникла Марьяна со своим безумным опросом.Когда-то на украинском телевидении была передача "Рассмеши комика". В частности, надо было смешить Зеленского. Задача заключалась в том, чтобы сделать что-то такое юмористическое, чтобы даже комику стало смешно. Безуглая со своим опросом точно победила бы. Зеленскому наверняка уже смешно.А на месте депутатов Верховной Рады стоило бы сильно задуматься. И вспомнить о судьбе Арсена Авакова, приказ об увольнении которого подписала "украинская Псаки".

https://ukraina.ru/20231022/1050387091.html

https://ukraina.ru/20230725/1048251423.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, верховная рада, депутаты, опрос, тюрьма, смерть, фронт, слуга народа, владимир зеленский, илья кива