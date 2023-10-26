В Запорожской области продлён "сухой закон" - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050522756.html
В Запорожской области продлён "сухой закон"
В Запорожской области продлён "сухой закон" - 26.10.2023 Украина.ру
В Запорожской области продлён "сухой закон"
Указ о продлении до 15 ноября 2023 года полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области подписан губернатором Запорожской области. Об этом 26 октября проинформировал официальный Telegram-канал губернатора.
2023-10-26T18:43
2023-10-26T18:43
новости
новости запорожья
евгений балицкий
запорожская область
запорожье
запорожское направление
сво
алкоголь
сухой закон
новые регионы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038966118_0:229:2908:1864_1920x0_80_0_0_de95f2237f095576bbede2f386dcc998.jpg
Евгений Балицкий напомнил, что запрет на продажу крепких алкогольных напитков действует в регионе с мая 2023 года и распространяется как на магазины, так и на предприятия общественного питания. Продавать разрешено исключительно пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху."В случае нарушения юридическим лицам придется заплатить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Алкогольные напитки, не попавшие под запрет, в регионе можно приобрести только с 08:00 до 17:00", - напомнил губернатор Запорожской области.В сообщении также сказано, что Минэкономразвития российского региона готово ответить на любые вопросы оборота алкогольной продукции. Консультации проводятся как при личном обращении, так и по телефону горячей линии.
https://ukraina.ru/20231024/1050452742.html
запорожское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038966118_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2957a145f095ab1c841b53c9c19adfb4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости запорожья, евгений балицкий, запорожская область, запорожье, запорожское направление, сво, алкоголь, сухой закон, новые регионы рф, трезвость
Новости, Новости Запорожья, Евгений Балицкий, Запорожская область, Запорожье, Запорожское направление, СВО, алкоголь, сухой закон, Новые регионы РФ, трезвость

В Запорожской области продлён "сухой закон"

18:43 26.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Указ о продлении до 15 ноября 2023 года полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области подписан губернатором Запорожской области. Об этом 26 октября проинформировал официальный Telegram-канал губернатора.
Евгений Балицкий напомнил, что запрет на продажу крепких алкогольных напитков действует в регионе с мая 2023 года и распространяется как на магазины, так и на предприятия общественного питания. Продавать разрешено исключительно пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
"В случае нарушения юридическим лицам придется заплатить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Алкогольные напитки, не попавшие под запрет, в регионе можно приобрести только с 08:00 до 17:00", - напомнил губернатор Запорожской области.
В сообщении также сказано, что Минэкономразвития российского региона готово ответить на любые вопросы оборота алкогольной продукции. Консультации проводятся как при личном обращении, так и по телефону горячей линии.
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
24 октября, 17:33
В Запорожской области ввели комендантский часРежим комендантского часа будет действовать с 1 ноября, с 21:00 до 05:00 утра
 
НовостиНовости ЗапорожьяЕвгений БалицкийЗапорожская областьЗапорожьеЗапорожское направлениеСВОалкогольсухой законНовые регионы РФтрезвость
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Лента новостейМолния