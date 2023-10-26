https://ukraina.ru/20231026/1050522756.html

В Запорожской области продлён "сухой закон"

В Запорожской области продлён "сухой закон" - 26.10.2023 Украина.ру

В Запорожской области продлён "сухой закон"

Указ о продлении до 15 ноября 2023 года полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области подписан губернатором Запорожской области. Об этом 26 октября проинформировал официальный Telegram-канал губернатора.

2023-10-26T18:43

2023-10-26T18:43

2023-10-26T18:43

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Евгений Балицкий напомнил, что запрет на продажу крепких алкогольных напитков действует в регионе с мая 2023 года и распространяется как на магазины, так и на предприятия общественного питания. Продавать разрешено исключительно пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху."В случае нарушения юридическим лицам придется заплатить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Алкогольные напитки, не попавшие под запрет, в регионе можно приобрести только с 08:00 до 17:00", - напомнил губернатор Запорожской области.В сообщении также сказано, что Минэкономразвития российского региона готово ответить на любые вопросы оборота алкогольной продукции. Консультации проводятся как при личном обращении, так и по телефону горячей линии.

https://ukraina.ru/20231024/1050452742.html

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новости, новости запорожья, евгений балицкий, запорожская область, запорожье, запорожское направление, сво, алкоголь, сухой закон, новые регионы рф, трезвость