https://ukraina.ru/20231026/1050522756.html
В Запорожской области продлён "сухой закон"
В Запорожской области продлён "сухой закон" - 26.10.2023 Украина.ру
В Запорожской области продлён "сухой закон"
Указ о продлении до 15 ноября 2023 года полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области подписан губернатором Запорожской области. Об этом 26 октября проинформировал официальный Telegram-канал губернатора.
2023-10-26T18:43
2023-10-26T18:43
2023-10-26T18:43
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Евгений Балицкий напомнил, что запрет на продажу крепких алкогольных напитков действует в регионе с мая 2023 года и распространяется как на магазины, так и на предприятия общественного питания. Продавать разрешено исключительно пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху."В случае нарушения юридическим лицам придется заплатить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Алкогольные напитки, не попавшие под запрет, в регионе можно приобрести только с 08:00 до 17:00", - напомнил губернатор Запорожской области.В сообщении также сказано, что Минэкономразвития российского региона готово ответить на любые вопросы оборота алкогольной продукции. Консультации проводятся как при личном обращении, так и по телефону горячей линии.
https://ukraina.ru/20231024/1050452742.html
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новости, новости запорожья, евгений балицкий, запорожская область, запорожье, запорожское направление, сво, алкоголь, сухой закон, новые регионы рф, трезвость
Новости, Новости Запорожья, Евгений Балицкий, Запорожская область, Запорожье, Запорожское направление, СВО, алкоголь, сухой закон, Новые регионы РФ, трезвость
В Запорожской области продлён "сухой закон"
Указ о продлении до 15 ноября 2023 года полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области подписан губернатором Запорожской области. Об этом 26 октября проинформировал официальный Telegram-канал губернатора.
Евгений Балицкий напомнил, что запрет на продажу крепких алкогольных напитков действует в регионе с мая 2023 года и распространяется как на магазины, так и на предприятия общественного питания. Продавать разрешено исключительно пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
"В случае нарушения юридическим лицам придется заплатить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Алкогольные напитки, не попавшие под запрет, в регионе можно приобрести только с 08:00 до 17:00", - напомнил губернатор Запорожской области.
В сообщении также сказано, что Минэкономразвития российского региона готово ответить на любые вопросы оборота алкогольной продукции. Консультации проводятся как при личном обращении, так и по телефону горячей линии.