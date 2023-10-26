https://ukraina.ru/20231026/1050517993.html

Орбан назвал Киеву условие для получения заблокированных Венгрией €500 млн

Орбан назвал Киеву условие для получения заблокированных Венгрией €500 млн - 26.10.2023 Украина.ру

Орбан назвал Киеву условие для получения заблокированных Венгрией €500 млн

Премьер-министр Венгрии требует от Национального агентства по противодействию коррупции Украины приехать на переговоры в Будапешт

2023-10-26T17:05

2023-10-26T17:05

2023-10-26T17:05

новости

венгрия

виктор орбан

украина

кредит

вооружение

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Венгрия готова вести переговоры с Украиной по выделению 500 млн евро из Европейского фонда мира для закупок оружия Киеву, но только после того, как в Будапешт приедет делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил журналистам 26 октября перед встречей лидеров стран ЕС в Брюсселе.Отвечая на вопрос, чего ожидать дальше в вопросе одобрения 500 млн евро помощи для Украины, Орбан заявил, что он ждет украинскую делегацию."Мы ждем приезда украинской делегации в Будапешт для переговоров об этом. Мы открыты и готовы договариваться", – процитировало издание РБК-Украина слова Орбана.Ранее Венгрия заблокировала выделение средств на нужды Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт готов изменить свое мнение, если Украина исключит венгерский банк ОТР из списка международных спонсоров войны.Киев включил банк в этот список потому что он не прекратил свою деятельность в России после того, как началась специальная военная операция. 2 октября украинские власти исключили OTP из списка "спонсоров войны" после переговоров с венгерской стороной. Представители НАПК заявили о неких обязательствах, которые взяли на себя в OTP, по поводу российского рынка.

https://ukraina.ru/20231006/1049972625.html

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новости, венгрия, виктор орбан, украина, кредит, вооружение