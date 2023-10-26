https://ukraina.ru/20231026/1050506213.html

Обыски проходят у исполняющей обязанности мэра Сум - СМИ

Обыски проходят у исполняющей обязанности мэра Сум - СМИ - 26.10.2023 Украина.ру

Обыски проходят у исполняющей обязанности мэра Сум - СМИ

Обыски проводятся у исполняющей обязанности мэра Сум Юлии Павлик. Об этом 26 октября сообщает телеканал "Общественное"

2023-10-26T13:55

2023-10-26T13:55

2023-10-26T13:55

обыски

горсовет

новости

сумы

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050508478_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_5d1deb7106c9819b5bd959698e60ebc3.png

"В Сумском городском совете проводят обыски исполняющей обязанности сумского городского главы Юлии Павлик", - говорится в материале.Помимо этого, еще 11 обысков проводят у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом местном совете.Предполагается, что "субъекты хозяйственной деятельности по предварительному сговору с должностными лицами Сумского горсовета присваивают бюджетные средства".Прокуратура начала досудебное расследование.Ранее сообщалось, что полиция проводит обыски и у главы Черниговского областного совета Дмитрия Блауша. Проверки осуществляются у него дома и в офисе. Ему инкриминируют выезд за границу по собственным делам, который он оформил как служебную командировку.

https://ukraina.ru/20231010/1050058082.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

обыски, горсовет, новости, сумы, украина