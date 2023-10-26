Обыски проходят у исполняющей обязанности мэра Сум - СМИ
Обыски проводятся у исполняющей обязанности мэра Сум Юлии Павлик. Об этом 26 октября сообщает телеканал "Общественное"
"В Сумском городском совете проводят обыски исполняющей обязанности сумского городского главы Юлии Павлик", - говорится в материале.
Помимо этого, еще 11 обысков проводят у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом местном совете.
Предполагается, что "субъекты хозяйственной деятельности по предварительному сговору с должностными лицами Сумского горсовета присваивают бюджетные средства".
Прокуратура начала досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что полиция проводит обыски и у главы Черниговского областного совета Дмитрия Блауша. Проверки осуществляются у него дома и в офисе. Ему инкриминируют выезд за границу по собственным делам, который он оформил как служебную командировку.