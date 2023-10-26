Обыски проходят у исполняющей обязанности мэра Сум - СМИ - 26.10.2023 Украина.ру
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Обыски проходят у исполняющей обязанности мэра Сум - СМИ
Обыски проходят у исполняющей обязанности мэра Сум - СМИ - 26.10.2023 Украина.ру
Обыски проходят у исполняющей обязанности мэра Сум - СМИ
Обыски проводятся у исполняющей обязанности мэра Сум Юлии Павлик. Об этом 26 октября сообщает телеканал "Общественное"
2023-10-26T13:55
2023-10-26T13:55
обыски
горсовет
новости
сумы
украина
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"В Сумском городском совете проводят обыски исполняющей обязанности сумского городского главы Юлии Павлик", - говорится в материале.Помимо этого, еще 11 обысков проводят у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом местном совете.Предполагается, что "субъекты хозяйственной деятельности по предварительному сговору с должностными лицами Сумского горсовета присваивают бюджетные средства".Прокуратура начала досудебное расследование.Ранее сообщалось, что полиция проводит обыски и у главы Черниговского областного совета Дмитрия Блауша. Проверки осуществляются у него дома и в офисе. Ему инкриминируют выезд за границу по собственным делам, который он оформил как служебную командировку.
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обыски, горсовет, новости, сумы, украина
обыски, горсовет, Новости, Сумы, Украина

Обыски проходят у исполняющей обязанности мэра Сум - СМИ

13:55 26.10.2023
 
© stopcor.org
© stopcor.org
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Обыски проводятся у исполняющей обязанности мэра Сум Юлии Павлик. Об этом 26 октября сообщает телеканал "Общественное"
"В Сумском городском совете проводят обыски исполняющей обязанности сумского городского главы Юлии Павлик", - говорится в материале.
Помимо этого, еще 11 обысков проводят у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом местном совете.
Предполагается, что "субъекты хозяйственной деятельности по предварительному сговору с должностными лицами Сумского горсовета присваивают бюджетные средства".
Прокуратура начала досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что полиция проводит обыски и у главы Черниговского областного совета Дмитрия Блауша. Проверки осуществляются у него дома и в офисе. Ему инкриминируют выезд за границу по собственным делам, который он оформил как служебную командировку.
Замок Паланок - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября, 14:46
Сотрудники СБУ и НАБУ проводят обыски у руководства МукачевоНезаконная передача части центрального спорткомплекса города могла нанести существенный ущерб украинскому государству, отмечают в СБУ
 
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