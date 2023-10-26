https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html

Страшные цифры потерь обвалят киевский режим. Украинские эксперты и политики теряют веру в победу

Страшные цифры потерь обвалят киевский режим. Украинские эксперты и политики теряют веру в победу - 26.10.2023 Украина.ру

Страшные цифры потерь обвалят киевский режим. Украинские эксперты и политики теряют веру в победу

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически провалено, боевые действия приняли затяжной характер, при этом ВСУ несут такие потери, что нехватка людей для боев становится острой проблемой для Киева

2023-10-26T04:39

2023-10-26T04:39

2023-10-26T04:39

эксклюзив

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украина

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ближний восток

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Уже сейчас дефицит живой силы в ВСУ вынуждает офис президента Зеленского идти на крайние меры по привлечению кадров, информирует телеграм-канал "Легитимный". По данным авторов канала, этот дефицит "достигнет пика к 2024 году, когда мобилизовывать будут меньше, чем терять солдат на фронте".При этом кампания по пересмотру всех выданных справок, позволяющих избежать попадания в ряды ВСУ, пока буксует - "так как большинство уклонистов уже покинули страну и не хотят возвращаться".Для решения проблемы киевский режим действительно предпринимает экстраординарные меры, если военных с ампутацией верхних и нижних конечностей все равно признают ограниченно годными к службе. Как сообщает издание Страна.ua, жена украинского военного Ольга Щербак призвала Минобороны изменить соответствующий приказ (номер 402)."В этом документе указано, что при односторонней ампутационной культе верхней конечности на любом уровне, односторонней ампутационной культе нижней конечности ниже уровня верхней трети голени человек считается ограничено годным к армейской службе в военное время", - отмечает издание. Мужа Ольги Щербак признали ограниченно годным после ампутации ноги."Какая разница, сколько ноги нет? Ее все равно нет! Смените уже законы, не надо издеваться над нашими защитниками. Я обращаюсь от многих военных с инвалидностью, которые готовы отрезать себе ноги повыше, чтобы только больше не вести службу. Я не преувеличиваю. Так и есть. И это уже ад. Ад в середине нашего государства", - написала женщина в своем аккаунте в соцсети.Но что на линии боевого соприкосновения? Наступление ВСУ на юге остановилось, бои приобрели затяжной характер, по сути, на Украине все закончено, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук. По его мнению, которое он высказал в интервью журналисту Александру Шелесту*, Киев будут принуждать к заморозке, более того – даже события в Израиле срежиссированы для того, чтобы "перекрыть собой Украину".По словам эксперта, сейчас происходит заморозка украинского конфликта по договоренности, Украину поставят "перед фактом, что — да, у вас сотни тысяч людей погибли, у вас забрали территории, у вас разрушены города, у вас в стране трагедия, но нам наплевать на это все".Скажут, что "все ваши жертвы — это ваши проблемы, сами виноваты, что вы сопротивлялись, надо было сразу идти на те сценарии, которые вам предлагали, раз вы не согласились, то вас тут поубивали всех — и все равно теперь вы пойдете на заморозку войны, никуда вы от этого не денетесь", описал Корнейчук схему будущего послания мировых игроков Киеву. Хотя, конечно, публично произносятся совсем другие слова.Политолог обратил внимание на тот факт, что Байден в обращении к американцам "называет ХАМАС террористами, а Путина — просто тираном"."Ну, а кто знает значение этого слова "тиран", те (понимают — Ред.) - в принципе, Байден сделал ему комплимент", - сказал эксперт. По его мнению, ближневосточный конфликт — это информповод, которым отвлекают внимание от Украины, вскоре последуют новые договоренности, выгодные мировым игрокам — а тема Украины будет вытеснена и закрыта, как в свое время "Украиной закрыли тему короновируса".Корнейчук заявил также, что именно американцы якобы не дали Киеву наступать летом прошлого года, дав России время укрепиться. А сейчас именно американские СМИ занимаются дискредитацией Украины — например, это недавняя публикация The Washington Post о деятельности украинских спецслужб — о тех эпизодах, которые Киев опровергал. Политолог считает, что таким образом, издание показывает, что "Украина все время врет".Конечно, киевский режим врет и своим гражданам. Врет, прежде всего, о потерях. Точнее, сейчас реальные цифры потерь ВСУ засекречены, но все тайное когда-то становится явным. Бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос в эфире интернет-канала NewsRoom заявил, что украинские власти молчат о потерях из страха, однако – "все равно же эта цифра вылезет".По мнению Кривоноса, "эта цифра будет страшной, она просто обвалит тогда власть"."Эти масштабы потерь, чтобы понять, просто нужно проехаться по некоторым кладбищам больших городов и сел, где хоронят. А какое количество еще не похоронены и считаются без вести пропавшими или в плену, а они уже далеко не в плену", - сказал военный.Один из украинских деятелей недавно заявил, что народа на Украине для ведения войны текущей интенсивности хватит на год-полтора. Проверить это сложно, поскольку никто сейчас не скажет, сколько вообще народа на Украине.Наверное, не случайно правительство Украины отменило запланированную на 2023 год перепись населения из-за действующего военного положения в стране. Такое заявление сделал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.Отметим, что в последний раз всеукраинская перепись состоялась в 2001 году. По результатам этой переписи население Украины составляло 48 миллионов 457 тысяч человек. Зимой 2020-го украинские власти провели пробную перепись при помощи анализа данных SIM-карт. Она показала, что численность населения сократилась на 11,45 миллиона — до 37 миллионов человек.Сколько сейчас? Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер заявила в интервью изданию Украина.ру, что на территории Украины, подконтрольной киевскому режиму, сейчас находится менее 20 миллионов человек. По ее мнению, те миллионы украинцев, которые вынуждены были покинуть страну, вряд ли вернутся, они потеряны для Украины "скорее всего, навсегда".*признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20231025/1050441636.html

https://ukraina.ru/20231024/1050411833.html

https://ukraina.ru/20230928/1049749256.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, запад, политика, эксперты, коронавирус, ближний восток, сми