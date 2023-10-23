https://ukraina.ru/20231023/1050419773.html
Запрет на Грету. Почему в мире поддерживают палестинцев
Запрет на Грету. Почему в мире поддерживают палестинцев - 23.10.2023 Украина.ру
Запрет на Грету. Почему в мире поддерживают палестинцев
В Израиле официально отменили Грету Тунберг. Представители израильского министерства образования объявили, что из учебных программ уберут любые упоминания шведской климатической активистки, само имя которой фактически окажется под запретом
2023-10-23T17:53
2023-10-23T17:53
2023-10-23T17:53
эксклюзив
палестина
израиль
газа
грета тунберг
экология
климат
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Эти санкции вызваны тем, что двадцатилетняя Грета высказалась в соцсетях против жестоких бомбардировок Газы и поддержала борьбу за гражданские права арабского населения Палестины."Сегодня мы протестуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев, а также всех пострадавших мирных жителей", – написала у себя в твиттере Тунберг, сопроводив пост плакатами с палестинской символикой.Такой поступок вызвал у израильских чиновников настоящую ярость, и они немедленно внесли молодую шведку в свой черный список."ХАМАС – террористическая организация, ответственная за убийство 1400 невинных израильтян, в том числе детей, женщин и пожилых людей, и похищение более 200 человек.Позиция Тунберг лишает ее права быть образовательным и моральным образцом для подражания, и она больше не имеет права вдохновлять и наставлять израильских студентов", – заявили в министерстве образования Израиля.Европейские политические элиты, которые безоговорочно поддерживают любые действия израильской власти, тоже обрушили на Тунберг волну критики, обвиняя ее в потворстве антисемитизму и терроризму. Несмотря на то, что шведка ни одним словом не высказалась в поддержку экстремистских организаций.Грета ответила на эту пропагандистскую кампанию с достоинством. Она заявила, что осуждает "ужасающие нападения ХАМАС", однако, при этом, подтвердила верность своим позициям.Несмотря на жесткие нападки в корпоративных медиа, Тунберг снова призвала в твиттере к миру и справедливости для Палестины, сопроводив это хештегом солидарности #StandWithPalestine, который используется во всем мире для борьбы за прекращение массовых бомбардировок сектора Газа.Судя по всему, в Брюсселе и Вашингтоне тоже попробуют отменить своевольную экологическую активисту. Несмотря на то, что еще недавно она выступала в Организации Объединённых Наций и запросто встречалась с ведущими западными политиками, превратившись в живую икону для целого поколения западной молодежи.Очередной скандал вокруг Тунберг показал, что истеблишмент так и не смог приручить юную шведку. Несмотря на то, что западные элиты пытались использовать ее призывы к борьбе против климатических изменений в своих корыстных целях, встраивая их в фундамент либеральной повестки.Повзрослевшая Грета так и осталась бунтаркой, хотя политики пытались превратить ее в свадебную генеральшу, которая украшала бы собой президиумы представительных международных конференций.17 октября британская полиция задержала Грету Тунберг во время акции протеста в центре Лондоне – после того, как представители экологических организаций перекрыли движение по улице у здания отеля Intercontinental, где проходила встреча руководителей западных нефтяных компаний.А в начале года такой же инцидент случился в западногерманском городе Люцерат. Грету арестовали за участие в протестах против действий энергетической компании, собиравшейся снести жилые дома, чтобы расширить карьер Гарцвайлер – для добычи бурого угля, который снова начали добывать в качестве альтернативы подсанкционному российскому газу.Впрочем, такие действия скорее повышают общественный авторитет Тунберг. А попытка отменить ее за выступление против воздушных атак на Газу показала, что западное руководство уступает в борьбе за влияние на подрастающее поколение и больше не может навязывать ему свою оруэлловскую картину мира.Молодые американцы и европейцы шокированы масштабом преступлений в сектора Газа, которые совершаются при прямой поддержке их государственных лидеров.Подтвержденное число погибших в Газе гражданских лиц перевалило сегодня за 5 150 человек, а число раненых в результате бомбардировок уже превысило 15 250. Существенную часть убитых и раненых составляют дети и женщины. Кроме того, в результате бомбежек погибли десятки журналистов, активистов гуманитарных организаций и сотрудников миссии ООН.Полтора миллиона жителей блокированного сектора покинули свои разрушенные дома, проживая в палаточных лагерях, больницах, мечетях и школах, которые тоже стали мишенями для ударов, с позволения Джозефа Байдена и Урсулы фон дер Ляйен.Лицемерие западного руководства вызывает у западной молодежи растущее возмущение, а позиция Греты Тунберг является его индикатором, выражая общие настроения, которые набирают силу среди подростков.Политические преследования и цензура только усиливают общественную поддержку палестинцев, которая не имеет с антисемитизмом ничего общего. Потому что в кампании солидарности с Палестиной участвуют множество известных антифашистов, включая представителей еврейских организаций.Отменить этих людей не получится – наоборот, такие попытки скорее приводят к обратному результату.Турецкий пианист и композитор Фазыл Сай сообщил, что его концерты в Швейцарии были отменены организаторами из-за постов в поддержку Палестины, опубликованных в социальных сетях."Я верил, что в Европе можно положиться на свободу выражения мнений и не испытывать тьмы и непонимания. Хочу отметить, что мое доверие было значительно поколеблено этим тревожным инцидентом.У каждого человека должно быть свое мнение. Что еще более важно, эти мнения не должны влиять на нашу профессиональную жизнь", – написал об этом всемирно известный турецкий музыкант, который всегда выступал за торжество демократических ценностей. И его поддержали десятки тысяч пользователей по всему миру.Восьмидесятилетний Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd, на днях развернул палестинский флаг на концерте в Лондоне. Несмотря на то, что он подвергается за свое мнение постоянным нападкам.И его призыв очевидно находит понимание в британской столице, где прошла стотысячная демонстрация против бомбардировок Газы.Современный мир очевидно находится на пороге больших изменений, которые затронут не только климат. И его больше нельзя заставить жить по правилам миропорядка, установленного в интересах западного истеблишмента. Потому что этот бесчеловечный порядок не устраивает даже Грету Тунберг.
https://ukraina.ru/20230724/1048226563.html
https://ukraina.ru/20230630/1047711985.html
https://ukraina.ru/20191211/1026007789.html
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эксклюзив, палестина, израиль, газа, грета тунберг, экология, климат
Запрет на Грету. Почему в мире поддерживают палестинцев
В Израиле официально отменили Грету Тунберг. Представители израильского министерства образования объявили, что из учебных программ уберут любые упоминания шведской климатической активистки, само имя которой фактически окажется под запретом
Эти санкции вызваны тем, что двадцатилетняя Грета высказалась в соцсетях против жестоких бомбардировок Газы и поддержала борьбу за гражданские права арабского населения Палестины.
"Сегодня мы протестуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев, а также всех пострадавших мирных жителей", – написала у себя в твиттере Тунберг, сопроводив пост плакатами с палестинской символикой.
Такой поступок вызвал у израильских чиновников настоящую ярость, и они немедленно внесли молодую шведку в свой черный список.
"ХАМАС – террористическая организация, ответственная за убийство 1400 невинных израильтян, в том числе детей, женщин и пожилых людей, и похищение более 200 человек.
Позиция Тунберг лишает ее права быть образовательным и моральным образцом для подражания, и она больше не имеет права вдохновлять и наставлять израильских студентов", – заявили в министерстве образования Израиля.
Европейские политические элиты, которые безоговорочно поддерживают любые действия израильской власти, тоже обрушили на Тунберг волну критики, обвиняя ее в потворстве антисемитизму и терроризму. Несмотря на то, что шведка ни одним словом не высказалась в поддержку экстремистских организаций.
Грета ответила на эту пропагандистскую кампанию с достоинством. Она заявила, что осуждает "ужасающие нападения ХАМАС", однако, при этом, подтвердила верность своим позициям.
Несмотря на жесткие нападки в корпоративных медиа, Тунберг снова призвала в твиттере к миру и справедливости для Палестины, сопроводив это хештегом солидарности #StandWithPalestine, который используется во всем мире для борьбы за прекращение массовых бомбардировок сектора Газа.
Судя по всему, в Брюсселе и Вашингтоне тоже попробуют отменить своевольную экологическую активисту. Несмотря на то, что еще недавно она выступала в Организации Объединённых Наций и запросто встречалась с ведущими западными политиками, превратившись в живую икону для целого поколения западной молодежи.
Очередной скандал вокруг Тунберг показал, что истеблишмент так и не смог приручить юную шведку. Несмотря на то, что западные элиты пытались использовать ее призывы к борьбе против климатических изменений в своих корыстных целях, встраивая их в фундамент либеральной повестки.
Повзрослевшая Грета так и осталась бунтаркой, хотя политики пытались превратить ее в свадебную генеральшу, которая украшала бы собой президиумы представительных международных конференций.
17 октября британская полиция задержала Грету Тунберг во время акции протеста в центре Лондоне – после того, как представители экологических организаций перекрыли движение по улице у здания отеля Intercontinental, где проходила встреча руководителей западных нефтяных компаний.
А в начале года такой же инцидент случился в западногерманском городе Люцерат. Грету арестовали за участие в протестах против действий энергетической компании, собиравшейся снести жилые дома, чтобы расширить карьер Гарцвайлер – для добычи бурого угля, который снова начали добывать в качестве альтернативы подсанкционному российскому газу.
Впрочем, такие действия скорее повышают общественный авторитет Тунберг. А попытка отменить ее за выступление против воздушных атак на Газу показала, что западное руководство уступает в борьбе за влияние на подрастающее поколение и больше не может навязывать ему свою оруэлловскую картину мира.
Молодые американцы и европейцы шокированы масштабом преступлений в сектора Газа, которые совершаются при прямой поддержке их государственных лидеров.
Подтвержденное число погибших в Газе гражданских лиц перевалило сегодня за 5 150 человек, а число раненых в результате бомбардировок уже превысило 15 250. Существенную часть убитых и раненых составляют дети и женщины.
Кроме того, в результате бомбежек погибли десятки журналистов, активистов гуманитарных организаций и сотрудников миссии ООН.
Полтора миллиона жителей блокированного сектора покинули свои разрушенные дома, проживая в палаточных лагерях, больницах, мечетях и школах, которые тоже стали мишенями для ударов, с позволения Джозефа Байдена и Урсулы фон дер Ляйен.
Лицемерие западного руководства вызывает у западной молодежи растущее возмущение, а позиция Греты Тунберг является его индикатором, выражая общие настроения, которые набирают силу среди подростков.
Политические преследования и цензура только усиливают общественную поддержку палестинцев, которая не имеет с антисемитизмом ничего общего. Потому что в кампании солидарности с Палестиной участвуют множество известных антифашистов, включая представителей еврейских организаций.
Отменить этих людей не получится – наоборот, такие попытки скорее приводят к обратному результату.
Турецкий пианист и композитор Фазыл Сай сообщил, что его концерты в Швейцарии были отменены организаторами из-за постов в поддержку Палестины, опубликованных в социальных сетях.
"Я верил, что в Европе можно положиться на свободу выражения мнений и не испытывать тьмы и непонимания. Хочу отметить, что мое доверие было значительно поколеблено этим тревожным инцидентом.
У каждого человека должно быть свое мнение. Что еще более важно, эти мнения не должны влиять на нашу профессиональную жизнь", – написал об этом всемирно известный турецкий музыкант, который всегда выступал за торжество демократических ценностей.
И его поддержали десятки тысяч пользователей по всему миру.
Восьмидесятилетний Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd, на днях развернул палестинский флаг на концерте в Лондоне. Несмотря на то, что он подвергается за свое мнение постоянным нападкам.
И его призыв очевидно находит понимание в британской столице, где прошла стотысячная демонстрация против бомбардировок Газы.
Современный мир очевидно находится на пороге больших изменений, которые затронут не только климат. И его больше нельзя заставить жить по правилам миропорядка, установленного в интересах западного истеблишмента.
Потому что этот бесчеловечный порядок не устраивает даже Грету Тунберг.