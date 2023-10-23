https://ukraina.ru/20231023/1050419773.html

Запрет на Грету. Почему в мире поддерживают палестинцев

Запрет на Грету. Почему в мире поддерживают палестинцев - 23.10.2023 Украина.ру

Запрет на Грету. Почему в мире поддерживают палестинцев

В Израиле официально отменили Грету Тунберг. Представители израильского министерства образования объявили, что из учебных программ уберут любые упоминания шведской климатической активистки, само имя которой фактически окажется под запретом

2023-10-23T17:53

2023-10-23T17:53

2023-10-23T17:53

эксклюзив

палестина

израиль

газа

грета тунберг

экология

климат

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Эти санкции вызваны тем, что двадцатилетняя Грета высказалась в соцсетях против жестоких бомбардировок Газы и поддержала борьбу за гражданские права арабского населения Палестины."Сегодня мы протестуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев, а также всех пострадавших мирных жителей", – написала у себя в твиттере Тунберг, сопроводив пост плакатами с палестинской символикой.Такой поступок вызвал у израильских чиновников настоящую ярость, и они немедленно внесли молодую шведку в свой черный список."ХАМАС – террористическая организация, ответственная за убийство 1400 невинных израильтян, в том числе детей, женщин и пожилых людей, и похищение более 200 человек.Позиция Тунберг лишает ее права быть образовательным и моральным образцом для подражания, и она больше не имеет права вдохновлять и наставлять израильских студентов", – заявили в министерстве образования Израиля.Европейские политические элиты, которые безоговорочно поддерживают любые действия израильской власти, тоже обрушили на Тунберг волну критики, обвиняя ее в потворстве антисемитизму и терроризму. Несмотря на то, что шведка ни одним словом не высказалась в поддержку экстремистских организаций.Грета ответила на эту пропагандистскую кампанию с достоинством. Она заявила, что осуждает "ужасающие нападения ХАМАС", однако, при этом, подтвердила верность своим позициям.Несмотря на жесткие нападки в корпоративных медиа, Тунберг снова призвала в твиттере к миру и справедливости для Палестины, сопроводив это хештегом солидарности #StandWithPalestine, который используется во всем мире для борьбы за прекращение массовых бомбардировок сектора Газа.Судя по всему, в Брюсселе и Вашингтоне тоже попробуют отменить своевольную экологическую активисту. Несмотря на то, что еще недавно она выступала в Организации Объединённых Наций и запросто встречалась с ведущими западными политиками, превратившись в живую икону для целого поколения западной молодежи.Очередной скандал вокруг Тунберг показал, что истеблишмент так и не смог приручить юную шведку. Несмотря на то, что западные элиты пытались использовать ее призывы к борьбе против климатических изменений в своих корыстных целях, встраивая их в фундамент либеральной повестки.Повзрослевшая Грета так и осталась бунтаркой, хотя политики пытались превратить ее в свадебную генеральшу, которая украшала бы собой президиумы представительных международных конференций.17 октября британская полиция задержала Грету Тунберг во время акции протеста в центре Лондоне – после того, как представители экологических организаций перекрыли движение по улице у здания отеля Intercontinental, где проходила встреча руководителей западных нефтяных компаний.А в начале года такой же инцидент случился в западногерманском городе Люцерат. Грету арестовали за участие в протестах против действий энергетической компании, собиравшейся снести жилые дома, чтобы расширить карьер Гарцвайлер – для добычи бурого угля, который снова начали добывать в качестве альтернативы подсанкционному российскому газу.Впрочем, такие действия скорее повышают общественный авторитет Тунберг. А попытка отменить ее за выступление против воздушных атак на Газу показала, что западное руководство уступает в борьбе за влияние на подрастающее поколение и больше не может навязывать ему свою оруэлловскую картину мира.Молодые американцы и европейцы шокированы масштабом преступлений в сектора Газа, которые совершаются при прямой поддержке их государственных лидеров.Подтвержденное число погибших в Газе гражданских лиц перевалило сегодня за 5 150 человек, а число раненых в результате бомбардировок уже превысило 15 250. Существенную часть убитых и раненых составляют дети и женщины. Кроме того, в результате бомбежек погибли десятки журналистов, активистов гуманитарных организаций и сотрудников миссии ООН.Полтора миллиона жителей блокированного сектора покинули свои разрушенные дома, проживая в палаточных лагерях, больницах, мечетях и школах, которые тоже стали мишенями для ударов, с позволения Джозефа Байдена и Урсулы фон дер Ляйен.Лицемерие западного руководства вызывает у западной молодежи растущее возмущение, а позиция Греты Тунберг является его индикатором, выражая общие настроения, которые набирают силу среди подростков.Политические преследования и цензура только усиливают общественную поддержку палестинцев, которая не имеет с антисемитизмом ничего общего. Потому что в кампании солидарности с Палестиной участвуют множество известных антифашистов, включая представителей еврейских организаций.Отменить этих людей не получится – наоборот, такие попытки скорее приводят к обратному результату.Турецкий пианист и композитор Фазыл Сай сообщил, что его концерты в Швейцарии были отменены организаторами из-за постов в поддержку Палестины, опубликованных в социальных сетях."Я верил, что в Европе можно положиться на свободу выражения мнений и не испытывать тьмы и непонимания. Хочу отметить, что мое доверие было значительно поколеблено этим тревожным инцидентом.У каждого человека должно быть свое мнение. Что еще более важно, эти мнения не должны влиять на нашу профессиональную жизнь", – написал об этом всемирно известный турецкий музыкант, который всегда выступал за торжество демократических ценностей. И его поддержали десятки тысяч пользователей по всему миру.Восьмидесятилетний Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd, на днях развернул палестинский флаг на концерте в Лондоне. Несмотря на то, что он подвергается за свое мнение постоянным нападкам.И его призыв очевидно находит понимание в британской столице, где прошла стотысячная демонстрация против бомбардировок Газы.Современный мир очевидно находится на пороге больших изменений, которые затронут не только климат. И его больше нельзя заставить жить по правилам миропорядка, установленного в интересах западного истеблишмента. Потому что этот бесчеловечный порядок не устраивает даже Грету Тунберг.

https://ukraina.ru/20230724/1048226563.html

https://ukraina.ru/20230630/1047711985.html

https://ukraina.ru/20191211/1026007789.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Александр Савко

эксклюзив, палестина, израиль, газа, грета тунберг, экология, климат