https://ukraina.ru/20231023/1050400032.html

"Фронт развалится". Украинские эксперты о выборах, деньгах и о новом миропорядке

"Фронт развалится". Украинские эксперты о выборах, деньгах и о новом миропорядке - 23.10.2023 Украина.ру

"Фронт развалится". Украинские эксперты о выборах, деньгах и о новом миропорядке

Перспектива проведения весной 2024 года президентских выборов на Украине вызывает серьезную обеспокоенность у части украинских политиков и экспертов

2023-10-23T10:52

2023-10-23T10:52

2023-10-23T10:52

украина

эксклюзив

эксперт

россия

китай

ермолаев

соскин

андрей пальчевский

война

джо байден

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Если на Украине в следующем году провести выборы, то есть большой риск утратить единство общества, а фронт просто может рухнуть, считает украинский бизнесмен, публицист и политический деятель Андрей Пальчевский."Чем ближе к возможным выборам, тем меньше у Зеленского будет желания их проводить", – сказал он в эфире ютуб-канала "Да это так".По мнению Пальчевского, закончиться такие выборы могут не самым лучшим для нынешней власти образом. Он предложил вспомнить 1917 год – "когда штык в землю и все, вперед, чего мы умираем, за кого?"."Если начнется публичный раздрай, который будет виден, в том числе, воинам ВСУ, которые сейчас нас защищают, у них желание отдать свою жизнь исчезнет моментально. Развалится фронт", – прогнозирует Пальчевский.По его словам, Зеленский должен "собрать волю в кулак" и сказать, что выборов до конца войны не будет. Отметим — войну никто не объявлял.Пальчевский также подчеркнул, что Зеленский подвел своих избирателей, "он всех людей, которые у ограбления Украины стояли" — они и теперь "стоят и стоять будут", главных обидчиков украинского народа не тронул – в общем, теперь "Порошенко будет навсегда, неважно, в каком он будет обличье".По мнению публициста, с выборами спешат по той причине, что Байден пока при власти, ведь это его команда "расставляла людей" на Украине.Но пока Байден у власти. И что с западной помощью? Американских денег не будет, вторжение ХАМАС в Израиль сломала действующую схему, заявил в своем блоге экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его мнению, сейчас уже и "вокруг Украины растет изоляция со стороны ее соседей", там тоже против помощи Киеву.Оружие Штаты теперь передают Израилю, перед которым "имеют огромные обязательства". А у Киева денег нет, вооружений нет, ресурсов нет, армии новой подготовленной нет — что делать? Надо отменять военное положение и начинать переговоры, советует Соскин.По его словам, для Киева складывается "трагическая картина", и Украине надо из этого всего успеть выскочить, пока все заняты Ближним Востоком — "чтобы не сгореть в этом костре мировой третьей войны и в авангарде чтоб не быть".Продолжать воевать просто бессмысленно."Зеленский выиграть войну не может. Они занимаются неизвестно чем… То им захотелось коноплю выращивать, то им захотелось налоги сделать для малого бизнеса, теперь им захотелось церкви закрывать типа Московского Патриархата", – описал ситуацию политолог уже в другом выпуске своего видеоблога.По его словам, призывы Зеленского укреплять "единение мира" в борьбе с РФ не имеют никакого смысла: "Китай полностью стал на сторону России", а война в Израиле привела к тому, что "вообще весь так называемый развивающийся мир, третий мир и четвертый – все перешли на сторону Путина"."Какое единение, с кем?" – задал Соскин риторический вопрос.Что касается Китая, то предлагаемая им новая модель миропорядка для многих выглядит куда более привлекательной, нежели та, которую предлагает Запад.Как отметил украинский политолог Андрей Ермолаев, анализируя речь китайского лидера Си Цзиньпина на форуме "Один пояс – один путь", практика нового миропорядка, которую уже реализует Китай, основывается на трех принципах совместности: "совместно проектируем, совместно строим, совместно эксплуатируем и получаем доход".Таким образом, каждая страна, приглашенная к участию в таких проектах, становится соучастником этого нового "мира совместности", констатировал эксперт. Это то, чего страны Запада остальному миру не предлагают.Китай от идеи своего лидерства не отказывается, тем не менее – "Кремль поворачивает на Восток"."Он поворачивает на Восток в условиях, когда Китай продолжает акцентировать, что главная наша задача — пояса-пути — это объединить этот европейский Запад и Китай, а это значит - весь континент. Вот масштаб", – сказал Ермолаев в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).По словам эксперта, "эта программа достойна какого-то экономического ООН", поскольку изложенные там восемь приоритеты – "это приоритеты глобального развития".Ермолаев подчеркнул что задачей выступления Си Цзиньпина на этом форуме было показать, что "появилась площадка, в которой уже полторы сотни стран — кстати, все они члены ООН — реализуют на других принципах сотрудничество и экономическое, а в перспективе и политическое".Поэтому в повороте России на Восток ничего удивительного нет. По мнению эксперта, из выступления Владимира путина на форуме "Один пояс — один путь" можно сделать вывод, что Россия признает лидирующую роль Китая в реализации этого глобального проекта."По сути, в первый раз "пробилась" иерархия: Россия в своих планах — гигантских, кстати — подчинена планам Китая", – сделал вывод Ермолаев.Добавим от себя: в любом случае, само понятие лидерства в нарождающемся "мире совместности" будет иметь совсем другой смысл, нежели лидерство в наблюдаемом нами мире, где каждый сам за себя и "за счет другого".Глобальный проект нового миропорядка может оказаться спасительным для человечества.

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https://ukraina.ru/20231020/1050359232.html

https://ukraina.ru/20231019/1050311799.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, эксклюзив, эксперт, россия, китай, ермолаев, соскин, андрей пальчевский, война, джо байден, хамас, петр порошенко