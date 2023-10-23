Святой Владимир – первый русский царь? - 23.10.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231023/1046041655.html
Святой Владимир – первый русский царь?
Святой Владимир – первый русский царь? - 23.10.2023 Украина.ру
Святой Владимир – первый русский царь?
Русская православная церковь 23 октября отмечает день памяти Святого Равноапостольного князя Владимира Святославича в Соборе волынских святых. Независимо от... Украина.ру, 23.10.2023
2023-10-23T18:00
2023-10-23T18:00
история
история
русь
киев
князь владимир
православие
царь
византия
императоры
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Русская православная церковь 23 октября отмечает день памяти Святого Равноапостольного князя Владимира Святославича в Соборе волынских святых. Независимо от новомодных веяний, направленных на принижение роли Киева в истории Руси, факт остаётся фактом – сделал православие государственной религией именно киевский князь и основные православные святыни Руси находятся в Киеве.Впрочем, тут наш интерес сосредоточен не на православии, а на политических амбициях Св. Владимира, который видел себя царём, равным византийским василевсам, с которыми породнился через княгиню Анну.Фактически первым русским царём был Иван III, при котором Русь избавилась от ордынского владычества (узнали об этом задним числом, поскольку дань не платилась уже давно). Юридически первым царём стал Иван IV, венчанный на царство 16 января 1547 года (до этого он 14 лет числился великим князем). Но царские амбиции были ещё у Владимира СвятославичаМногие историки полагают, что для Руси был очень важен статус царя. Православный царь мог быть только один. В его отсутствие царские функции мог выполнять, например, хан Золотой Орды. Подчинённость последнему сравнивалась с "вавилонским пленом иудеев" и наступила, разумеется, в качестве воздаяния за грехи (это обычная летописная логика — универсальное объяснение на все случаи жизни). Все остальные правители были его вассалами. Потому высшие руководители Руси именовались князьями. Царское достоинство они приобрели после падения "второго Рима" (1453) и после избавления от ордынского владычества (фактически — 1480 год, но даже при Василии III уверенности в этом не было).Между тем ещё при достаточном могуществе Византии на царский титул претендовал святой Владимир Креститель. Признаком того, что он полагал себя равным византийским василевсам, была первая на Руси золотая монета.В нумизматике золотая монета Владимира Святославича называется "златник". Настоящее её название неизвестно — она не подписана и в документах не упоминается. По размерам и весу златник соответствует византийскому солиду (диаметр 19–24 мм, вес 4–4,4 г).Первоначально златники (равно как и более ходовая монета — сребреники) считались сербскими или болгарскими подражаниями византийской чеканке, окончательно их русское происхождение было установлено в середине XIX века.Тут надо отметить, что это именно подражание, а не копия — несколько стилизованное изображение князя на монете считается единственным прижизненным портретом Владимира Святославича (причём видно, что у него были длинные усы, но не было бороды). Принадлежность обозначена надписью: "ВЛАДИМИРЪ НА СТОЛѢ" (ранний выпуск) или "ВЛАДИМИРЪ А СЕ ЕГО ЗЛАТО" (поздний выпуск). Для не умеющих читать рядом с портретом самодержца была помещена его семейная печать (пресловутый трезубец).Кстати, самих златников выпущено было очень немного — на настоящий момент их известно 11 штук. Интересно, что это не были наградные знаки — монеты потёрты, как будто имели хождение. Правда, номинал их, скорее всего, был исключительно высок. Хотя бы потому, что они действительно делались из золота, в то время как в сребрениках Владимира содержание серебра очень небольшое.Вообще само по себе появление золотых монет уже было определённой претензией на особый статус Киевского государства, но куда важнее оформление портрета киевского правителя.Во-первых, голову князя покрывает специфический головной убор, который больше всего напоминает византийскую стемму (обруч с подвесками). Анна Комнина, дочь императора Алексея Комина, описывала её так: "Она со всех сторон украшена жемчугом и драгоценными камнями, из которых одни лежат на ней, а другие свешены, потому что на висках справа и слева спускаются нитки жемчуга и камней и ударяются о щёки. Это-то и есть отличие собственно царской одежды". Стемма была византийским аналогом европейской короны. В стемме Владимир изображён и на фреске Васнецова во Владимирском соборе.Во-вторых, левая рука прижата к груди — тоже традиционный жест византийских императоров, отражённый на монетах.На самом деле императоры держали в этой руке "акацию" — мешочек с "прахом земным" (или "прахом и землёй"), символизирующий бренность земной жизни (вспомним землю, которую таскали с собой русские богатыри). У византийских императоров мешочек большой, заметный, у Владимира его не видно, так что, может, его и вовсе нет. Но положение руки сохранилось.В-третьих, специально показаны сапоги, придающие изображению князя несколько комический вид (кстати, на византийских монетах этой детали нет). Это, очевидно, намёк на византийские кампагии — пурпурные сапоги (туфли, сандалии, кеды, валенки), процесс одевания которых приравнивался ко вступлению на императорский пост. Их могли носить только императоры и даже наследник имел право носить только одну пурпурную туфлю.Из всего этого можно сделать вывод, что Владимир Святославич, женившийся на порфирородной (признак членов императорской семьи — рождение в особой, "багряной" комнате царского дворца) византийской принцессе Анне, решил, что стал императором, равным византийским. И, в общем-то, имел для этого некоторые основания — императоры Василий II и Константин VIII сохранили трон только благодаря крещению Владимира, который предоставил им воинский отряд, позволивший подавить восстание Варды Фоки.Наследники Владимира (Святополк Окаянный и Ярослав Мудрый) по каким-то причинам представления о себе как о царях не сохранили. Почему — вопрос открытый.Вполне вероятно, что статус Владимира был определён именно родством с василевсами через жену и особыми заслугами перед Константинополем и не передавался по наследству.Возможно также и то, что статус этот был утрачен в результате не вполне легитимного транзита власти после смерти Владимира — по информации немецкого хрониста Титмара Мерзебургского, и Святополк, и Ярослав были участниками заговоров против киевского князя, но заговоры были раскрыты, в результате чего Святополк был заключён в "поруб", а Ярослав поднял восстание (в смысле — отказался идти в оный же "поруб").Самый маловероятный вариант — Владимир своих претензий не озвучивал и сыновей в известность не ставил (особенно если он видел наследниками не Святополка или Ярослава, а, например, Бориса или Глеба).В конце концов нельзя исключать и того, что монета была просто оформлена в византийских традициях и ничего особенного за этим не крылось. Поверить в это трудно — имеющаяся информация о Владимире Святославиче заставляет считать его действительно выдающимся политическим деятелем с очень большими амбициями.
https://ukraina.ru/20210126/1030333646.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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история, русь, киев, князь владимир, православие, царь, византия, императоры
История, История, Русь, Киев, князь Владимир, Православие, царь, Византия, императоры

Святой Владимир – первый русский царь?

18:00 23.10.2023
 
© Public domainКрещение Руси князь Владимир
Крещение Руси князь Владимир
© Public domain
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Русская православная церковь 23 октября отмечает день памяти Святого Равноапостольного князя Владимира Святославича в Соборе волынских святых. Независимо от новомодных веяний, направленных на принижение роли Киева в истории Руси, факт остаётся фактом – сделал православие государственной религией именно киевский князь и основные православные святыни Руси находятся в Киеве.
Впрочем, тут наш интерес сосредоточен не на православии, а на политических амбициях Св. Владимира, который видел себя царём, равным византийским василевсам, с которыми породнился через княгиню Анну.
Фактически первым русским царём был Иван III, при котором Русь избавилась от ордынского владычества (узнали об этом задним числом, поскольку дань не платилась уже давно). Юридически первым царём стал Иван IV, венчанный на царство 16 января 1547 года (до этого он 14 лет числился великим князем). Но царские амбиции были ещё у Владимира Святославича
Нестор-летописец
26 января 2021, 16:00
Крещение Руси: пять версий Нестора-летописцаПринятие православия в качестве государственной религии в 988 году было переломным моментом в истории всей восточнославянской цивилизации. Святой равноапостольный князь Владимир догадывался об этом, потому к вопросу выбора веры подошёл со всей серьёзностью. Нестор знал, что решение было историческим, и придал описанию ещё больший драматизм
Многие историки полагают, что для Руси был очень важен статус царя. Православный царь мог быть только один. В его отсутствие царские функции мог выполнять, например, хан Золотой Орды. Подчинённость последнему сравнивалась с "вавилонским пленом иудеев" и наступила, разумеется, в качестве воздаяния за грехи (это обычная летописная логика — универсальное объяснение на все случаи жизни). Все остальные правители были его вассалами. Потому высшие руководители Руси именовались князьями. Царское достоинство они приобрели после падения "второго Рима" (1453) и после избавления от ордынского владычества (фактически — 1480 год, но даже при Василии III уверенности в этом не было).
Между тем ещё при достаточном могуществе Византии на царский титул претендовал святой Владимир Креститель. Признаком того, что он полагал себя равным византийским василевсам, была первая на Руси золотая монета.
В нумизматике золотая монета Владимира Святославича называется "златник". Настоящее её название неизвестно — она не подписана и в документах не упоминается. По размерам и весу златник соответствует византийскому солиду (диаметр 19–24 мм, вес 4–4,4 г).
Златник Владимира Святославича
Златник Владимира Святославича
Златник Владимира Святославича
Первоначально златники (равно как и более ходовая монета — сребреники) считались сербскими или болгарскими подражаниями византийской чеканке, окончательно их русское происхождение было установлено в середине XIX века.
Тут надо отметить, что это именно подражание, а не копия — несколько стилизованное изображение князя на монете считается единственным прижизненным портретом Владимира Святославича (причём видно, что у него были длинные усы, но не было бороды). Принадлежность обозначена надписью: "ВЛАДИМИРЪ НА СТОЛѢ" (ранний выпуск) или "ВЛАДИМИРЪ А СЕ ЕГО ЗЛАТО" (поздний выпуск). Для не умеющих читать рядом с портретом самодержца была помещена его семейная печать (пресловутый трезубец).
Кстати, самих златников выпущено было очень немного — на настоящий момент их известно 11 штук. Интересно, что это не были наградные знаки — монеты потёрты, как будто имели хождение. Правда, номинал их, скорее всего, был исключительно высок. Хотя бы потому, что они действительно делались из золота, в то время как в сребрениках Владимира содержание серебра очень небольшое.
Вообще само по себе появление золотых монет уже было определённой претензией на особый статус Киевского государства, но куда важнее оформление портрета киевского правителя.
Во-первых, голову князя покрывает специфический головной убор, который больше всего напоминает византийскую стемму (обруч с подвесками). Анна Комнина, дочь императора Алексея Комина, описывала её так: "Она со всех сторон украшена жемчугом и драгоценными камнями, из которых одни лежат на ней, а другие свешены, потому что на висках справа и слева спускаются нитки жемчуга и камней и ударяются о щёки. Это-то и есть отличие собственно царской одежды". Стемма была византийским аналогом европейской короны. В стемме Владимир изображён и на фреске Васнецова во Владимирском соборе.
Памятник князю Владимиру в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля 2020, 01:00
День в истории. 15 июля: умер основатель Русского государстваВ этот день 1005 лет назад, 15 июля 1015 года, ушел из жизни Владимир Святославич, прозванный впоследствии Великим и признанный святым. Смерть застала князя в приготовлениях к походу на Новгород, где правил его сын, вошедший в историю как Ярослав Мудрый. Что же стало причиной конфликта двух выдающихся мужей древности?
Во-вторых, левая рука прижата к груди — тоже традиционный жест византийских императоров, отражённый на монетах.
На самом деле императоры держали в этой руке "акацию" — мешочек с "прахом земным" (или "прахом и землёй"), символизирующий бренность земной жизни (вспомним землю, которую таскали с собой русские богатыри). У византийских императоров мешочек большой, заметный, у Владимира его не видно, так что, может, его и вовсе нет. Но положение руки сохранилось.
В-третьих, специально показаны сапоги, придающие изображению князя несколько комический вид (кстати, на византийских монетах этой детали нет). Это, очевидно, намёк на византийские кампагии — пурпурные сапоги (туфли, сандалии, кеды, валенки), процесс одевания которых приравнивался ко вступлению на императорский пост. Их могли носить только императоры и даже наследник имел право носить только одну пурпурную туфлю.
Из всего этого можно сделать вывод, что Владимир Святославич, женившийся на порфирородной (признак членов императорской семьи — рождение в особой, "багряной" комнате царского дворца) византийской принцессе Анне, решил, что стал императором, равным византийским. И, в общем-то, имел для этого некоторые основания — императоры Василий II и Константин VIII сохранили трон только благодаря крещению Владимира, который предоставил им воинский отряд, позволивший подавить восстание Варды Фоки.
© открытый источникИмператор Феофил
Император Феофил
© открытый источник
Император Феофил
Наследники Владимира (Святополк Окаянный и Ярослав Мудрый) по каким-то причинам представления о себе как о царях не сохранили. Почему — вопрос открытый.
Вполне вероятно, что статус Владимира был определён именно родством с василевсами через жену и особыми заслугами перед Константинополем и не передавался по наследству.
Возможно также и то, что статус этот был утрачен в результате не вполне легитимного транзита власти после смерти Владимира — по информации немецкого хрониста Титмара Мерзебургского, и Святополк, и Ярослав были участниками заговоров против киевского князя, но заговоры были раскрыты, в результате чего Святополк был заключён в "поруб", а Ярослав поднял восстание (в смысле — отказался идти в оный же "поруб").
Самый маловероятный вариант — Владимир своих претензий не озвучивал и сыновей в известность не ставил (особенно если он видел наследниками не Святополка или Ярослава, а, например, Бориса или Глеба).
В конце концов нельзя исключать и того, что монета была просто оформлена в византийских традициях и ничего особенного за этим не крылось. Поверить в это трудно — имеющаяся информация о Владимире Святославиче заставляет считать его действительно выдающимся политическим деятелем с очень большими амбициями.
 
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