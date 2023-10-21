"Лингвистический геноцид". Латвия добивается тотальной депортации русскоязычных - 21.10.2023 Украина.ру
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"Лингвистический геноцид". Латвия добивается тотальной депортации русскоязычных
"Лингвистический геноцид". Латвия добивается тотальной депортации русскоязычных - 21.10.2023 Украина.ру
"Лингвистический геноцид". Латвия добивается тотальной депортации русскоязычных
Проживающим в Латвии российским гражданам, не выполнившим требования миграционного закона, придётся покинуть её в течение 90 дней. Об этом заявил глава латвийского МВД Рихардс Козловскис.
2023-10-21T11:30
2023-10-21T14:07
эксклюзив
латвия
русский язык
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По его словам, официальная Рига должна быть готова к судебным тяжбам с гражданами РФ, которые не согласятся уехать из Латвии, и если им не удастся доказать своё право на пребывание в ней, они должны будут отправиться восвояси. Козловскис считает, что российские СМИ воспользуются произошедшим для дискредитации Латвии, однако, по его словам, он не отдаст распоряжения, предписывающего не выполнять закон. Сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как "реальность, с которой надо считаться".Речь, разумеется, идёт о той части латвийского законодательства, которая касается владения латышским языком. Согласно новому закону, проживающим в республике российским гражданам необходимо сдать экзамен на владение латышским на уровне А2. В случае, если человек не приходит на экзамен или проваливает его, ему предписывается покинуть Латвию до декабря текущего года. Соответственно, он также лишается вида на жительство.При этом сами латвийские чиновники признают, что с принятием данного закона они несколько поторопились. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в сентябре сообщил, что закон был принят "в предвыборной спешке". В результате в середине прошлого месяца провинившимся российским гражданам – тем, кто по разным причинам не сдал экзамен – была дана двухлетняя отсрочка. Технически она представляет из себя предоставление временного ВНЖ при том условии, что в течение этого срока находящийся в Латвии обладатель российского паспорта всё же сдаст языковой экзамен. Сделано это было, разумеется, отнюдь не из соображений снисходительности к гражданам РФ: Ринкевич, опять же, признавал, что появление нового языкового закона наносит ущерб репутации Латвии, так как оно позволяет говорить об их депортации.При этом глава МВД Козловскис сообщил, что Управление по делам гражданства и миграции уже разослало более 3200 писем, в которых сообщается об аннулировании ВНЖ адресата. Речь идёт о тех российских гражданах, которые никак не проявили себя: на записались на экзамен и не подали документы на временное продление вида на жительство. Стоит отметить, что ранее он продлевался автоматически, однако теперь всё стало иначе.На данный момент в Латвии проживает более 24 тыс граждан РФ. Из них более 18 тыс являются представителями возрастной категории, которой предписывается сдать языковой экзамен – от 15 до 75 лет. Весной латвийские чиновники жаловались, что на процедуру записалось меньше половины из них. А большинство из тех, кто на него всё-таки пришёл, сдать его не смогли.Периодически происходят инциденты, полные абсурда: так, в начале октября RT рассказывало о том, как 74-летнюю русскую пенсионерку-инвалида (то есть до верхней возрастной границы она не дотягивает всего один год) на экзамен тащили на коляске, и сдать его она не смогла. Если в течение двух лет она не сможет этого сделать, её депортируют.Более того, от экзаменуемых требуют заполнить анкету с вопросами об отношении к России и её действиям. За "неправильные" с точки зрения местных чиновников ответы также полагается депортация. Многие из тех, кто прошёл через унизительное действо, отмечают, что экзаменационные комиссии часто состоят из шовинистов, прикладывающих буквально все усилия для того, чтобы экзаменуемый не справился с задачей.МИД РФ устами Марии Захаровой уже назвал происходящее "изуверской попыткой решить русский вопрос". Захарова также отметила, что в России прорабатываются схемы, связанные с дальнейшим упрощением репатриации соотечественников.По факту же власти прибалтийских государств фактически воспользовались началом СВО для того, чтобы максимально усилить этнократический прессинг. Несмотря на то, что в Латвии и Эстонии уже давно нет никакой реальной русской политики, режимы этих стран годами искали повод, чтобы разом добиться того, к чему они шли многие годы – по собственному мнению, делая это слишком медленно. За возложение цветов в День Победы к разрушенным советским мемориалам теперь заводятся уголовные дела. Русскоязычное образование окончательно ликвидировано. И в этот же список входит навязывание латышского языка (кстати, очень сложного для изучения) российским гражданам, у многих из которых в силу возраста и состояния здоровья есть куда более актуальные заботы.Российские "релоканты", многие из которых перебрались в Латвию ещё задолго до февраля 2022 года, периодические пытались играть в "хороших русских", назначив таковыми себя и называя местных активистов, годами боровшихся за постоянно урезаемые права русского населения, "зомбированной ватой". Однако очень скоро они столкнулись с тем же, через что прошла российская либеральная публика, долгое время пытавшаяся навязаться в друзья Украине. Выяснилось, что никаких "хороших русских" для латышской этнократии не существует, и от всеобъемлющей дискриминации мантры о неприятии всего, связанного с Россией, спасают слабо.России же предстоит проработать все моменты, связанные с возвращением русских пенсионеров, многие из которых провели в Латвии всю свою жизнь. При грамотном и адекватном подходе это вряд ли превратится в проблему.
https://ukraina.ru/20231016/1050241854.html
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Владимир Зотов
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Владимир Зотов
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эксклюзив, латвия, русский язык
Эксклюзив, Латвия, Русский язык

"Лингвистический геноцид". Латвия добивается тотальной депортации русскоязычных

11:30 21.10.2023 (обновлено: 14:07 21.10.2023)
 
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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Проживающим в Латвии российским гражданам, не выполнившим требования миграционного закона, придётся покинуть её в течение 90 дней. Об этом заявил глава латвийского МВД Рихардс Козловскис.
По его словам, официальная Рига должна быть готова к судебным тяжбам с гражданами РФ, которые не согласятся уехать из Латвии, и если им не удастся доказать своё право на пребывание в ней, они должны будут отправиться восвояси. Козловскис считает, что российские СМИ воспользуются произошедшим для дискредитации Латвии, однако, по его словам, он не отдаст распоряжения, предписывающего не выполнять закон. Сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как "реальность, с которой надо считаться".
Речь, разумеется, идёт о той части латвийского законодательства, которая касается владения латышским языком. Согласно новому закону, проживающим в республике российским гражданам необходимо сдать экзамен на владение латышским на уровне А2. В случае, если человек не приходит на экзамен или проваливает его, ему предписывается покинуть Латвию до декабря текущего года. Соответственно, он также лишается вида на жительство.
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 23:50
Латвия закрыла погранпереходы на границе с РоссиейЛатвийские контрольно-пропускные пункты Виентули и Педедзе в приграничной с Россией зоне с 16 октября закрыты. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловский.
При этом сами латвийские чиновники признают, что с принятием данного закона они несколько поторопились. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в сентябре сообщил, что закон был принят "в предвыборной спешке". В результате в середине прошлого месяца провинившимся российским гражданам – тем, кто по разным причинам не сдал экзамен – была дана двухлетняя отсрочка.
Технически она представляет из себя предоставление временного ВНЖ при том условии, что в течение этого срока находящийся в Латвии обладатель российского паспорта всё же сдаст языковой экзамен. Сделано это было, разумеется, отнюдь не из соображений снисходительности к гражданам РФ: Ринкевич, опять же, признавал, что появление нового языкового закона наносит ущерб репутации Латвии, так как оно позволяет говорить об их депортации.
При этом глава МВД Козловскис сообщил, что Управление по делам гражданства и миграции уже разослало более 3200 писем, в которых сообщается об аннулировании ВНЖ адресата. Речь идёт о тех российских гражданах, которые никак не проявили себя: на записались на экзамен и не подали документы на временное продление вида на жительство. Стоит отметить, что ранее он продлевался автоматически, однако теперь всё стало иначе.
На данный момент в Латвии проживает более 24 тыс граждан РФ. Из них более 18 тыс являются представителями возрастной категории, которой предписывается сдать языковой экзамен – от 15 до 75 лет. Весной латвийские чиновники жаловались, что на процедуру записалось меньше половины из них. А большинство из тех, кто на него всё-таки пришёл, сдать его не смогли.
Периодически происходят инциденты, полные абсурда: так, в начале октября RT рассказывало о том, как 74-летнюю русскую пенсионерку-инвалида (то есть до верхней возрастной границы она не дотягивает всего один год) на экзамен тащили на коляске, и сдать его она не смогла. Если в течение двух лет она не сможет этого сделать, её депортируют.
Более того, от экзаменуемых требуют заполнить анкету с вопросами об отношении к России и её действиям. За "неправильные" с точки зрения местных чиновников ответы также полагается депортация. Многие из тех, кто прошёл через унизительное действо, отмечают, что экзаменационные комиссии часто состоят из шовинистов, прикладывающих буквально все усилия для того, чтобы экзаменуемый не справился с задачей.
МИД РФ устами Марии Захаровой уже назвал происходящее "изуверской попыткой решить русский вопрос". Захарова также отметила, что в России прорабатываются схемы, связанные с дальнейшим упрощением репатриации соотечественников.
письмо, ручка
5 октября, 14:11
Латвия попросила более 3000 россиян покинуть странуУправление по делам гражданства и миграции страны отправило уведомления об истечении срока действия вида на жительство гражданам РФ, которые не запросили статус постоянного жителя Евросоюза. Об этом 5 октября сообщила глава управления Майра Розе в программе LTV Rīta panorāma
По факту же власти прибалтийских государств фактически воспользовались началом СВО для того, чтобы максимально усилить этнократический прессинг. Несмотря на то, что в Латвии и Эстонии уже давно нет никакой реальной русской политики, режимы этих стран годами искали повод, чтобы разом добиться того, к чему они шли многие годы – по собственному мнению, делая это слишком медленно. За возложение цветов в День Победы к разрушенным советским мемориалам теперь заводятся уголовные дела. Русскоязычное образование окончательно ликвидировано. И в этот же список входит навязывание латышского языка (кстати, очень сложного для изучения) российским гражданам, у многих из которых в силу возраста и состояния здоровья есть куда более актуальные заботы.
Российские "релоканты", многие из которых перебрались в Латвию ещё задолго до февраля 2022 года, периодические пытались играть в "хороших русских", назначив таковыми себя и называя местных активистов, годами боровшихся за постоянно урезаемые права русского населения, "зомбированной ватой". Однако очень скоро они столкнулись с тем же, через что прошла российская либеральная публика, долгое время пытавшаяся навязаться в друзья Украине. Выяснилось, что никаких "хороших русских" для латышской этнократии не существует, и от всеобъемлющей дискриминации мантры о неприятии всего, связанного с Россией, спасают слабо.
России же предстоит проработать все моменты, связанные с возвращением русских пенсионеров, многие из которых провели в Латвии всю свою жизнь. При грамотном и адекватном подходе это вряд ли превратится в проблему.
 
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