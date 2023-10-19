Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике - МИД КНР - 19.10.2023 Украина.ру
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Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике - МИД КНР
Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике - МИД КНР - 19.10.2023 Украина.ру
Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике - МИД КНР
О готовности сотрудничать с Россий по Северному морскому пути в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин
2023-10-19T12:10
2023-10-19T12:10
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кнр (китай)
арктика
сотрудничество
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Предложение о сотрудничестве президент России Владимир Путин сделал Китаю, выступая на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. В частности, он подчеркнул, что страна будет рада участию заинтересованных стран в развитии Северного морского пути.Сотрудничество предполагает использование транзитного потенциала Северного морского пути. Выступая на форуме, Путин подчеркнул, что Россия готова обеспечить надёжную ледовую проводку, связь и снабжение. По словам президента, уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса станет круглогодичной на всём протяжении Северного морского пути.
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новости, новости россии, кнр (китай), арктика, сотрудничество
Новости, новости России, КНР (Китай), Арктика, сотрудничество

Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике - МИД КНР

12:10 19.10.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктическая экспедиция "Кара-зима 2015"
Арктическая экспедиция Кара-зима 2015 - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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О готовности сотрудничать с Россий по Северному морскому пути в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин
Предложение о сотрудничестве президент России Владимир Путин сделал Китаю, выступая на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. В частности, он подчеркнул, что страна будет рада участию заинтересованных стран в развитии Северного морского пути.

"Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", – ответила сегодня Мао Нин.

Сотрудничество предполагает использование транзитного потенциала Северного морского пути. Выступая на форуме, Путин подчеркнул, что Россия готова обеспечить надёжную ледовую проводку, связь и снабжение. По словам президента, уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса станет круглогодичной на всём протяжении Северного морского пути.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
04:52
Россия и Китай: сложное сотрудничествоВ Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь" завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как и предполагалось, содержание переговоров в основном было связано с экономическими вопросами. В том же, что касается политики, стороны ограничились обычными ободряющими заявлениями.
 
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