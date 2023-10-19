Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике - МИД КНР
О готовности сотрудничать с Россий по Северному морскому пути в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин
Предложение о сотрудничестве президент России Владимир Путин сделал Китаю, выступая на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. В частности, он подчеркнул, что страна будет рада участию заинтересованных стран в развитии Северного морского пути.
"Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", – ответила сегодня Мао Нин.
Сотрудничество предполагает использование транзитного потенциала Северного морского пути. Выступая на форуме, Путин подчеркнул, что Россия готова обеспечить надёжную ледовую проводку, связь и снабжение. По словам президента, уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса станет круглогодичной на всём протяжении Северного морского пути.
04:52Россия и Китай: сложное сотрудничествоВ Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь" завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как и предполагалось, содержание переговоров в основном было связано с экономическими вопросами. В том же, что касается политики, стороны ограничились обычными ободряющими заявлениями.