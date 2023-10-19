https://ukraina.ru/20231019/1050320397.html

Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике - МИД КНР

Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике - МИД КНР - 19.10.2023 Украина.ру

Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике - МИД КНР

О готовности сотрудничать с Россий по Северному морскому пути в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин

2023-10-19T12:10

2023-10-19T12:10

2023-10-19T12:10

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Предложение о сотрудничестве президент России Владимир Путин сделал Китаю, выступая на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. В частности, он подчеркнул, что страна будет рада участию заинтересованных стран в развитии Северного морского пути.Сотрудничество предполагает использование транзитного потенциала Северного морского пути. Выступая на форуме, Путин подчеркнул, что Россия готова обеспечить надёжную ледовую проводку, связь и снабжение. По словам президента, уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса станет круглогодичной на всём протяжении Северного морского пути.

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