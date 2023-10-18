https://ukraina.ru/20231018/1050285358.html

Ужасный выбор. Чем Израилю грозит наземная операция в секторе Газа

Ужасный выбор. Чем Израилю грозит наземная операция в секторе Газа - 18.10.2023 Украина.ру

Ужасный выбор. Чем Израилю грозит наземная операция в секторе Газа

Вторую неделю продолжается жестокий кризис вокруг палестинского анклава. Армия обороны Израиля пока ограничивается массированными обстрелами, ведущими к гибели мирных палестинцев

2023-10-18T13:11

2023-10-18T13:11

2023-10-18T14:45

эксклюзив

израиль

сектор газа

палестино-израильский конфликт

хамас

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На страже СионаДо атаки бойцов «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) 7 октября израильские вооруженные силы считались одной из самых эффективных армий мира.На сегодня Государство Израиль действительно располагает внушительной военной силой. Сухопутные войска насчитывали 133 тысячи человек (2017 год), сейчас мобилизовано еще около 300 тысяч резервистов.В Армии обороны Израиля в общем зачете имеется 12 регулярных бригад: 3 бронетанковые бригады — «Иквот Ха-Барзель», «Барак» и «Саар ми-Голан», 4 пехотных — «Голани», «Гивати», «Нахаль» и «Кфир», 1 парашютно-десантная «Цанханим», 1 регулярная бригада спецназа «Оз» и 3 регулярные артиллерийские бригады. Остальные 20 бригад разных родов войск резервные или учебные.В некоторых соединениях изучают арабский язык, в бригаде «Гивати», несшей службу в секторе Газа, существует специальное подразделение «бедуинских проводников» для поиска подземных тоннелей.На вооружении ЦАХАЛА состоят 330 танков «Меркава 4» и 160 — «Меркава 3», 500 БТР М113А2, 200 БТР «Намер», 200 БТР «Ахзарит», 400 — «Нагмахон» и бронемашины других типов, 155-миллиметровая САУ М109А5, универсальная ракетная пусковая площадка М270 MLRS, позволяющая как вести огонь 220-миллиметровыми снарядами РСЗО, так и запускать тактические ракеты — некоторые с дальностью свыше 500 километров.В военно-воздушных силах Израиля («Хейль ха-Авир») называют себя, без ложной скромности, одними из самых мощных в мире. Сообщается также, что треть личного состава ЦАХАЛа служит в ВВС. На вооружении ВВС имеется свыше 100 единиц F-15, более 350 F-16 разных модификаций и до 30 многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Adir, ударные вертолеты АН-64 «Апач» и другая авиационная техника. Ракеты воздушного базирования являются одним из основных видов вооружения, применяемого для ударов по мирным кварталам Газы.Палестинский краш-тест для ЦАХАЛаОпыт Второй ливанской войны в 2006 году и операции «Нерушимая скала» в 2015 против Газы показывает: в среднем израильтянам требовалось около 10 дней для мобилизации резервистов. После чего ЦАХАЛ приступал к сухопутным операциям.Но на сегодняшний день израильская армия не начинает наземного наступления. Вероятно, это связано с тем, что последняя атака палестинцев показала: израильтянам на этот раз придется столкнуться с серьезной военной силой. Уже сейчас видно, что боевое крыло ХАМАСа «Бригады аль-Кассама» учло опыт последних конфликтов, в том числе и СВО, и хорошо подготовилось. Палестинцы и «Хезболла» в этот раз продемонстрировали успешное применение БПЛА и ПТРК, в том числе и против новейшей версии танков «Меркава», умение выводить из строя «копеечными» средствами системы электронного наблюдения, неплохую тактическую координацию, не говоря уже о расширении зоны поражения усовершенствованными ракетами «Кассам».А вот у израильтян в этой войне пока больше проблем и провалов. ЦАХАЛ и «Моссад» своевременно не выявили подготовки ХАМАСа к нападению. При этом крайне сомнительной выглядит конспирологическая версия, что израильтяне знали и намеренно дали ХАМАСу возможность нанести удар, чтобы иметь повод к зачистке палестинского анклава. Ведь потери, в том числе репутационные, для Израиля настолько высоки, что не могут быть оправданы ничем. При желании casus belli мог бы стать и менее масштабный инцидент. Для понимания, Вторая ливанская война в 2007 году началась после гибели трех и захвата двух израильских солдат.В этот раз армия обороны Израиля не смогла сразу отразить уже начавшееся нападение. Потери понес даже элитный спецназ. Палестинцы со своими полукустарными ракетами смогли найти бреши и в широко разрекламированной системе ПВО «Железный купол». Хаотическое перемещение военнослужащих в ходе городских боев плотными группами показывает и просчеты в тактической подготовке некоторых подразделений. Выдвижение тяжелой бронетехники без надлежащего прикрытия позволило уже бойцам «Хезболлы» в районе ливанской границы поражать ее с помощью ПТРК.Нерушимая самоуверенностьВидна тенденция: после внушительных побед армии Израиля в арабо-израильской войне 1947–1948 годов и в Шестидневной войне 1967 года чем дальше, тем меньшими успехами мог похвастаться ЦАХАЛ.О причинах нынешних военных успехов ХАМАСа в первый день и о дальнейших перспективах развития ситуации изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, выпускник Иерусалимского университета Артем Кирпиченок. Он в свое время служил в Армии обороны Израиля, причем именно в секторе Газа. — Дело в том, что за последнее время и ЦАХАЛ, и его противники проделали немалую эволюцию. При образовании Государства Израиль его жители, преимущественно колонисты из Европы, отличались высоким уровнем развития. Солдаты танковых и десантных бригад Израиля того времени в большинстве своем комплектовались из членов кибуцев. Закаленные физическим трудом, они не боялись трудностей, но при этом имели еще и хорошее образование. Арабское же общество того времени было еще только развивающимся. И египетские солдаты в 60-е годы не всегда могли правильно выполнить команду «правое плечо вперед». Но ситуация меняется, и палестинское общество сегодня одно из самых урбанизированных и образованных. Один из результатов этого — в секторе Газа налажено собственное производство ракет. Одновременно слабые моменты, которые всегда присутствовали у ЦАХАЛа, со временем только усугубились. Прежде всего, самоуверенность и самовосхваление. Сохранилась и склонность к грубой недооценке противника, что проявилось еще в войну Судного дня. Следующим этапом стала война в Ливане, которая затянулась на 20 лет. В Израиле ее еще называли ливанским болотом. И в конечном результате ЦАХАЛ был вынужден уйти из Ливана под давлением «Хезболлы».Артем Кирпиченок считает, что и Вторую ливанскую войну 2006 года нельзя считать победой Израиля. Продвижение сухопутных войск было медленным, а мир был заключен во многом на условиях «Хезболлы». Правда, израильское руководство услышало этот звоночек и начало реформу армии. Но далеко не всегда успешно. Наш собеседник рассказывает:— Также застарелой проблемой израильской армии всегда была плохая дисциплина. Когда я служил в Газе, израильские солдаты спали на КПП. Это было настолько распространенное явление, что когда я бодрствовал на посту, то меня могли спросить: «Почему ты не спишь?» Несколько раз палестинцы за это наказывали, но подобное пренебрежение элементарными правилами несения службы все равно продолжалось. И в этот раз, по некоторым данным, экипаж захваченного танка «Меркава» палестинцы застали практически спящим. А среди резервистов нормой стало уклонение от сборов, которые считаются напрасной тратой времени. Упало и качество офицерского состава: если раньше служба в армии офицером была обязательной ступенькой к гражданской карьере, то теперь молодые израильтяне предпочитают идти в хай-тек или бизнес-школы. И еще одна проблема — воровство с армейских складов. Тащат все, что плохо лежит. В арабских кварталах конкурирующие банды сводят счеты между собой с помощью оружия, проданного ими после похищения на армейских складах. И вот теперь, когда начали спешно открывать склады, возникла нехватка боеприпасов.А в последнее время в ЦАХАЛе появились и новые проблемы. От бездействия началась деморализация военнослужащих, и в Армии обороны Израиля также завелась дедовщина. Вскрылись случаи избиения в казармах и сексуальных домогательств.Когда начнется наземная операция? Наш собеседник считает, что израильское руководство стоит сейчас перед сложным выбором. — С одной стороны, премьер-министру Нетаньяху нужна убедительная победа. Просто обстрелы или вторжение на окраины сектора уже не спасет его сильно подорванный авторитет. Опросы показывают, что 4 из 5 израильтян считают именно «Биби» ответственным за многочисленные жертвы 7 октября. Премьеру нужно нечто подобное жесткому изгнанию палестинцев, как в 1947–1948 годах. Но мне кажется, что высшее руководство Израиля сейчас не совсем уверенно в эффективности своих сухопутных войск. И опасается очень сильного сопротивления палестинцев. Кроме ХАМАСа в секторе Газа действует «Исламский джихад» (организация запрещена в РФ. — Ред.), военное крыло левого Народного фронта освобождения Палестины и другие группировки. Все это время они учились, в том числе и с помощью Ирана. Также с севера, с территории Ливана, нависает хорошо вооруженная и мотивированная армия «Хезболлы». И на Западном берегу реки Иордан, где израильские поселенцы за последние дни убили более 50 палестинцев, может начаться интифада.А главное, на стороне палестинских вооруженных формирований будет практически все население сектора Газа, явно настроенное не в пользу Израиля после последних варварских бомбардировок. Но многочисленные жертвы были и с другой стороны. И на фоне этого и пропаганды многие израильские солдаты, горящие жаждой мести, могут потерять контроль над собой. Но если сцены расправ над мирными палестинцами попадут на камеры, это сильно ухудшит и без того пошатнувшийся имидж Государства Израиль.Еще один момент, осложняющий проведение наземной операции, — судьба заложников. Музыкальный фестиваль, который проводили у границ сектора Газа, посещала не простая молодежь, но во многом дети непростых родителей. Есть данные, что хамасовцы знали, кого там брать. И сейчас такие влиятельные родственники предпринимают всевозможные усилия, чтобы затормозить операцию до освобождения детей. При этом такого рода действия ХАМАСа во многом подобны рейдам израильтян по захвату палестинцев. Так, этим летом израильские силовики вторглись в Дженин на Западном берегу реки Иордан и при проведении операции по задержанию палестинцев убили 20 человек. Что же касается жертв в израильских кибуцах, то есть сведения, что за первой волной хамасовцев шли те жители Газы, которые работали в этих самых кибуцах. И именно они сводили так счеты со своими хозяевами.Также наш собеседник говорит, что палестинцы составляли большой массив рабочих в Израиле. Теперь их придется кем-то замещать. Война — дорогое удовольствие. И непонятно, сколько недель выдержит экономика, и без того еще до конца не оправившаяся от пандемии.— Но, с другой стороны, сегодня израильское общество, еще недавно раздираемое протестами в связи с судебной реформой, сплотилось. Все основные партии выступили в поддержку военной операции. Максимум, что позволяет себе левая оппозиция правому правительству Нетаньяху — выступать за предварительное освобождение заложников. Исключение составила лишь Коммунистическая партия Израиля — левый арабско-еврейский блок «Хадаш», где считают, что основная причина происшедшего 7 октября — сионистская оккупация Палестины.Пацифистские организации Израиля также находятся под жестким прессингом. А арабов в Эрец-Израиль сейчас могут арестовать даже за высказывания. Так, палестинка Далал Абу Амна, доктор из Технического университета в Хайфе, была арестована только за то, что публично выступала против войны. Министр связи Шлома Караи недавно внес предложение — давать тюремные сроки тем, кто распространяет вредные слухи. А также его, министра, решением — закрывать СМИ, которые «работают на врага», с конфискацией оборудования.Также перед началом наземной операции руководство Израиля вынуждено оглядываться и на мнение общества на Западе. А там уже многие европейцы недоумевают: их призывают осудить СВО российских войск на Украине. Но одновременно поддержать откровенную оккупацию и агрессию Израиля в секторе Газа.Чем дальше — тем хужеКак показывает практика, потери ЦАХАЛа в секторе Газа росли от одной наземной операции к другой. Так, в ходе операции «Литой свинец» в 2008–2009 годах было убито 10 израильских военнослужащих, причем 4 из них — от дружественного огня, ранено — 336. А вот в ходе операции «Нерушимая скала» в 2015 году погибло уже 65 военных, 400 было ранено. Причем 13 бойцов элитной бригады «Голани» были убиты за один день, командир бригады получил ранение в голову.Предстоящие ныне уличные бои в плотной городской застройке с учетом усовершенствованной подготовки ХАМАСа, разветвленной сети подземных коммуникаций при тотальной поддержке местного населения будут чреваты еще более высокими потерями для ЦАХАЛа. Тем более что боевой дух палестинцев, которые понимают, что им грозит полное изгнание с родины без всяких шансов вернуться, весьма высок. И в этот раз бойцы военизированных палестинских формирований могут оказать израильтянам особенно ожесточенное сопротивление.Вполне очевидно, что настоящим решением проблемы может быть не очередная эскалация насилия — но только прекращение огня и мирные переговоры, признание законного права палестинского народа на свою государственность.

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Георгий Василевский

Георгий Василевский

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Георгий Василевский

эксклюзив, израиль, сектор газа, палестино-израильский конфликт, хамас