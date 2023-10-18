https://ukraina.ru/20231018/1050283520.html
Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока"
Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока" - 18.10.2023 Украина.ру
Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока"
Политика США проявила себя на Ближнем Востоке. Об этом 18 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-10-18T09:29
2023-10-18T09:29
2023-10-18T09:29
новости
мид рф
мария захарова
ближний восток
палестино-израильский конфликт
палестина
израиль
сектор газа
военные преступления
сша
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"С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и вспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько", - констатировала официальный представитель МИД России.Накануне, 17 октября израильская армия нанесла серию ударов по жилым кварталам палестинских городов. В секторе Газа от ракет пострадал крупный госпиталь: сообщалось о не менее 500 человек погибших и 800 раненых.До этого Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пообещал израильскому правительству всемерную помощь Вашингтона в поддержал тотальную блокаду Палестины - включая блокировку поставок воды, электроэнергии, продовольствия и медикаментов.
https://ukraina.ru/20231018/1050283189.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид рф, мария захарова, ближний восток, палестино-израильский конфликт, палестина, израиль, сектор газа, военные преступления, сша
Новости, МИД РФ, Мария Захарова, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Израиль, сектор Газа, Военные преступления, США
Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока"
Политика США проявила себя на Ближнем Востоке. Об этом 18 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова