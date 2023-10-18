Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока" - 18.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231018/1050283520.html
Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока"
Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока" - 18.10.2023 Украина.ру
Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока"
Политика США проявила себя на Ближнем Востоке. Об этом 18 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-10-18T09:29
2023-10-18T09:29
новости
мид рф
мария захарова
ближний восток
палестино-израильский конфликт
палестина
израиль
сектор газа
военные преступления
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_845cd17914fe099e7347687539b1a25a.jpg
"С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и вспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько", - констатировала официальный представитель МИД России.Накануне, 17 октября израильская армия нанесла серию ударов по жилым кварталам палестинских городов. В секторе Газа от ракет пострадал крупный госпиталь: сообщалось о не менее 500 человек погибших и 800 раненых.До этого Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пообещал израильскому правительству всемерную помощь Вашингтона в поддержал тотальную блокаду Палестины - включая блокировку поставок воды, электроэнергии, продовольствия и медикаментов.
https://ukraina.ru/20231018/1050283189.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c1320101582d6d7a8e8d3275b0a3a2e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мид рф, мария захарова, ближний восток, палестино-израильский конфликт, палестина, израиль, сектор газа, военные преступления, сша
Новости, МИД РФ, Мария Захарова, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Израиль, сектор Газа, Военные преступления, США

Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока"

09:29 18.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Политика США проявила себя на Ближнем Востоке. Об этом 18 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и вспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько", - констатировала официальный представитель МИД России.
Накануне, 17 октября израильская армия нанесла серию ударов по жилым кварталам палестинских городов. В секторе Газа от ракет пострадал крупный госпиталь: сообщалось о не менее 500 человек погибших и 800 раненых.
До этого Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пообещал израильскому правительству всемерную помощь Вашингтона в поддержал тотальную блокаду Палестины - включая блокировку поставок воды, электроэнергии, продовольствия и медикаментов.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 09:12
Удар по больнице в Газе является преступлением и актом расчеловечивания – МИД РФРоссия квалифицирует ракетный удар по больнице в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 октября заявила в эфире радио Sputnik
 
НовостиМИД РФМария ЗахароваБлижний ВостокПалестино-израильский конфликтПалестинаИзраильсектор ГазаВоенные преступленияСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:39ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
02:06Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ
01:45Украина ревнует США к Израилю – Медведев
01:22В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
00:46Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма
00:18В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
00:00Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
23:54Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
23:22Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
22:54"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль
22:29Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии
22:06На Украине поддержали легализацию однополых браков
21:39"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр
20:56"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке
19:59ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо
19:51Почему Зеленского не допустили к телу Байдена в Израиле - Незалежко
19:45В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
19:23Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле
19:00Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
18:50Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе
Лента новостейМолния