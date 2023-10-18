https://ukraina.ru/20231018/1050283520.html

Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока"

Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока" - 18.10.2023 Украина.ру

Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока"

Политика США проявила себя на Ближнем Востоке. Об этом 18 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-10-18T09:29

2023-10-18T09:29

2023-10-18T09:29

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мария захарова

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сша

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"С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и вспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько", - констатировала официальный представитель МИД России.Накануне, 17 октября израильская армия нанесла серию ударов по жилым кварталам палестинских городов. В секторе Газа от ракет пострадал крупный госпиталь: сообщалось о не менее 500 человек погибших и 800 раненых.До этого Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пообещал израильскому правительству всемерную помощь Вашингтона в поддержал тотальную блокаду Палестины - включая блокировку поставок воды, электроэнергии, продовольствия и медикаментов.

https://ukraina.ru/20231018/1050283189.html

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новости, мид рф, мария захарова, ближний восток, палестино-израильский конфликт, палестина, израиль, сектор газа, военные преступления, сша