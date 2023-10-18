https://ukraina.ru/20231018/1050283189.html

Удар по больнице в Газе является преступлением и актом расчеловечивания – МИД РФ

Удар по больнице в Газе является преступлением и актом расчеловечивания – МИД РФ - 18.10.2023 Украина.ру

Удар по больнице в Газе является преступлением и актом расчеловечивания – МИД РФ

Россия квалифицирует ракетный удар по больнице в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 октября заявила в эфире радио Sputnik

2023-10-18T09:12

2023-10-18T09:12

2023-10-18T09:13

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По словам представителя МИД, ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически, набирает чудовищные обороты и "вышла далеко за рамки региона". При таком "зашкаливающем" количестве жертв всё происходящее является "глобальной гуманитарной катастрофой мирового масштаба".Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесён ракетный удар. По данным палестинского минздрава, пострадало более 800 человек, не менее 500 человек погибли. Большинство погибших – женщины и дети.МИД Палестины заявил, что удар по больнице нанесли самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные отрицают свою вину в трагедии, называя её причиной неудачный пуск ракеты ХАМАС.По мнению американского журналиста Джесона Хинкла, сопоставление видеоматериалов является убедительным доказательством того, что удар по больнице нанесён американской авиабомбой JDAM. А такое оружие может быть только у Израиля.

https://ukraina.ru/20231018/1050279185.html

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новости, россия, мид рф, сектор газа, палестино-израильский конфликт, военные преступления, обстрелы, гуманитарная катастрофа, больница