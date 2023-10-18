Удар по больнице в Газе является преступлением и актом расчеловечивания – МИД РФ - 18.10.2023 Украина.ру
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Удар по больнице в Газе является преступлением и актом расчеловечивания – МИД РФ
Удар по больнице в Газе является преступлением и актом расчеловечивания – МИД РФ - 18.10.2023 Украина.ру
Удар по больнице в Газе является преступлением и актом расчеловечивания – МИД РФ
Россия квалифицирует ракетный удар по больнице в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 октября заявила в эфире радио Sputnik
2023-10-18T09:12
2023-10-18T09:13
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сектор газа
палестино-израильский конфликт
военные преступления
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гуманитарная катастрофа
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По словам представителя МИД, ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически, набирает чудовищные обороты и "вышла далеко за рамки региона". При таком "зашкаливающем" количестве жертв всё происходящее является "глобальной гуманитарной катастрофой мирового масштаба".Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесён ракетный удар. По данным палестинского минздрава, пострадало более 800 человек, не менее 500 человек погибли. Большинство погибших – женщины и дети.МИД Палестины заявил, что удар по больнице нанесли самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные отрицают свою вину в трагедии, называя её причиной неудачный пуск ракеты ХАМАС.По мнению американского журналиста Джесона Хинкла, сопоставление видеоматериалов является убедительным доказательством того, что удар по больнице нанесён американской авиабомбой JDAM. А такое оружие может быть только у Израиля.
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новости, россия, мид рф, сектор газа, палестино-израильский конфликт, военные преступления, обстрелы, гуманитарная катастрофа, больница
Новости, Россия, МИД РФ, сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, Военные преступления, обстрелы, гуманитарная катастрофа, больница

Удар по больнице в Газе является преступлением и актом расчеловечивания – МИД РФ

09:12 18.10.2023 (обновлено: 09:13 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Россия квалифицирует ракетный удар по больнице в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 октября заявила в эфире радио Sputnik
"Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания", - сказала Захарова.
По словам представителя МИД, ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически, набирает чудовищные обороты и "вышла далеко за рамки региона". При таком "зашкаливающем" количестве жертв всё происходящее является "глобальной гуманитарной катастрофой мирового масштаба".
"Она не сама собою складывается… Всё это режиссируется из Вашингтона и Лондона", - подчеркнула Захарова.
Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесён ракетный удар. По данным палестинского минздрава, пострадало более 800 человек, не менее 500 человек погибли. Большинство погибших – женщины и дети.
МИД Палестины заявил, что удар по больнице нанесли самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные отрицают свою вину в трагедии, называя её причиной неудачный пуск ракеты ХАМАС.
По мнению американского журналиста Джесона Хинкла, сопоставление видеоматериалов является убедительным доказательством того, что удар по больнице нанесён американской авиабомбой JDAM. А такое оружие может быть только у Израиля.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 04:24
В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав ПалестиныЧерез несколько часов в секторе Газа закончатся возможности для лечения раненых. Об этом представитель палестинского минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра 18 октября сообщил на пресс-конференции
 
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