https://ukraina.ru/20231018/1050279367.html

Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист

Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист - 18.10.2023 Украина.ру

Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист

Американский журналист Джексон Хинкл сопоставил видеозапись удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа со звуком "прилёта" американской авиабомбы JDAM, что, по его мнению, подтверждает причастность Израиля к трагедии. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)

2023-10-18T04:50

2023-10-18T04:50

2023-10-18T05:08

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бомба

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Приведённые материалы, как утверждает Хинкл, являются доказательством того, что именно Израиль разбомбил больницу в Газе.На опубликованных журналистом кадрах приводятся три видеофрагмента. Первый из них, как утверждается, демонстрирует звук "прилёта" и взрыв ракеты ХАМАС. Второй фрагмент иллюстрирует удар американской авиабомбой JDAM. На третьем видеофрагменте показан удар по больнице в Газе.По словам Хинкла, есть явная схожесть звуков в последних двух видеофрагментах.Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесён ракетный удар. По данным палестинского минздрава, пострадало более 800 человек, не менее 500 человек погибли. Большинство погибших – женщины и дети.МИД Палестины заявил, что удар по больнице нанесли самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные отрицают свою вину в трагедии, называя её причиной неудачный пуск ракеты ХАМАС.По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, "финальную ответственность" за обстрел, который привёл к таким последствиям, "несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах… лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей", а именно, Соединённые Штаты Америки.После трагедии в больнице Газы в ряде стран вспыхнули массовые протесты и акции в поддержку Палестины.Россия и ОАЭ в связи с ударом по больнице в секторе Газа запросили срочное открытое заседание СБ ООН. О "решительном осуждении" ракетного удара заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

https://ukraina.ru/20231018/1050279185.html

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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, израиль, обстрелы, военные преступления, больница, бомба