В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины - 18.10.2023 Украина.ру
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В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины
В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины - 18.10.2023 Украина.ру
В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины
Через несколько часов в секторе Газа закончатся возможности для лечения раненых. Об этом представитель палестинского минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра 18 октября сообщил на пресс-конференции
2023-10-18T04:24
2023-10-18T05:09
новости
сектор газа
палестино-израильский конфликт
израиль
обстрелы
военные преступления
больница
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По словам медика, большое количество пострадавших продолжает ждать операций, которые проводятся на земле и в коридорах. Некоторые операции проводятся без анестезии.Ранее стало известно, что вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесён ракетный удар. По данным палестинского минздрава, пострадало более 800 человек, не менее 500 человек погибли. Большинство погибших – женщины и дети.МИД Палестины заявил, что удар по больнице нанесли самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные отрицают свою вину в трагедии, называя её причиной неудачный пуск ракеты ХАМАС.По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, "финальную ответственность" за обстрел, который привёл к таким последствиям, "несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах… лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей", а именно, Соединённые Штаты Америки.После трагедии в больнице Газы в ряде стран вспыхнули массовые протесты и акции в поддержку Палестины.Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.О "решительном осуждении" ракетного удара по больнице в Газе заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
https://ukraina.ru/20231018/1050278424.html
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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, израиль, обстрелы, военные преступления, больница
Новости, сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, Израиль, обстрелы, Военные преступления, больница

В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины

04:24 18.10.2023 (обновлено: 05:09 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Через несколько часов в секторе Газа закончатся возможности для лечения раненых. Об этом представитель палестинского минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра 18 октября сообщил на пресс-конференции
По словам медика, большое количество пострадавших продолжает ждать операций, которые проводятся на земле и в коридорах. Некоторые операции проводятся без анестезии.
"Поток жертв превысил возможности медицинских бригад и машин скорой помощи... Через несколько часов мы объявим об исчерпании оставшихся возможностей для лечения", - заявил представитель минздрава.
Ранее стало известно, что вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесён ракетный удар. По данным палестинского минздрава, пострадало более 800 человек, не менее 500 человек погибли. Большинство погибших – женщины и дети.
МИД Палестины заявил, что удар по больнице нанесли самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные отрицают свою вину в трагедии, называя её причиной неудачный пуск ракеты ХАМАС.
По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, "финальную ответственность" за обстрел, который привёл к таким последствиям, "несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах… лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей", а именно, Соединённые Штаты Америки.
После трагедии в больнице Газы в ряде стран вспыхнули массовые протесты и акции в поддержку Палестины.
Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.
О "решительном осуждении" ракетного удара по больнице в Газе заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Израильские резервисты входят в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
01:43
Протесты охватили сразу несколько стран после обстрела больницы в ГазеИорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан сотрясают массовые протесты. Таким образом люди отреагировали на массированный обстрел больницы в секторе Газа вечером 17 октября, передаёт издание Al Jazeera
 
Новостисектор ГазаПалестино-израильский конфликтИзраильобстрелыВоенные преступлениябольница
 
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