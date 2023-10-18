https://ukraina.ru/20231018/1050279185.html

В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины

В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины - 18.10.2023 Украина.ру

В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины

Через несколько часов в секторе Газа закончатся возможности для лечения раненых. Об этом представитель палестинского минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра 18 октября сообщил на пресс-конференции

2023-10-18T04:24

2023-10-18T04:24

2023-10-18T05:09

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военные преступления

больница

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По словам медика, большое количество пострадавших продолжает ждать операций, которые проводятся на земле и в коридорах. Некоторые операции проводятся без анестезии.Ранее стало известно, что вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесён ракетный удар. По данным палестинского минздрава, пострадало более 800 человек, не менее 500 человек погибли. Большинство погибших – женщины и дети.МИД Палестины заявил, что удар по больнице нанесли самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные отрицают свою вину в трагедии, называя её причиной неудачный пуск ракеты ХАМАС.По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, "финальную ответственность" за обстрел, который привёл к таким последствиям, "несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах… лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей", а именно, Соединённые Штаты Америки.После трагедии в больнице Газы в ряде стран вспыхнули массовые протесты и акции в поддержку Палестины.Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.О "решительном осуждении" ракетного удара по больнице в Газе заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

https://ukraina.ru/20231018/1050278424.html

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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, израиль, обстрелы, военные преступления, больница