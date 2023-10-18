https://ukraina.ru/20231018/1050268054.html

Чем хуже, тем лучше Запад попал в собственную ловушку и вынужден из-за санкций переходить на рубли

Чем хуже, тем лучше Запад попал в собственную ловушку и вынужден из-за санкций переходить на рубли - 18.10.2023 Украина.ру

Чем хуже, тем лучше Запад попал в собственную ловушку и вынужден из-за санкций переходить на рубли

Вводя ограничительные меры в отношении РФ, США и Европа рассчитывали ослабить её национальную экономику и тем самым дестабилизировать ситуацию внутри страны. Однако вышло иначе: уход западных компаний с рынка и курс на импортозамещение способствовали развитию целого ряда секторов, и даже России удалось заставить Запад отчасти играть по её правилам.

2023-10-18T07:17

2023-10-18T07:17

2023-10-18T07:17

эксклюзив

россия

ес

санкции

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газ

экспорт

юань

доллар

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Согласно статистике Банка России по валютной структуре расчётов за экспорт и импорт, в августе 2023 года ЕС внёс 53,1% платежей в рублях (что практически достигло максимальной отметки, зафиксированной, в июне – 53,2%), для сравнения, на валюты недружественных стран (доллары и евро прежде всего) пришлось 34,1%, а на прочие валюты (среди которых юань и рупии) - 12,8%. Среди континентов по доле рублёвых расчётов Европу опережает лишь Карибский бассейн, который практически полностью перешёл на российскую валюту – 83,8%.Далее в списке по убывающей следуют Океания – 48% оплат произведено в рублях (в валютах недружественных стран – 50,2%, прочих – 1,8%), Азия – 36% (23,4% и 40,6%), Америка – 20,6% (76,7% и 2,7%), Африка – 11,5% (9,8% и 78,8%; хотя в феврале на рубли приходилось 82,4%, снижение произошло на фоне падения курса рубля, поскольку цены в контрактах зачастую указывают в долларах, поэтому при оплате важен курс рубля или иной валюты, а также удобство совершения транзакций в той или иной валюте).В таком положении европейцы оказались не по своей воле. Весной 2022 года после того, как Запад заморозил золотовалютные резервы РФ, Москва объявила о введении новой системы расчётов за энергоресурсы для недружественных стран: покупатели по-прежнему должны платить за газ в долларах и евро, но "Газпромбанку", а не перечислять на счета "Газпрома" в западных банках (с которых западные "друзья" РФ украли более $300 млрд), после чего производится конвертация в рубли.Поскольку в операциях не участвует ЦБ РФ, подпавший под санкции, поэтому никакого нарушения санкционного режима со стороны европейцев нет. Услышав об этой инициативе, западные политики наперебой заявляли, что не будут платить в рублях ни при каких обстоятельствах, однако в итоге больше половины клиентов открыло счета в "Газпромбанке" для работы по новой схеме.Как бы ни хотели западным чиновникам прекратить торговлю с Россией совсем, пока это не представляется возможным, в сфере энергоресурсов так уж точно."Европа продолжает покупать наш газ, поскольку испытывает, в том числе и дефицит соответствующих ресурсов. Да, они перешли на сжиженный природный газ в большей степени, но это по сути дела отказ от наших дешёвых надежных поставок, для потребителей большие риски и с точки зрения ценообразования, и с точки зрения объёмов", - сказал вице-премьер, бывший министр энергетики РФ Александр Новак 12 октября.Он уточнил, что сохраняется 2 маршрута поставок: транзит через Украину (42 млн кубометров в сутки, или примерно 15 млрд кубометров в год) и по второй нитке газопровода "Турецкий поток" (15,5 млрд кубометров в год) - а объёмы поставок в Европу сократились примерно на 2/3.Но при всём при этом в 2023 году ЕС нарастил импорт СПГ из РФ, несмотря на цель полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Как показало исследования международной неправительственной организации Global Witness, с января по июль Евросоюз импортировал 22 млн кубометров, что на 40% больше аналогичного периода 2021 года, а Бельгия и Испания заняли 2-е и 3-е места соответственно в списке покупателей российского СПГ (уступив только Китаю). Таким образом, в текущем году ЕС планирует импортировать из России рекордные объёмы сжиженного природного газа, прогнозирует издание Financial Times. Европейские чиновники объясняют, что полный запрет на сжиженный газ из РФ может спровоцировать повторение прошлогоднего энергетического кризиса.На то, что санкционная политика США ведёт к снижению привлекательности доллара и привлекательности рубля и юаня, обращает внимание и портал Business INSIDER. Он отмечает как раз-таки увеличение доли расчётов в национальных валютах: если в 2022 году до начала СВО в рублях или валютах дружественных стран в России оплачивалось 15% экспортных поставок, то в июне 2023-го - 72%, к тому же РФ всё активнее юань в торговле с другими государствами."Всё это ослабляет позиции доллара и укрепляет национальные валюты России и Китая, из-за чего США оказались перед дилеммой. С одной стороны, доминантное положение американских денег обеспечивает эффективность санкций, так как для торговли требуется клиринг банковской системы США. С другой стороны, со временем штрафные меры могут привести к снижению привлекательности доллара и превратить его в валюту, ставящую государство в зависимое положение", - говорится в публикации.Обозреватель польской газеты Myśl Polska Анджей Шчещняк отмечает, что к смене валюты контрактов в России готовились на протяжении долгих лет, поскольку доля западных валют, в основном доллара, позже и евро во внешнеторговом обороте неизменно находилась на очень высоком уровне – около 85%, на рубль приходилось всего 13%, и это соотношение не менялось в течение нескольких лет."Казалось, что это всего лишь игра на публику, подпитывающая ожидания скорого падения доллара. Однако Россия не только говорила, но и действовала. Вся её инфраструктура – международная, юридическая, банковская – была подготовлена к тому, что в итоге и произошло после февраля 2022 года. Именно тогда в расчётах международных сделок место западных валют начали стремительно занимать российский рубль и валюты дружественных государств. Доля западных валют к середине этого года упала с 85% до 35%, рубль достиг 40%, а остальные места заняли валюты дружественных государств. Летом доля рубля в экспорте уже превысила половину всего объёма платежей. Это совершенно исключительный случай в мировой торговле, где почти 60% платежей осуществляется в долларах, более 20% – в евро, а ещё 10% – в британских фунтах и японских иенах", - пишет он в своей статье.

https://ukraina.ru/20220516/1033968571.html

https://ukraina.ru/20231010/1050023432.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, ес, санкции, рубль, газ, экспорт, юань, доллар