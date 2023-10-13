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Более 20-ти тысяч боевиков ВСУ предположительно оказались в западне под Авдеевкой

Более 20-ти тысяч боевиков ВСУ предположительно оказались в западне под Авдеевкой - 13.10.2023 Украина.ру

Более 20-ти тысяч боевиков ВСУ предположительно оказались в западне под Авдеевкой

Более 20-ти тысяч украинских военных возможно уже окружены в Авдеевке подразделениями российской армии. О худшем из возможных сценариев для боевиков Вооружённых сил Украины на донецком направлении сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works

2023-10-13T19:30

2023-10-13T19:30

2023-10-13T19:30

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В западне солдаты Киева могли оказаться из-за манёвра ВС РФ. Сейчас в районе Авдеевки бойцы российской армии продвигаются стремительно. Сегодня Владимир Зеленский уже в курсе того, что способность ВСУ удерживать позиции в зоне боевых действий может существенно ослабнуть в течение нескольких месяцев. Об этом, по словам Джонсона, ему доложили люди из его окружения. Об этом, в том числе, пишут западные СМИ. Накануне, 12 октября, AFP сообщало, что боевикам Украины не хватает резервов, боеприпасов и дронов на запорожском фронте. Ларри Джонсон также отметил и то, что арабо-израильский конфликт сместил фокус внимания Запада, из-за чего количество военной помощи Украине от союзников измениться не в лучшую сторону. Ранее заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин в интервью "Украина.ру" заявлял, о необходимости окружить ВСУ в Авдеевке и подавить их средства ПВО. Сейчас на этот участок фронта украинская армия подтягивает резервы из Артёмовска.

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новости, всу, авдеевка, окружение, вс рф, сво, донецкая народная республика