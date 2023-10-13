https://ukraina.ru/20231013/1050168713.html
Более 20-ти тысяч боевиков ВСУ предположительно оказались в западне под Авдеевкой
Более 20-ти тысяч боевиков ВСУ предположительно оказались в западне под Авдеевкой - 13.10.2023 Украина.ру
Более 20-ти тысяч боевиков ВСУ предположительно оказались в западне под Авдеевкой
Более 20-ти тысяч украинских военных возможно уже окружены в Авдеевке подразделениями российской армии. О худшем из возможных сценариев для боевиков Вооружённых сил Украины на донецком направлении сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works
2023-10-13T19:30
2023-10-13T19:30
2023-10-13T19:30
новости
всу
авдеевка
окружение
вс рф
сво
донецкая народная республика
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В западне солдаты Киева могли оказаться из-за манёвра ВС РФ. Сейчас в районе Авдеевки бойцы российской армии продвигаются стремительно. Сегодня Владимир Зеленский уже в курсе того, что способность ВСУ удерживать позиции в зоне боевых действий может существенно ослабнуть в течение нескольких месяцев. Об этом, по словам Джонсона, ему доложили люди из его окружения. Об этом, в том числе, пишут западные СМИ. Накануне, 12 октября, AFP сообщало, что боевикам Украины не хватает резервов, боеприпасов и дронов на запорожском фронте. Ларри Джонсон также отметил и то, что арабо-израильский конфликт сместил фокус внимания Запада, из-за чего количество военной помощи Украине от союзников измениться не в лучшую сторону. Ранее заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин в интервью "Украина.ру" заявлял, о необходимости окружить ВСУ в Авдеевке и подавить их средства ПВО. Сейчас на этот участок фронта украинская армия подтягивает резервы из Артёмовска.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, авдеевка, окружение, вс рф, сво, донецкая народная республика
Новости, ВСУ, Авдеевка, окружение, ВС РФ, СВО, Донецкая Народная Республика
Более 20-ти тысяч боевиков ВСУ предположительно оказались в западне под Авдеевкой
Более 20-ти тысяч украинских военных возможно уже окружены в Авдеевке подразделениями российской армии. О худшем из возможных сценариев для боевиков Вооружённых сил Украины на донецком направлении сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works
В западне солдаты Киева могли оказаться из-за манёвра ВС РФ. Сейчас в районе Авдеевки бойцы российской армии продвигаются стремительно.
"Русские уже пошли в наступление, в особенности в районе Авдеевки. Они окружили, по-видимому, более 20 тысяч украинских военных. У Украины нет возможности остановить их (прим.ред. ВС РФ)",– сказал бывший сотрудник ЦРУ.
Сегодня Владимир Зеленский уже в курсе того, что способность ВСУ удерживать позиции в зоне боевых действий может существенно ослабнуть в течение нескольких месяцев. Об этом, по словам Джонсона, ему доложили люди из его окружения.
Об этом, в том числе, пишут западные СМИ. Накануне, 12 октября, AFP
сообщало, что боевикам Украины
не хватает резервов, боеприпасов и дронов на запорожском фронте.
Ларри Джонсон также отметил и то, что арабо-израильский конфликт сместил фокус внимания Запада, из-за чего количество военной помощи Украине от союзников измениться не в лучшую сторону.
Ранее заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин в интервью "Украина.ру
" заявлял, о необходимости окружить ВСУ в Авдеевке и подавить их средства ПВО. Сейчас на этот участок фронта украинская армия подтягивает резервы из Артёмовска.