https://ukraina.ru/20231013/1050157499.html

Василий Дандыкин: Россия не устроит ВСУ под Авдеевкой новый Артемовск, потому что у них уже нет резервов

Василий Дандыкин: Россия не устроит ВСУ под Авдеевкой новый Артемовск, потому что у них уже нет резервов - 13.10.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин: Россия не устроит ВСУ под Авдеевкой новый Артемовск, потому что у них уже нет резервов

В Авдеевке у ВС РФ есть возможности по применению авиации. Главное – подавить средств ПВО противника. Так что мы сможем использовать ФАБ-1500 еще активнее

2023-10-13T13:54

2023-10-13T13:54

2023-10-13T13:54

интервью

авиация

россия

всу

авдеевка

мост

купянск

артемовск

артиллерия

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Это позволит улучшить наши позиции на этом направлении и позволит решать другие тактические задачи по освобождению территории ДНР, считает капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее военкоры с мест сообщили, что ВС РФ с занятого накануне террикона на северо-западной окраине Авдеевки стали корректировать огонь артиллерии и авиации по позициям ВСУ в центре города. В то же время противник взорвал мост между Горловкой и Ясиноватой, увеличив логистическое плечо российских войск.- Василий Алексеевич, учитывая эту конфигурацию, какая перед нами стоит задача минимум?- Мы в любом случае должны освободить Авдеевку, чтобы прекратить обстрелы из артиллерии. И сделать это надо с минимум потерь. Хотя это будет непросто. Учитывая, что ВСУ уже перебрасывают туда резервы из-под Артемовска.Но то, что мы захватили террикон – это хорошо. Это высота. Мы взяли под огневой контроль подъездные пути, а это затрудняет противнику подвоз боеприпасов.Естественно, надо окружить Авдеевку, устроив им мини-котел. Надо сделать так, чтобы ВСУ ушли оттуда под нашим огнем или сдались. Втягиваться в бои в подземных катакомбах – это лишние потери. Это показали события в Артемовске и Соледаре. Потому что противник все равно ожесточенно сопротивляется. Они там забетонировались и сидят. У них все равно есть возможности по разведке дронами.Но у нас есть возможности по применению авиации. Главное – подавить средств ПВО противника. Но там у них в основном только ПЗРК. Так что мы сможем использовать ФАБ-1500 еще активнее. Это позволит улучшить наши позиции на этом направлении и позволит решать другие тактические задачи по освобождению территории ДНР.- Бойцы говорят, что артиллерия ВСУ уже работает не так активно, но там все еще хватает опорных пунктов с АГС и пулеметами. Как мы эту проблему будем решать?- Мы будем работать по ним тяжелой артиллерией и ПТУРами. У нас большой опыт еще с советских времен. Мы долго бились об линию Маннергейма, пока не подтянули туда тяжелую артиллерию. Сейчас она у нас есть. То, что мы подавили артиллерию ВСУ – это хорошо. А против опорников можно использовать огнеметные системы.Вообще нам надо поспешать, не торопясь. В Авдеевке уже работают подразделения, у которых накоплен большой штурмовой опыт. Плюс, мы сейчас создаем разведывательно-штурмовые подразделения, которые были у нас еще во время Великой Отечественной войны. У нас тогда были инженерно-саперные бригады. Эти панцерные солдаты взламывали оборону противника в укрепленных городах.Будем ждать перемен. Нашим солдатам – удачи и мастерства. А противник, если он еще что-то соображает под таким огнем, пусть сдается.- Насколько подрыв этого моста помешает нам вести артиллерийский огонь с той же интенсивностью, что мы вели три дня?- У нас есть другие возможности подвоза боеприпасов. В крайнем случае, у нас есть те же вертолеты. Мы же тоже взрываем мосты через Оскол под Купянском, чтобы противник не мог маневрировать и остался без должного снабжения. Но это же не означает, что ВСУ оттуда сразу уйдут. Так и что и подрыв моста нам не помешает. Мы наведем переправы и все.- Если нам не удастся относительно быстро взять Авдеевку, насколько это направление станет удобным, чтобы стянуть туда резервы противника со всего фронта по образцу Артемовска?- Насчет всего фронта не знаю. У ВСУ уже тяжелая ситуация на Купянском направлении. Они уже туда перебрасывают резервы. Плюс, наши морпехи отбили десант через Днепр. Так что у противника уже нет огромных резервов, которые у него были еще два месяца назад. Поэтому я и говорю, что нам надо поспешать, не торопясь.Да, у ВСУ еще есть две-три мотивированных и подготовленных бригад. Поэтому нам надо продолжать работу артиллерией и авиацией, а потом использовать штурмовые группы.- Вы сказали, что противник уже перебросил под Авдеевку часть резервов с Артемовского направления. Мы там можем этим воспользоваться?- Мы уже немного улучшили свои позиции под Клещеевкой.Это еще не наступление. Мы по всему фронту проводим разведку боем. Потому что нельзя дать ВСУ время, чтобы они ушли в оборону. И мы пытаемся нащупать слабину у противника.Понятно, что наши войска долго сидели в обороне, и в этих условиях перейти в наступление им будет непросто. Но все победы достигаются только в наступлении.

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

https://ukraina.ru/20231012/1050130865.html

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Кирилл Курбатов

интервью, авиация, россия, всу, авдеевка, мост, купянск, артемовск, артиллерия