https://ukraina.ru/20231013/1050155860.html

Залужный и новый собеседник, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 октября

Залужный и новый собеседник, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 октября - 13.10.2023 Украина.ру

Залужный и новый собеседник, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 октября

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провёл первый разговор с новым главой Объединённого комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Украинские военные наносят удары по территории России

2023-10-13T13:00

2023-10-13T13:00

2023-10-13T13:00

хроники

эксклюзив

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провёл первый телефонный разговор с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном."Подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, нашими шагами в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определённых направлениях и его вероятных планах", - написал Залужный в своём телеграм-канале.В разговоре Залужный с Брауном обсудили насущные потребности ВСУ: средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды, а также вопросы подготовки украинских военных и восстановления подразделений."Поблагодарил за очередной пакет военной помощи, о котором США объявили накануне. Генерал Браун выразил заверения в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве", - указал Залужный.Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что несмотря на то, что Соединённые Штаты предоставят Израилю средства, необходимые для борьбы с ХАМАС, Украине тоже будет поставляться оружие."Наша поддержка Израиля непоколебима. Мы срочно работаем над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики "Железный купол". И мы это сделаем, даже если мы продолжим поддерживать народ Украины", - заявил Остин.Ранее СМИ сообщали о серьёзной обеспокоенности украинского руководства тем, что из-за эскалации обстановки в Израиле США перестанут поддерживать Украину или уменьшат поддержку, что скажется на боевых возможностях ВСУ.Визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, на котором тот поднимал вопрос помощи Украине в условиях эскалации на Ближнем Востоке, как сообщает ряд СМИ, был неудачным."Наш источник сообщает, что "Рамштайн" для Зеленского оказался проваленным. Хотя Банковая пыталась обывателю преподнести эту поездку Зе, как успех.Если взглянуть на список того сколько передают партнеры, что именно, то сразу видно: снижение общей суммы "помощи"; приоритеты сменились. Дали ПВО, но не дали дальнобойные ракеты, новые танки, самолёты, гаубицы и тд. - намёк на оборону; заявления после "Рамштайна" были "тусклыми". Почти никто в мире из не заметил. Источник уверен, что Украине выдают помощь из остатков. Новые финансовые кредитные линии не открыты. Значит мы находимся на завершающей фазе. На Банковой надеются, что израильский кейс завершится в этом месяце, иначе Киеву обрежут все обещанные кредитные линии, вынудив идти в глубокую оборону и обваливать курс гривны", - сообщил 12 октября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о росте отказников среди бойцов ВСУ."Наши источники из Генштаба сообщают, что резко возросло количество отказников среди солдат ВСУ, которые отказываются идти в мясные штурмы на хорошо укрепленную оборону противника. На фронте понимают, что командирам нужны результаты для ставки, а потери личного состава не волнуют, солдаты теряют мотивацию видя такое отношение к ним", - отмечалось в публикации канала от 12 октября.Также канал сообщал о провале мобилизации в регионах Украины. По информации канала, по Украине показатель 17,3% от того количество людей, которых планировались мобилизовать.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые сутки Украины нанесли 18 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, на горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 5 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, выпущено 80 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение в Никитовском районе Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки 4 снаряда калибром 155 мм, по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка — в общей сложности 24 снаряда калибром 155 мм и 5 ракет из РСЗО, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 октября по состоянию на 10:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Центрально-городской район) - на трассе "Горловка - Донецк" ранен мужчина 1963 года рождения", - сообщило представительство.Под удар попала школа №114.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории этого региона Россия 114 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области Вчера днём ВСУ выпустили 114 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 14; Сергеевка — 19; Великая Лепетиха — 12; Князе-Григоровка — 28; Алёшки — 11; Крынки — 9; Казачьи Лагеря — 6; Подстепное — 7; Геройское — 8", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Саги, Днепряны."В результате обстрела ВСУ в селе Геройское один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести", - писало агентство.Утром 13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе в селе Стрелецкое сбит БПЛА противника. <...> В Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. <...> В Грайворонском городском округе над селом Головчино сбит БПЛА самолетного типа. <...> В Краснояружском районе на окраине села Теребрено сбит беспилотник противника", - указывалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было."В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 3 прилёта. Также в селе с БПЛА сброшено две гранаты. По селу Муром выпущено 3 миномётных снаряда, по городу Шебекино – два гранатомётных выстрела, по МАПП "Шебекино" – два миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.В приграничных с Украиной регионах России обстановка остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231013/1050148111.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив