https://ukraina.ru/20231013/1050154965.html
Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной
Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной - 13.10.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной
Версия о том, что США спровоцировали войну в качестве инструмента давления на Тель-Авив, чтобы тот поставлял оружие на Украину является совершенно нелогичной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-10-13T23:15
2023-10-13T23:15
2023-10-13T23:15
новости
израиль
сша
украина
"талибан"
хамас
хезболла
война
иран
сирия
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Израиль не будет поставлять оружие Украине, потому что сейчас многократно возросли его собственные потребности в вооружении. У него сейчас проблемы на юге с ХАМАСом и на севере с "Хезболлой", рассказал эксперт.При этом у "Хезболлы" хватил мощи, чтобы доставить проблемы Израилю. Это шиитская организация, которая в большой степени подконтрольна Ирану. Кроме того, Израиль оккупировал Голанские высоты в Сирии. И с Иорданией тоже есть проблемы на границе, добавил он.Безусловно, у Израиля есть свои запасы вооружения. Но ему сейчас предстоит проводить наземную операцию в Газе, которая потребует большого расхода боеприпасов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231012/1050137589.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, сша, украина, "талибан", хамас, хезболла, война, иран, сирия, вооружение
Новости, Израиль, США, Украина, "Талибан", ХАМАС, Хезболла, война, Иран, Сирия, вооружение
Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной
Версия о том, что США спровоцировали войну в качестве инструмента давления на Тель-Авив, чтобы тот поставлял оружие на Украину является совершенно нелогичной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Израиль не будет поставлять оружие Украине, потому что сейчас многократно возросли его собственные потребности в вооружении. У него сейчас проблемы на юге с ХАМАСом и на севере с "Хезболлой", рассказал эксперт.
При этом у "Хезболлы" хватил мощи, чтобы доставить проблемы Израилю. Это шиитская организация, которая в большой степени подконтрольна Ирану. Кроме того, Израиль оккупировал Голанские высоты в Сирии. И с Иорданией тоже есть проблемы на границе, добавил он.
А если "Талибан" (организация находится под санкциями ООН) заявил, что готов отправить туда свои войска, то это означает, что с Израилем готовы воевать три частные армии. Как в этой ситуации Израиль будет отправлять оружие на Украину? Наоборот, он уже запросил военную помощь у США", - отметил Самойлов.
Безусловно, у Израиля есть свои запасы вооружения. Но ему сейчас предстоит проводить наземную операцию в Газе, которая потребует большого расхода боеприпасов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь