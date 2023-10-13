https://ukraina.ru/20231013/1050154965.html

Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной

Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной - 13.10.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной

Версия о том, что США спровоцировали войну в качестве инструмента давления на Тель-Авив, чтобы тот поставлял оружие на Украину является совершенно нелогичной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-10-13T23:15

2023-10-13T23:15

2023-10-13T23:15

новости

израиль

сша

украина

"талибан"

хамас

хезболла

война

иран

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082308_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_b885e1619e6561f3b77a7dba4c600479.jpg.webp

Израиль не будет поставлять оружие Украине, потому что сейчас многократно возросли его собственные потребности в вооружении. У него сейчас проблемы на юге с ХАМАСом и на севере с "Хезболлой", рассказал эксперт.При этом у "Хезболлы" хватил мощи, чтобы доставить проблемы Израилю. Это шиитская организация, которая в большой степени подконтрольна Ирану. Кроме того, Израиль оккупировал Голанские высоты в Сирии. И с Иорданией тоже есть проблемы на границе, добавил он.Безусловно, у Израиля есть свои запасы вооружения. Но ему сейчас предстоит проводить наземную операцию в Газе, которая потребует большого расхода боеприпасов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231012/1050137589.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, сша, украина, "талибан", хамас, хезболла, война, иран, сирия, вооружение