Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной - 13.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231013/1050154965.html
Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной
Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной - 13.10.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной
Версия о том, что США спровоцировали войну в качестве инструмента давления на Тель-Авив, чтобы тот поставлял оружие на Украину является совершенно нелогичной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-10-13T23:15
2023-10-13T23:15
новости
израиль
сша
украина
"талибан"
хамас
хезболла
война
иран
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082308_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_b885e1619e6561f3b77a7dba4c600479.jpg.webp
Израиль не будет поставлять оружие Украине, потому что сейчас многократно возросли его собственные потребности в вооружении. У него сейчас проблемы на юге с ХАМАСом и на севере с "Хезболлой", рассказал эксперт.При этом у "Хезболлы" хватил мощи, чтобы доставить проблемы Израилю. Это шиитская организация, которая в большой степени подконтрольна Ирану. Кроме того, Израиль оккупировал Голанские высоты в Сирии. И с Иорданией тоже есть проблемы на границе, добавил он.Безусловно, у Израиля есть свои запасы вооружения. Но ему сейчас предстоит проводить наземную операцию в Газе, которая потребует большого расхода боеприпасов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231012/1050137589.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082308_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_c32db94cf6ae7972896468a49328a09c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, сша, украина, "талибан", хамас, хезболла, война, иран, сирия, вооружение
Новости, Израиль, США, Украина, "Талибан", ХАМАС, Хезболла, война, Иран, Сирия, вооружение

Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной

23:15 13.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
Версия о том, что США спровоцировали войну в качестве инструмента давления на Тель-Авив, чтобы тот поставлял оружие на Украину является совершенно нелогичной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Израиль не будет поставлять оружие Украине, потому что сейчас многократно возросли его собственные потребности в вооружении. У него сейчас проблемы на юге с ХАМАСом и на севере с "Хезболлой", рассказал эксперт.
При этом у "Хезболлы" хватил мощи, чтобы доставить проблемы Израилю. Это шиитская организация, которая в большой степени подконтрольна Ирану. Кроме того, Израиль оккупировал Голанские высоты в Сирии. И с Иорданией тоже есть проблемы на границе, добавил он.
А если "Талибан" (организация находится под санкциями ООН) заявил, что готов отправить туда свои войска, то это означает, что с Израилем готовы воевать три частные армии. Как в этой ситуации Израиль будет отправлять оружие на Украину? Наоборот, он уже запросил военную помощь у США", - отметил Самойлов.
Безусловно, у Израиля есть свои запасы вооружения. Но ему сейчас предстоит проводить наземную операцию в Газе, которая потребует большого расхода боеприпасов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
За всё время не было такой удачной операции: Ищенко о тяжёлых временах для Израиля и Украины
Вчера, 19:10
"За всё время не было такой удачной операции": Ищенко о тяжёлых временах для Израиля и Украины
 
НовостиИзраильСШАУкраина"Талибан"ХАМАСХезболлавойнаИранСириявооружение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:15Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной
23:11Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg
22:32Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров
22:15"Операция выдохлась": эксперт раскрыл, почему закончилось наступление ВСУ, но Киев имитирует активность
22:04США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби
21:33Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать
21:15"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС
20:59Страны СНГ учредили Международную организацию по русскому языку
20:58ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам – Telegraph
20:32Путин рассказал лидерам СНГ о решении палестино-израильского конфликта
20:28Всего – 165 млрд евро: Небензя оценил объёмы помощи Киеву от Запада
19:59Путин констатировал бред западной элиты и омерзительное поведение Зеленского
19:58Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека
19:30Более 20-ти тысяч боевиков ВСУ предположительно оказались в западне под Авдеевкой
19:12Небензя: Украина – полигон для испытаний военной техники и технологий Запада
18:52Путин об Украине, конец "контрнаступа". Итоги 13 октября на Украине
18:48"На воре и шапка горит: Небензя ответил на обвинения Зеленского России в поддержке ХАМАС
18:29"Это не та сумма": Песков раскритиковал "эпизодические подачки США"
18:18Украина закончила контрнаступление – Небензя
18:06Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе
Лента новостейМолния